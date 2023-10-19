Bakan Kacır: "Ülkemizi adım adım küresel bir üretim üssü haline getiriyoruz" Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır Antalya'da BİLİMFEST'e katıldı "Ziyarete açık olan bilim merkezlerimizin, bugüne kadar yaklaşık 7 milyon kişiyi ağırladığını görmekteyiz" "Türkiye olarak son 20 yılda...

Bakan Kacır: "Ülkemizi adım adım küresel bir üretim üssü haline getiriyoruz"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır Antalya'da BİLİMFEST'e katıldı

"Ziyarete açık olan bilim merkezlerimizin, bugüne kadar yaklaşık 7 milyon kişiyi ağırladığını görmekteyiz"

"Türkiye olarak son 20 yılda birçok alanda büyük hamleler gerçekleştirdik"

ANTALYA - Antalya'da bu yıl ikincisi düzenlen Antalya Bilim Festivali'ne katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Küçük Ölçekli Bilim Merkezi Kurulması Destek Programı" ile 17 projeyi desteklerken, 25 yeni proje için de çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Ziyarete açık olan bilim merkezlerimizin, bugüne kadar yaklaşık 7 milyon kişiyi ağırladığını görmekteyiz. Türkiye olarak son 20 yılda birçok alanda büyük hamleler gerçekleştirdik, gerçekleştirmeye de devam ediyoruz. Ülkemizi adım adım küresel bir üretim üssü haline getiriyoruz" dedi.

Kepez Belediyesi'nin 19-20-21-22 Ekim tarihlerinde Dokumapark'ta düzenleyeceği 2. Antalya Bilim Festivali kapılarını ziyaretçilerine açtı. BİLİMFEST'de aktiviteler, showlar, eğitici atölyeler, konferanslar düzenlenip, bilim yarışması projeleri tanıtılacak, milli gurur kara, deniz ve hava araçları sergileniyor. Festival alanına gelen binlerce öğrenci teknolojik ürünleri inceleyerek, projeler hakkında bilgiler aldılar. Festivale öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği görüldü. Festivalde TÜBİTAK, ASELSAN, HAVELSAN, TUSAŞ, ROKETSAN, TÜRKSAT, TUA gibi kurumlar tarafından üretilen yerli ve milli teknoloji ürünleri büyük ilgi çekti. Gençlerin en çok ilgisi ise askeri zırhlı araçlarına oldu.

Bilimfest'in açılış töreninde konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "İlki geçtiğimiz yıl düzenlenen BilimFest, Antalya'da yoğun bir ilgiyle karşılandı. İlk yılında yüzbinlerce ziyaretçi ağırlayan BilimFest, teknoloji dünyasında dikkatleri üzerine çekti. Ev sahipliğini; Dokumapark'ta 12 bin 500 metrekare alan üzerine kurulu, Akdeniz Bölgesi'nin ilk ve tek bilim merkezi olan Antalya Bilim Merkezi'nin yaptığı BilimFest, yerli ve milli teknolojilerimizi Antalya'dan ve ülkemizin dört bir yanından ziyaretçilerimizle buluşturuyor" dedi.

"BilimFest'i oldukça önemli ve değerli bulduğumu ifade etmek isterim"

BilimFest'in 4 gün boyunca Türkiye'nin teknoloji devlerine ev sahipliği yapacağının bilgisini veren Bakan Kacır, "Festivalimizde; TÜBİTAK, ASELSAN, HAVELSAN, TUSAŞ, ROKETSAN, TÜRKSAT, TUA gibi yerli ve milli teknoloji üreten kurumlarımızla birlikte, üniversitelerimiz, teknokentlerimiz ve organize sanayi bölgelerimiz de yer alacak. Söyleşiler, sergiler, görsel şovlar, farklı alanlarda çok sayıda atölye çalışmaları ve TÜBİTAK tarafından bilim gösterileri yapılacak. BilimFest çerçevesinde ayrıca Tarım Teknolojileri, Akıllı Şehir ile Çevre ve Enerji Teknolojileri alanlarında Antalya'daki ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerinin katılabildiği 3 farklı yarışma düzenleniyor. Bilimi sevdirme, ülkemizin bilim ve teknoloji alanında yaptığı güzel çalışmaları duyurma ve anlatma yolunda BilimFest'i oldukça önemli ve değerli bulduğumu ifade etmek isterim" ifadelerine yer verdi.

"Akdeniz Bölgesi'nin ilk ve tek bilim merkezi olma özelliği taşıyor"

BilimFest'in düzenlendiği alanın, aynı zamanda eski bir dokuma fabrikası olduğunu hatırlatan Kacır, "Bilim ve teknolojide yenilikçi bir anlayışla hareket eden BilimFest, tarihi dokusuyla geçmişe de ışık tutuyor. Kepez Belediyesi bünyesinde, TÜBİTAK desteğiyle kurulan Antalya Bilim Merkezi; Akdeniz Bölgesi'nin ilk ve tek bilim merkezi olma özelliği taşıyor. Bilim Merkezimiz; farklı yaş gruplarından, farklı birikime sahip bireyleri bilimle buluşturarak, bilim ve teknolojiyi daha anlaşılır ve ulaşılır kılıyor. Bilim Merkezimiz; büyüklük ve altyapısıyla sadece Antalya değil bölgeye hizmet verecek bir bilim merkezi olarak ön plana çıkıyor. Bizler de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak, Antalya'da böyle bir bilim merkezinin varlığından heyecan ve mutluluk duymaktayız. Bununla birlikte desteklerimizi de esirgemiyoruz" açıklamasını yaptı.

150 milyon liralık destek

Antalya Bilim Merkezi projesine TÜBİTAK'la birlikte 150 milyon liralık destek sağladıklarını belirten Bakan Kacır, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ayrıca proje çerçevesinde 7 farklı eğitim atölyesi kuruldu. Bilim merkezlerine yönelik desteklerimizle; toplumumuzda bilim kültürünü yaygınlaştırmayı, toplumun bilime olan ilgi ve merakını artırmayı hedefliyoruz. Bu çerçevede 31 Mart 2022 tarihinde açılan Antalya Kepez Bilim Merkezi, TÜBİTAK destekli 7. bilim merkezimiz olmuştur. 9 ilimizde ise büyük ölçekli bilim merkezi kurulması projelerimiz devam ediyor. Yine il ve ilçe belediyelerimizin bilim merkezi projelerini de destekliyoruz. "Küçük Ölçekli Bilim Merkezi Kurulması Destek Programı" ile 17 projeyi desteklerken, 25 yeni proje için de çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Ziyarete açık olan bilim merkezlerimizin, bugüne kadar yaklaşık 7 milyon kişiyi ağırladığını görmekteyiz. Bilim merkezlerimizde gerçekleştirilen eğitim atölyelerine ise 620 binin üzerinde gencimizin katıldığını ifade etmek isterim. Gençlerimiz bizim en değerli varlıklarımız."

"20 yılda birçok alanda büyük hamleler gerçekleştirdik"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, "Milli Teknoloji Hamlesi" hedefleri doğrultusunda ilerlemenin devam ettiğini belirten Bakan Kacır sözlerini şu cümlelerle tamamladı: "Türkiye Yüzyılı"nda gençlerimizin yıldızı parlayacak. Gençlerimiz, inandıkları yolda dosdoğru devam ederken; Türkiye olarak son 20 yılda birçok alanda büyük hamleler gerçekleştirdik, gerçekleştirmeye de devam ediyoruz. Ülkemizi adım adım küresel bir üretim üssü haline getiriyoruz. Ar-Ge, inovasyon ve girişimcilik ekosisteminde yenilikçi bir anlayışla hareket ediyoruz. Teknoloji yolculuğumuzda gençlerimizin de aktif rol üstlenmesini sağlıyoruz. 81 şehrimizde 100'den fazla Deneyap Teknoloji Atölyesinde 11 yaşından itibaren gençlerimizi bilimle teknolojiyle buluşturuyoruz. Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST ile toplumun her kesiminde farkındalık oluşturuyoruz. Gençlerimize hayallerinin peşinden koşma imkanı sunuyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yılında; İstanbul'da, Ankara'da ve İzmir'de düzenlediğimiz TEKNOFEST'lerde yaklaşık 4.5 milyon ziyaretçimizi ağırladık."

2023 yılında 12 tane altın madalya, 36 tane gümüş madalya

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ise konuşmasında ikinci Bilimfest'in hayırlı olmasını temenni etti. Mandal, "Bizim daha fazla güçlü olmaya ihtiyacımız var. Zor bir dönemde bu festivale ihtiyaç var. Geçtiğimiz yıllarda proje yarışmalarına gittiğimiz zaman uluslararası boyutta katılıp geri dönen bir ülkeydik, şimdi sadece 2023 yılında 12 tane altın madalya, 36 tane gümüş madalya, 25 bronz madalya aldık. Yeter mi yetmez" dedi.

"Bilimfest kelimenin tam anlamıyla bu çabamızın bu gayretimizin bir neticesidir"

Kepez belediyesi olarak temel belediyecilik hizmetlerinin yanında bir şehir, medeniyet tasavvuru ile hareket ettiklerini belirten Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, "15 yıllık bu yolculukta bir yandan temek belediyecilik hizmetlerine zaman ayırırken diğer taraftan da kültürle, sanatla ve bilimle hemşerilerimizi bir araya getirmeye devam ediyoruz. Bilimfest kelimenin tam anlamıyla bu çabamızın bu gayretimizin bir neticesidir. Bildiğiniz gibi bir yerde bir medeniyet kurutabilmek için iki temele çok büyük dikkat etmek gerekiyor. Bunlardan bir tanesi bilim ve teknoloji diğeri ise kültür ve sanattır. Biz de atalarımızın gittiği yoldan gidiyoruz. Geldiğimiz noktada son 20 yılda Cumhurbaşkanımızın önderliğinde hükümetlerimiz ve bakanlıklarımız Türkiye'de bilimsel bilginin gelişmesi, rasyonel düşüncenin zirveye çıkması adına çok büyük projelere imza attı. Türkiye'nin dört bir tarafında Teknofest gençliği diye tanımlanan bir kuşak var. Bunlar modern dünyanın hangi yöne gittiğini çok iyi takip eden geleceğe yönelik sağlam hayaller kuran ve hayallerinden koşan gençlerdir" dedi.

"Biz de Bilimfest'in o havasını Antalya'ya Teknofest'in ışığıyla taşıyalım istedik"

Teknofestlerde yapılan etkinliklerin gençlerin dikkatini çektiğini belirten Tütüncü, "Antalya'da teknofeste gitmek isteyen çok genç var. Biz de Bilimfest'in o havasını Antalya'ya Teknofest'in ışığıyla taşıyalım istedik. Bu güzellikler bu düşüncenin urunudur. Bilimfest, Teknofest'e yerel anlamda güç vermeye çalışan ve Teknofest'in hayallerini gerçekleştirmek için Antalya'dan mütevazi katkı koymaya çalışan çok büyük emeklerin olduğu bir iştir" açıklamasına yer verdi. Açılış konuşmalarının ardından 2'inci BilimFest'in açılış kurdelesi her birlikte kesildi.

Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Yusuf Kıraç, Antalya Valisi Hulusi Şahin, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Antalya Bilim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Yüksek, Ak Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin ve çok sayıda öğrenci etkiliye katılarak, statları gezerek projeler hakkında bilgi aldı.