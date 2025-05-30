Bakan Kacır: Yatırımcının finansman yükü azalacak yatırım iştahı artacak

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır , OzuBEX Sanayi Dönüşüm Merkezi açılış töreni ve Dijitalleşmede Yeni Ufuklar Konferansı'na katıldı. Burada bir konuşma yapan Bakan Kacır, "Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda hayata geçirdiğimiz yeni teşvik sistemiyle; yatırımları hızlandırmak üzere finansman destekleri sağlayacağız. Yatırım kredilerinde 11,5 ila 18,4 puan faiz kar payı desteğiyle yatırım tutarının yüzde 20'sine ve 240 milyon liraya varan teşvikler sunacağız. Yatırımcının finansman yükü azalacak, yatırım iştahı artacak" ifadelerini kullandı.

Sanayi Ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, OzuBEX Sanayi Dönüşüm Merkezi açılış töreni ve Dijitalleşmede Yeni Ufuklar Konferansı'na katıldı. Programa Bakan Kacır ile birlikte Özyeğin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Barış Tan, Mali İşbirliği ve Proje Uygulama Genel Müdürü, Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği (AB) Başkanlığı Bülent Özcan, BEYSAD Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Yasemin Aksu ve davetliler katıldı. Konferansta Bakan Kacır'a plaket takdim edildi. Kurdela kesiminin ardından hatıra fotoğrafı da çekildi.

'YATIRIMCININ FİNANSMAN YÜKÜ AZALACAK YATIRIM İŞTAHI ARTACAK'

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Yaklaşık 10 milyon Euroluk bir yatırımla hayata geçen merkezin, ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Bu dönem, Türkiye'nin üretim altyapısını koruduğu ve yeni yatırımlarla genişlettiği bir dönem olsun istiyoruz. Bu amaçla hazırladığımız yeni Yatırım Teşvik Sistemi, bugün Sayın Cumhurbaşkanımızın kararıyla Resmi Gazete'de yayınlandı. Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda hayata geçirdiğimiz yeni teşvik sistemiyle; yatırımları hızlandırmak üzere finansman destekleri sağlayacağız. Yatırım kredilerinde 11,5 ila 18,4 puan faiz/kar payı desteğiyle yatırım tutarının yüzde 20'sine ve 240 milyon liraya varan teşvikler sunacağız. Yatırımcının finansman yükü azalacak, yatırım iştahı artacak. Yeni Teşvik Sistemi daha seçici ve odaklı olacak. En güçlü destekleri, Türkiye Yüzyılı Kalkınma Hamlesi programında sunacağız. Teknolojik hamle kapsamındaki yüksek katma değerli yatırımlara, yerel kalkınma hamlesiyle her şehre özgü 4 yatırım konusuna ve stratejik hamleyle belirlenen dış ticaret dengesini iyileştirici yatırımlarla dijital ve yeşil dönüşüm yatırımlarına ayrıştırıcı teşvikler vereceğiz. Türkiye Yüzyılı Kalkınma Hamlesindeki yatırımlar için öz kaynakla gerçekleştirilecek makine alımlarına, makine bedelinin yüzde 25'ine, yatırım tutarının yüzde 15'ine ve 240 milyon liraya kadar nakdi destek sunacağız. Yeni teşvik sisteminde, yatırıma katkı olarak sunduğumuz kurumlar vergisi indirimi, yatırım tutarının yüzde 20- 50 düzeyinde olacak. Güncellediğimiz Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Endeksi doğrultusunda istihdam teşviklerini 6 bölgede kademeli olarak uygulayacağız. İstihdam teşviklerini daha yüksek limitlerde ve daha uzun sürelerde sunacağız" dedi.

'DEPREMDEN YOĞUN ETKİLENEN 65 İLÇE YOĞUN İSTİHDAM TEŞVİKLERİNDEN YARARLANACAK'

Yeni yatırım teşvik sisteminin 2030 yılına kadar devam edeceğini ifade eden Bakan Kacır, "Depremden çok yoğun etkilenen 65 ilçe ve cazibe merkezleri programındaki iller en yoğun istihdam teşviklerinden yararlanan yerler olacak. Buralardaki OSB'lerde çalışanların SGK primi işveren paylarını 14 yıl, çalışan paylarını 10 yıl hükümetimiz karşılayacak. İl merkezlerinden ciddi düzeyde daha az gelişmiş olan 289 ilçeye bir ileri bölge teşvik sunarak, kalkınma ve refahı tüm ülkeye daha hızlı yayacağız. Kapasite fazlası olan sektörlerde verimli olmayacak yatırımları teşvik sisteminden çıkardık. Teşvik sisteminde destekleyeceğimiz yatırımları 'Hedef Sektörler' başlığında adresledik. Programda tanımlanmamış sektörler ve ürün gruplarına yönelik yatırımları artık teşvik etmeyeceğiz. Genel teşvik sistemini sonlandırdık. Böylelikle teşvik sistemine dahil etmediğimiz sektörlere yönelik yatırımlarda kullanılan makine ve teçhizatın gümrük vergisi muafiyetini kaldırdık. Yerli makine üreticilerimizi koruduk. Türkiye Yüzyılı Kalkınma Hamlesi kapsamındaki yatırımlara OSB'lerde oluşturduğumuz rezerv alanlarda, uygun koşullarda yer tahsis edileceğiz. Birinci bölgedeki makinelerin 4'üncü, 5'inci ve 6'ncı bölgelere taşınmasıyla gerçekleşen yatırımlar için taşındıkları bölgedeki istihdam teşviklerini uygulayacağız. Böylelikle sanayi tesislerinin özellikle Marmara Bölgesinden, Anadolu şehirlerine taşınmasını sağlayacağız. OSB'lerde ve endüstri bölgelerinde gerçekleşen yatırımlara bir üst bölge illerinde uyguladığımız daha ileri teşvikleri sunarak planlı sanayileşmeyi destekleyeceğiz. Yeni Yatırım Teşvik Sistemimiz 2030 yılı sonuna dek geçerli olacak.Müjde niteliğinde birçok detay barındıran yeni teşvik sistemimizin, yatırım yapan, istihdam sağlayan, değer üreten iş dünyamıza ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

'İHRACATI ARTIRACAK TÜM PROGRAMLARI DEVREYE ALIYORUZ'

Bakan Kacır, "İhracat kabiliyetlerini artıracak, rekabetçiliği yükseltecek tüm enstrümanları ve programları süratle devreye alıyoruz. Değişen yaşam biçimleri, hızlanan dijitalleşme ve yeşil dönüşüm; beyaz eşya sektörünü küresel ölçekte kapsamlı ve çok katmanlı bir dönüşümün eşiğine getiriyor. Beyaz eşya ürünleri, temel ihtiyaçları karşılamanın ötesine geçerek; kullanıcı deneyimini önceleyen, dijital bağlantılarla zenginleşen ve yaşam konforunu artıran akıllı teknolojilere dönüşüyor. Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz ve Avrupa Birliği destekli, Bakanlığımızın 'Rekabetçi Sektörler Programı' kapsamında hayata geçirilen OzUBEX Dijital Dönüşüm Merkezi, özellikle beyaz eşya değer zincirindeki KOBİ'lerimizin dijital yetkinliklerini geliştirme yolunda kritik bir destek altyapısı sunuyor. Bin metrekare kapalı alana sahip gerçek bir üretim ortamında; müteşebbislerimiz, mühendislerimiz ve teknisyenlerimiz geliştirdikleri ürünleri test etme ve iyileştirme imkanı bulacak. Dijital olgunluk, Otomasyon yeterlilik ve IOT yeterlilik değerlendirmeleriyle Öğren-Dönüş programı, gibi dijital dönüşüme yönelik birçok hizmeti burada bu merkezde müteşebbislerimize sunmuş olacağız. Bu merkezin; başta KOBİ'lerimiz olmak üzere beyaz eşya sanayimizin dijital dönüşüm kapasitesini güçlendireceğine, verimliliğini artıracağına ve küresel rekabetçiliğine çok önemli katkılar sağlayacağına yürekten inanıyorum. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak, katma değerli üretimi teşvik eden, yüksek teknolojili girişimleri destekleyen, dijital dönüşümü hızlandıran adımlar atmaya kararlılıkla devam edeceğiz. Sözlerime son verirken OzUBEX Sanayi Dönüşüm Merkezinin üniversitemize, İstanbulumuza, ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde konuştu. Konuşmaların ardından Sanayi ve Teklnoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'a plaket takdim edildi.Kurdela kesilmesi ve fotoğraf çekiminin ardından program sona erdi.