Bakan Karaismailoğlu 8 ayda 118 milyon 599 bin yolcumuza havalimanlarımızda hizmet verdikULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ocak-ağustos döneminde uçak trafiği, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 37,8 artış gösterdi.

Bakan Karaismailoğlu 8 ayda 118 milyon 599 bin yolcumuza havalimanlarımızda hizmet verdik

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ocak-ağustos döneminde uçak trafiği, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 37,8 artış gösterdi. İç hat yolcu trafiği 52 milyon 190 bine dayanırken dış hat yolcu trafiği 66 milyon 158 bin oldu. Bu dönemde direkt transit yolcularla birlikte toplam 118 milyon 599 bin yolcumuza havalimanlarımızda hizmet verdik dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, havacılık istatistikleriyle ilgili yazılı açıklama yaptı. Ağustos ayında havalimanlarında iniş-kalkış yapan uçak sayısının iç hatlarda 78 bin 161, dış hatlarda 86 bin 589 olduğuna dikkat çeken Karaismailoğlu, Üst geçişlerle birlikte toplam 202 bin 556 uçak trafiği gerçekleşti. Uçak trafiği geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,5 artış gösterdi. Ayrıca; 2019 yılı Ağustos ayı uçak trafiğinin yüzde 98'ine ulaşılmış oldu. Koronavirüs salgını sürecinde dünya genelinde ve ülkemizde büyük ölçüde azalan yolcu trafiği, bu yılın ağustos ayında, 2019 yılının aynı ayına kıyasla eski seviyesine oldukça yaklaştı. Toplam yolcu trafiğinde 2022 yılı Ağustos ayında 2019 yolcu trafiğinin yüzde 94'ü gerçekleşti ifadelerini kullandı.

'HİZMET VERDİĞİMİZ YOLCU SAYISI 22 MİLYONA DAYANDI'

İç hat yolcu trafiği 8 milyonu aşarken, dış hat yolcu trafiğinin 13 milyon 777'e ulaştığını ifade eden Karaismailoğlu, Geçen ay direkt transit yolcularla birlikte toplam 21 milyon 957 binden fazla yolcuya hizmet verdik. Toplam yolcu trafiği ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 20,3 artış gösterdi. Yük trafiği de yüzde 14 artarak toplam 448 bin 201 tona ulaştı dedi.

'İSTANBUL HAVALİMANI'NDA 6,8 MİLYON YOLCUYA HİZMET VERİLDİ'

Ağustos'ta İstanbul Havalimanı'ndaki uçak trafiği; iç hatlarda 10 bin 757, dış hatlarda 30 bin 817 olmak üzere toplamda 41 bin 574'e ulaştı diyen Karaismailoğlu, en yoğun havalimanı sıralamasında Avrupa'da zirveyi bırakmayan İstanbul Havalimanı'nda iç hatlarda 1 milyon 733 bin, dış hatlarda 5 milyon 90 bin olmak üzere toplam 6 milyon 823 bin yolcu ağırlandığını duyurdu.

'TOPLAM YOLCU TRAFİĞİ 8 AYDA YÜZDE 56,9 ARTTI'

Karaismailoğlu, ocak-ağustos döneminde de yolcu ve uçak trafiğinde artış yaşandığının altını çizdi ve açıklamasına şöyle devam etti

8 aylık dönemde uçak trafiği, iç hatlarda 520 bin 313, dış hatlarda 456 bin 71 oldu. Böylece üst geçişlerle birlikte toplam 1 milyon 224 bin uçak trafiğine ulaşıldı. Ocak-ağustos döneminde uçak trafiği, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 37,8 artış gösterdi. İç hat yolcu trafiği 52 milyon 190 bine dayanırken, dış hat yolcu trafiği 66 milyon 158 bin oldu. Bu dönemde direkt transit yolcularla birlikte toplam 118 milyon 599 bin yolcumuza havalimanlarımızda hizmet verdik. Toplam yolcu trafiğinde yüzde 56,9'luk bir artış gerçekleşti. Aynı dönemde yük trafiği toplamda 2 milyon 645 bin tona ulaştı.

'ANTALYA HAVALİMANI'NDA 2O MİLYONDAN FAZLA YOLCU AĞIRLADIK'

8 aylık dönemde İstanbul Havalimanı'nda iç hatlarda 72 bin 363, dış hatlarda 201 bin 324 olmak üzere toplamda 273 bin 687 uçak trafiğinin gerçekleştiğini vurgulayan Karaismailoğlu, iç hatlarda 10 milyon 657 bin, dış hatlarda 30 milyon 486 bin olmak üzere toplamda 41 milyon 143 bin yolcu trafiğinin oluştuğunu kaydetti.

Turizm merkezlerindeki havalimanlarındaki hareketliliğe de dikkat çeken Karaismailoğlu, Ocak-ağustos döneminde; Antalya Havalimanı'nda iç hatlarda 4 milyon 11 bin, dış hatlarda 16 milyon 413 bin olmak üzere, 20 milyon 424 binden fazla yolcumuza hizmet verdik. İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda 6 milyon 588 bin, Muğla Dalaman Havalimanı'nda 3 milyon 139 bin, Muğla Milas-Bodrum Havalimanı'nda 2 milyon 770 bin yolcumuzu ağırladık. Gazipaşa Alanya Havalimanı'nda ise toplamda 490 bin 546 yolcu trafiği gerçekleşti değerlendirmesinde bulundu.

'AVRUPA'DA KAOS, TÜRKİYE HAVALİMANLARINDA KONFOR VAR'

Avrupa'da kaos, Türkiye havalimanlarında konfor var diyen Bakan Karaismailoğlu, salgın döneminde havacılık sektörüne verilen desteklerin meyvelerini topladıklarını belirtti. AK Parti iktidarının göreve geldiği günden bu yana her alanda olduğu gibi havacılık sektörüne de ciddi yatırımlar yaptığını aktaran Karaismailoğlu, İktidara geldiğimizde 26 olan havalimanı sayısını 57'ye çıkardık. Değeri olmayan araziye yaptığımız İstanbul Havalimanı, tüm dünyanın gıptayla baktığı projeler arasında yer aldı. Projeyi duyurduk, 'Yapamazlar' dediler. Temelini attık, 'Bitiremez' dediler. Bitirdik, 'Yolcu gelmez' dediler. İstanbul Havalimanı, Avrupa'nın en yoğun ve en iyi havalimanı oldu. Başarılarımıza karşın eleştirmekten, kamuoyunu yanlış yönlendirmekten vazgeçmediler. Biz tüm bu haksız eleştirilere rağmen, Cumhuriyet tarihinin en önemli başarılarını elde ettik. Daha nice başarılar elde etmek için de büyük bir özveriyle çalışmaya devam ediyoruz dedi.