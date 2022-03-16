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Son dakika haberi... Bakan Karaismailoğlu, 1915 Çanakkale Köprüsü'nü havadan inceledi

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haberi... Bakan Karaismailoğlu, 1915 Çanakkale Köprüsü'nü havadan inceledi

Gelen son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile 18 Mart Cuma günü gerçekleşecek olan 1915 Çanakkale Köprüsü açılışı için gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, köprüdeki son çalışmaları havadan inceledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile 18 Mart Cuma günü gerçekleşecek olan 1915 Çanakkale Köprüsü açılışı için gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, köprüdeki son çalışmaları havadan inceledi.

Bakan Karaismailoğlu, 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolunun hizmete alımına günler kala Çanakkale'ye geldi. Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Karaismailoğlu, havadan da denetimlerini yaptı. 18 Mart Cuma günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile açılacak olan köprüde her şey tamamlandı.

(Utku Yaşar Cüce/ İHA)

Son dakika haberi... Bakan Karaismailoğlu, 1915 Çanakkale Köprüsü'nü havadan inceledi

Son dakika haberi... Bakan Karaismailoğlu, 1915 Çanakkale Köprüsü'nü havadan inceledi

İhlas Haber Ajansı / Güncel

1915 Çanakkale Köprüsü, Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Çanakkale, Güncel, Haberler

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