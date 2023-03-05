Bakan Karaismailoğlu: 3 bin 495 seferle 611 bin vatandaşımız deprem bölgelerinden tahliye edildi

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgeden yapılan 3 bin 495 sefer ile 611 bin depremzedenin tahliye edildiğini söyledi.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgeden yapılan 3 bin 495 sefer ile 611 bin depremzedenin tahliye edildiğini söyledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Adıyaman'da kurulu AFAD koordinasyon merkezinde değerlendirme toplantısına katıldı. Toplantının ardından gazetecilere açıklama yapan Bakan Karaismailoğlu, deprem felaketinin 11 kentteki 14 milyon insanı doğrudan etkilediğini söyledi. 110 bin kilometrekarelik alanı etkileyen afetin ardından en büyüğü 6.6 olmak üzere 13 binin üzerinde artçı sarsıntı meydana geldiğini ifade eden Karaismailoğlu, "Ancak devlet ve millet omuz omuza vermeyi bildik. Birbirimize kenetlendik. İlk andan itibaren önce enkaz altından canlarımızı kurtarmak, sonra da yaraları sarmak için zamanla yarıştık. 6 Şubat sabahından itibaren bütün çalışma arkadaşlarımızla afet sahasındayız, depremzedelerimizin yanındayız. Her şeye göğüs gererek bir an dahi insanımızı yalnız bırakmıyoruz" dedi.