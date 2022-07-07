Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, hava yolu trafik istatistiklerini değerlendirdi Açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, bu yılın ilk yarısında hava yolunu tercih eden yolcu sayınının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 87 artarak 75 milyon 259 bine yükseldiğini ifade etti.

Bakan Karaismailoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, geçen aylarda önce Tokat Havalimanı'nın, daha sonra Rize-Artvin Havalimanı'nın hizmete açıldığını anımsattı.

Artan yolcu talebini karşılamak için yatırımların sürdüğüne işaret eden Karaismailoğlu, 2053 hedefleri çerçevesinde emin adımlarla ilerlediklerini ve havacılık sektörüne yapılan yatırımların meyvelerini vermeyi sürdürdüğünü bildirdi.

Karaismailoğlu, yolcu ve çevre dostu havalimanlarına iniş-kalkış yapan uçak sayısının iç hatlarda 74 bin 64, dış hatlarda 71 bin 460'a ulaştığını, haziran ayında üst geçişlerle birlikte toplam 178 bin 528 uçak trafiği gerçekleştiğini aktararak, şu bilgiyi verdi:

"Haziran ayında uçak trafiği geçen yılın aynı ayına göre iç hatlarda yüzde 4,7, dış hatlarda yüzde 94,8 arttı. Toplam uçak trafiğindeki artış oranı ise yüzde 39,8 oldu. Böylece, 2019 yılı haziran ayı uçak trafiğinin yüzde 95'ine ulaşıldı. Kovid-19 salgını sürecinde dünya genelinde ve ülkemizde büyük ölçüde azalan yolcu trafiği, 2022 yılı haziran ayında, 2019 yılının aynı ayındaki eski seviyesine oldukça yaklaştı. Havalimanlarımızda toplam yolcu trafiğinde bu yılın haziran ayında 2019 yılı yolcu trafiğinin yüzde 89'u gerçekleşti."

"Yolcu sayısı haziranda arttı"

Karaismailoğlu, haziranda havalimanlarında iç hat yolcu trafiğinin yüzde 14,5 artarak 7 milyon 441 bine, dış hat yolcu trafiğinin de yüzde 148 artışla 10 milyon 662 bine ulaştığını belirterek, aynı ayda transit yolcularla birlikte toplam 18 milyon 143 bin yolcuya hizmet verildiğini, toplam yolcu trafiğinin ise yüzde 67,8 artış gösterdiğini kaydetti.

Havalimanları yük trafiğinin ise geçen ay 378 bin 992 tona ulaştığına işaret eden Karaismailoğlu, bunun da 2019 yılı yük trafiğinin üzerinde gerçekleştiğini bildirdi.

Karaismailoğlu, İstanbul Havalimanı'na haziran ayında iniş-kalkış yapan uçak trafiğinin iç hatlarda 11 bin 117, dış hatlarda 27 bin 736 olmak üzere toplamda 38 bin 853'e ulaştığını aktararak, "Bu havalimanımızda haziranda iç hatlarda 1 milyon 643 bin, dış hatlarda 4 milyon 371 bin olmak üzere toplamda 6 milyon 14 binden fazla yolcuya hizmet verildi." ifadelerini kullandı.

"6 ayda yolcu ve uçak trafiği arttı"

Havacılık sektöründeki toparlamanın rakamlara yansıdığına işaret eden Karaismailoğlu, ocak-haziran döneminde iniş-kalkış yapan uçak trafiğinin geçen yılın aynı dönemine göre iç hatlarda yüzde 24,3 artarak 364 bin 971'e, dış hatlarda yüzde 94 artışla 283 bin 707'e yükseldiğini belirtti.

Karaismailoğlu, böylece üst geçişlerle toplam uçak trafiğinin yüzde 52,7 artışla 821 bin 869'a ulaştığı bilgisini vererek, "İç hat yolcu trafiği yüzde 44,2 artışla 36 milyon 15 bini aştı. Dış hat yolcu trafiğindeki artış da dikkati çekti. Bu yılın ilk 6 ayında dış hat yolcu trafiği yüzde 157,6 artarak 39 milyon 75 bine ulaştı. Böylece, direkt transit yolcularla birlikte, bu yılın 6 ayında hava yolunu tercih eden yolcu sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 87 artarak 75 milyon 259 bine yükseldi." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Karaismailoğlu, ödül üstüne ödül alan İstanbul Havalimanı'ndaki yolcu trafiğindeki hareketliliğin de sürdüğüne dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"İstanbul Havalimanı'nda 6 aylık dönemde, iç hatlarda 50 bin 524, dış hatlarda 139 bin 657 olmak üzere toplamda 190 bin 181 uçak trafiği gerçekleşti. İç hatlarda 7 milyon 174 bin, dış hatlarda 20 milyon 386 bin olmak üzere toplam 27 milyon 560 bin yolcu bu havalimanını kullandı. Turizm merkezlerindeki havalimanlarında da hareketlilik arttı. Bu yılın ilk yarısında turizm merkezlerimizdeki havalimanlarından hizmet alan yolcu sayısı iç hatlarda 7 milyon 334 bin, dış hatlarda ise 10 milyon 156 bin oldu. Uçak trafiği ise iç hatlarda 61 bin 133, dış hatlarda ise 7 bin 323 olarak gerçekleşti. Aynı dönemde, İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda 4 milyon 238 bin, Antalya Havalimanı'nda 10 milyon 219 bin 631 yolcu trafiği oluştu. Muğla Dalaman Havalimanı'nda 1 milyon 439 bin, Muğla Milas-Bodrum Havalimanı'nda 1 milyon 294 bin, Gazipaşa Alanya Havalimanı'nda 299 bin yolcuya hizmet verildi."