Bakan Kacır: Türkiye'nin Dijital Teknolojilerdeki Yükselişi Sürecek

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Girişimcilerimiz sadece yerel değil, uluslararası arenada da büyük başarılara imza atıyorlar. Bu uygulamalar; finans, eğitim, sağlık gibi pek çok sektörde çığır açıyor ve Türkiye'nin teknoloji üreticisi kimliğini günden güne kuvvetlendiriyor. Hem genç nüfusumuzun enerjisi hem de gelişmiş teknoloji altyapımızla, Türkiye'yi Cumhuriyetimizin ikinci asrında dijital teknolojilerde devler ligine taşıyacağız" dedi.

Sanayi Ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Kağıthane'de Getmobil Yenileme Merkezi açılış törenine katıldı. Programa Bakan Kacır'ın yanı sıra, Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, Kağıthane Kaymakamı Niyazi Erten, AK Parti Kağıthane İlçe Başkanı Serkan Cantürk, Getmobil kurucu ortaklarından Mehmet Uygun, girişimciler ve şirket çalışanları katıldı. Törende konuşan Bakan Kacır, "Yenilenmiş cihaz sektöründe gerçekleştirdiği başarılı çalışmalarla öne çıkan Getmobil'in yenileme merkezinin sektörümüze, şehrimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

YAPAY ZEKA, NESNELERİN İNTERNETİ

Törende konuşma yapan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kaçır, "21'inci yüzyılda yapay zeka, nesnelerin interneti, büyük veri, robotik gibi yenilikçi teknolojiler, iş modellerinin belirleyici unsurları olarak öne çıkıyor. Dördüncü Sanayi Devrimi ve beraberinde gelen dijital dönüşüm dalgasının getirdiği yenilikler hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olarak yer alıyor" ifadelerini kullandı.

CEP TELEFONLARIMIZ VAZGEÇİLMEZİMİZ

Bakan Kacır, "Cep telefonlarının günlük hayatımızın en vazgeçilmez elektronik cihazları arasında yerini alması da teknoloji rüzgarında gelinen noktanın en somut örneğidir. Bundan 30 yıl önce mekandan bağımsız telefon görüşmesi yapamıyorduk. Günümüzde ise cep telefonları, bilgiye anında erişimi mümkün kılan, küresel bağlantılar kurmamızı sağlayan ve bizleri dijital dünyaya bağlayan cihazlar olarak internet devriminin en güçlü tetikleyicisi, dijital çağın vazgeçilmez unsuru haline dönüştü. Bugün cep telefonları başta olmak üzere mobil cihazlar; iletişim kurmamızın çok ötesinde, yapay zeka destekli kişisel asistanlarımız, sağlık danışmanlarımız, finansal yöneticilerimiz, eğitim platformlarımız olarak hizmet veriyor" dedi.

ÜLKEMİZDE 93 MİLYON MOBİL TELEFON ABONESİ BULUNUYOR

Kacır, "Bilgi yönetiminden veri analizine, iş süreçlerinden sosyal etkileşimimize kadar pek çok alanda devrim niteliğinde roller üstleniyorlar. Bugün dünya nüfusunun yüzde 70'i cep telefonu kullanıcısı. Kullanıcıların mobil cihazları üzerinden internette günlük geçirdikleri ortalama süre ise 3 buçuk saat düzeyinde. Ülkemizde ise halihazırda 93 milyon mobil telefon abonesi bulunuyor" şeklinde konuştu.

TEKNOLOJİNİN ÖNCÜSÜNÜ İNŞAA EDİYORUZ

Kacır, "Bu vizyon doğrultusunda; Ar-Ge teşviklerimizle; teknopark uygulamalarımızla, TÜBİTAK desteklerimizle; dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'le teknolojinin öncüsü Türkiye'yi inşa ediyoruz" dedi.

GİRİŞİMCİLERİMİZ ULUSLARARASI

Bakan, "Girişimcilerimiz sadece yerel değil, uluslararası arenada da büyük başarılara imza atıyorlar. Bu uygulamalar; finans, eğitim, sağlık gibi pek çok sektörde çığır açıyor ve Türkiye'nin teknoloji üreticisi kimliğini günden güne kuvvetlendiriyor. Hem genç nüfusumuzun enerjisi hem de gelişmiş teknoloji altyapımızla, Türkiye'yi Cumhuriyetimizin ikinci asrında dijital teknolojilerde devler ligine taşıyacağız" dedi.