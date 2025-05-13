Bakan Kacır, "Türkiye Sosyal Kapsayıcı Yeşil Geçiş Projesi" tanıtım töreninde konuştu Açıklaması

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, bölgesel kalkınmayı çevresel sürdürülebilirlikle buluşturmak üzere, Dünya Bankası işbirliğinde 400 milyon dolar bütçeli "Türkiye Sosyal Kapsayıcı Yeşil Geçiş Projesi (SoGreen)"ni hayata geçireceklerini bildirdi.

Söz konusu projenin tanıtım töreni Ankara Grand Mercure Otel'de gerçekleştirildi.

Bakan Kacır, burada yaptığı konuşmada, suyun, toprağın ve havanın artık yalnızca doğal kaynak değil, korunması gereken stratejik değerlere dönüştüğünü, ülkelerin ise iklim değişikliğiyle, güçlü uluslararası işbirliği mekanizmaları ve ortak hedefler doğrultusunda kararlı biçimde mücadele etmesi gerektiğini söyledi.

Kacır, çevreye ve gelecek nesillere karşı sorumluluklarını yerine getirirken, çözüm yolunda geliştirilecek yaklaşımların meşruiyet ve etkinlik kazanabilmesi için, "iklim meselesinin adalet temelinde ele alınması" ve "gelişmekte olan ülkelerin finansmana erişim, teknoloji ve kapasite geliştirme altyapısı ihtiyaçlarının karşılanması" konularının üzerinde durulması gerektiğini dile getirdi.

Türkiye'nin iklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik küresel düzeyde atılan yapıcı adımların her zaman destekçisi olduğunun altını çizen Kacır, bu kapsamda Paris Anlaşması'nı onayladıklarını, "2053 Net Sıfır Emisyon Hedefleri"ni ilan ettiklerini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncüllüğünde hayata geçirilen "Sıfır Atık" gibi projelerle, uluslararası çevre girişimlerinin hayata geçirilmesine liderlik ettiklerini anlattı.

Bakanlık olarak gerçekleştirdikleri projelerde, girişimcilerin yeşil dönüşüm için yatırım, bilgi birikimi ve teknoloji geliştirme ihtiyaçlarını adresleyen bir yaklaşım sergilediklerini belirten Kacır, "Yeşil Dönüşüm Destek Programı ile sanayicilerimizin yeşil dönüşüm yatırımlarını öncelikli teşvik uygulamamız kapsamında destekliyoruz. Sanayimizin uzun vadeli ve sürdürülebilir uluslararası finansman araçlarına erişimini artırmak üzere, son dönemde kapsamlı ve çok boyutlu işbirlikleri de gerçekleştirdik." diye konuştu.

"530 projeye 3,7 milyar lira destek"

Kacır, Dünya Bankası işbirliğinde yürüttükleri "Türkiye Yeşil Sanayi Projesi" ve "Türkiye Organize Sanayi Bölgeleri Projesi" ile 700 milyon doların üzerinde finansmanı sanayicilere, KOBİ'lere ve yeşil teknoloji girişimlerine kazandırdıklarını bildirdi.

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) işbirliğiyle gerçekleştirdikleri "Türkiye Sanayi Karbonsuzlaştırma Yatırım Platformu"yla, sanayinin yeşil dönüşüm yatırımlarına 2030'a kadar 5 milyar avroluk uluslararası finansman sağlamak adına önemli adım attıklarını aktaran Kacır, şu değerlendirmede bulundu:

"Elbette yeşil dönüşüm, üretim modellerinin sürdürülebilirlik ve verimlilik odaklı yeniden şekillendirilmesinin ötesine uzanan bütüncül bir kalkınma vizyonudur. Teknoloji geliştirmeden istihdama, girişimcilikten sosyal eşitsizliklerin azaltılmasına kadar uzanan geniş bir etki alanına sahip yapısal bir dönüşüm sürecidir. Yerel kalkınma hamlemiz doğrultusunda yeşil dönüşümü, ekonomik refahın ülke geneline dengeli şekilde yayılması için önemli bir fırsat olarak değerlendiriyoruz. Kalkınma ajanslarımız bu anlayışla, 81 ilde yerel potansiyeli harekete geçiriyor, şehirlerimizin yeşil ekonomiye geçiş sürecine rehberlik ediyor. Kuruluşlarından bu yana kalkınma ajanslarımız yeşil dönüşüm ve iklim değişikliğiyle mücadele başlıklarında 530 projeye 3,7 milyar lira destek verdi, yeşil dönüşümde öncü uygulamalara imza attı. Güney Marmara Kalkınma Ajansımız koordinasyonunda ilk yeşil hidrojen tesisini faaliyete geçiriyoruz. İzmir Kalkınma Ajansımız yürüttüğü yatırım, tanıtım, strateji ve analiz çalışmalarıyla rüzgar sanayi kümelenmesi için ideal bir merkez konumundaki İzmir'e 1 milyar dolarlık rüzgar sanayi yatırımının kazandırılmasına aracılık etti."

"32 milyon dolar hızlandırıcı ve kuluçka desteği"

Kacır, 2024-2028 Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi'nde kaynak verimliliği ve döngüsel ekonomi uygulamalarının yaygınlaştırılmasını, yeşil işlerin ve girişimlerin desteklenmesini ve mavi büyümeye yönelik potansiyellerin değerlendirilmesini öncelik olarak belirlediklerini söyledi.

Bakan Kacır, "Türkiye Sosyal Kapsayıcı Yeşil Geçiş Projesi"ne ilişkin ise şu bilgileri paylaştı:

"Bugün bölgesel kalkınmayı çevresel sürdürülebilirlikle buluşturmak üzere Dünya Bankası işbirliğinde 400 milyon dolar bütçeli Türkiye Sosyal Kapsayıcı Yeşil Geçiş Projesi'ni hayata geçiriyoruz. Kalkınma ajanslarımızın uygulayıcı olarak yer alacağı 'SoGreen Projesi'yle sosyal kapsayıcı yeşil dönüşüm temalı proje ve programları desteklemeyi, özellikle kadınlar ve gençler başta olmak üzere kırılgan grupların ekonomik hayata katılımını artırmayı, yeşil geçim kaynakları oluşturmayı ve sosyal kapsayıcılığı sağlamayı hedefliyoruz."

KOBİ'lerin yeşil ekonomiye katılımı sağlanacak

Projenin 4 temel bileşeninin bulunduğunu ifade eden Kacır, "Kapsayıcı ve Yeşil Yatırımlar ile Girişimciliğe Destek" bileşeniyle, KOBİ'lerin yeşil ekonomiye katılımını sağlayacaklarını, kadınların ve gençlerin yeşil ekonominin sunduğu fırsatlara erişimini kolaylaştıracaklarını belirtti.

Bu doğrultuda 1800'den fazla KOBİ'nin yeşil dönüşüm projesine 180 milyon dolar faizsiz kredi desteği sunacakları bilgisini veren Kacır, "3 binden fazla kadın ve genç girişimciye, mikro/küçük girişimci, kooperatif ve üretici birliğine toplam 32 milyon dolar hızlandırıcı ve kuluçka desteği sağlıyoruz." dedi.

Kacır, "Kapsayıcı ve Yeşil Topluluk Ekonomik Tesisleri" bileşeniyle de yerel idarelerin ve kamu kurumlarının 175 yeşil altyapı projesine 172 milyon dolar hibe desteği sağlayacaklarını dile getirdi.

1 milyar liralık hızlandırma desteği yolda

"Acil Durum Müdahale" bileşeniyle de olası bir afet veya kriz karşısında, hızlı ve etkili bir yanıt verilebilmesini sağlayacak finansal kaynağı oluşturmayı amaçladıklarını belirten Kacır, şunları kaydetti:

"Projenin ilk fazında yaklaşık 1 milyar liralık hızlandırma desteğini mikro ve küçük işletmelerimizle kooperatif ve birliklerimizin kullanımına sunmak üzere haziranda çağrılara çıkacağız. 2025'in ikinci yarısında ise yeşil dönüşüme yönelik güdümlü projelerde ve işletmelerimize yönelik geri ödemeli finansman desteğinde ilk uygulamaları başlatacağız. Bu projenin ardından toplumun tüm kesimlerinin yeşil dönüşüme katılımını ve yeşil ekonominin sunduğu fırsatlardan yararlanmasını mümkün kılacak adımları atmaya devam edeceğiz. Türkiye'nin küresel yeşil ekonomideki yerini pekiştirecek, doğayla uyumlu, kaynakları verimli kullanan, dengeli, kapsayıcı ve fırsat eşitliğini önceleyen yeni projelerimizle sürdürülebilir kalkınmamızın güçlü zeminini oluşturacağız."

Kacır, "Proje Yönetimi ve Kapasite Geliştirme" bileşeniyle, kalkınma ajanslarının, bölgelerin yerel potansiyelini ortaya çıkarmak için "Yeşil Dönüşümde Ekonomik Fırsatlar Analizi"nin ortaya koyulacağını ifade etti.

Bakan Kacır, Türkiye'de iklim değişikliğiyle mücadele hususunda bölgesel risk ve ihtiyaçlarına yönelik söz konusu çalışmaların gelecek dönem projelendirme ve politika geliştirme süreçleri için referans olacağını sözlerine ekledi.