Bakan Kacır: Türkiye bu kez devrimin seyircisi değil, öncüsü

KOCAELİ'deki Bilişim Vadisi'nde, Büyütech Teknoloji Üretim Merkezi'nin açılış törenine katılan ve Uluslararası Uzay Konferansı'nın Antalya'da yapılacağını duyuran Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Togg'u akıllı ve elektrikli otomobil olarak tasarladık. Türkiye'nin bu kez devrimin seyircisi değil, öncüsü olmasını sağladık" dedi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki Bilişim Vadisi'nde, Türkiye'nin İlk Kamera Sistemleri Üretim Tesisi Büyütech'in açılış töreni yapıldı. Togg'un kamera tedarikçisi de olan Büyütech'in açılış törenine Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TBMM, Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, Büyütech ortakları Ömer Orkun Düztaş ve Alparslan Işıklı ile yatırımcılar ve davetliler katıldı.

'TÜRKİYE'NİN KENDİ OTOMOBİLİNİ YAPMASI İNTİHARDIR, DEDİLER'

TBMM, Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, Türkiye'nin otomobili projesi Togg'un otomotiv sektöründe yaşanacak dönüşümü öngören vizyoner bir proje olarak ortaya çıktığını belirterek, "Adeta sıfırdan bir mobilite ekosistemi kurmak için yola çıkan Togg ile elektrikli araç sektörüne hızlı bir giriş yapmış olduk. Hamdolsun sonunda da dünyanın en iyi rekabet edilecek bir araca ve markaya sahip olduk. Pek çok yerli tedarikçi Togg ailesine katıldı. Biz, 'elektrikli araç' dediğimizde bizimle dalga geçenler oldu. 'O işlere daha var, hibrite bakın bakalım orada ne olacak' diyenler oldu ama bunun öncesinde başka bir vizyona mutlaka işaret etmemiz lazım. Türkiye'nin kendi yerli ve milli aracını yapması önemli diye biz yola çıktık. Bu vizyonu da Sayın Cumhurbaşkanımız ortaya koydu ve ısrarla bu işin takipçisi olduk. Üreticiden ne dediler? ' Türkiye'nin kendi otomobilini yapması intihardır' dediler. 'Biz kendi aracımızı yapıp rekabet edemeyiz' dediler. Ama Sayın Cumhurbaşkanımız 'Ben Türkiye'ye güveniyorum. Kabiliyetlerini biliyorum. Bu işte ısrarcı olacağız' dedi. Kolay olmadı ama nihayetinde işte böyle bir proje ortaya çıkmış oldu" dedi.

'DÜNYADA İLK SIRADAYIZ'

Türkiye'deki teknoloji girişimlerinin yeni rekora imza attığını söyleyen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Bugün geldiğimiz noktada tasarlayıp ürettiğimiz İHA ve SİHA'larımızla dünyada ilk sıradayız. Ticari araç, beyaz eşya ve güneş paneli üretiminde Avrupa lideriyiz. Hava savunma sistemlerini, çıkarma gemilerini, yer gözlem ve haberleşme uydularını milli kabiliyetleriyle geliştirip üretebilen bir ülkeyiz. Yeni nesil sanayi politikamızın en somut örneklerinden biri olan Togg artık yollarda. Türkiye, aynı zamanda, Avrupa'nın girişimcilikte parlayan yıldızı haline geldi. Geçen yıl neredeyse tüm dünyada girişim sermayesi yatırımlarında düşüş yaşanırken, ülkemizde teknoloji girişimleri 1 milyar 600 milyon doların üzerinde yatırım alarak bir rekora imza attı. Ülkemizde 2020 yılının başında, milyar dolar değerlemeyi aşan teknoloji girişimi yani bizim deyimimizle Turcorn bulunmuyorken, bugün Turcorn sayımız 7'ye ulaştı. Bu gelişmelerle birlikte son dönemde büyüme ve ihracat rekorlarına da imza attık. Bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 3,9 büyüyen Türkiye ekonomisi, deprem felaketinin etkilerine rağmen yılın ikinci çeyreğinde yüzde 3,8 oranında büyüdü. Bu büyüme oranıyla, OECD ülkeleri arasında en yüksek oranda büyüyen ikinci, G20 ülkeleri arasında ise üçüncü olmayı başardık" diye konuştu.

'HEDEFİMİZ ELEKTRİKLİ ARAÇ SATIŞINI 580 BİNE ÇIKARMAK'

Otomotiv sektörünün ihracat şampiyonu olduğunu vurgulayan Bakan Kacır, sözlerine şöyle devam etti:

"Böylece tüm olumsuz küresel gelişmelere rağmen ülkemiz son 12 çeyrekte, yani son 3 yılda kesintisiz büyüme performansını sürdürmüş oldu. Küresel çip krizine rağmen, geçen yıl otomotiv üretimimiz yüzde 6 büyüyerek toplam 1 milyon 350 bini aştı. Üretilen bu araçların 970 binini ihraç ettik. 31 milyar doları aşarak rekor bir seviyeye ulaşan otomotiv sektörü, ülkemizin ihracat şampiyonu olmayı sürdürdü. Küresel otomotiv sektörünün son dönemde büyük bir değişim ve dönüşüm içerisinde olduğunun da farkındayız. Artan çevre bilinciyle iklim değişikliğinin etkilerini azaltmak için karbon salınımlarının her alanda azaltılması gerekiyor. Ülkemizde 2021 yılında 2 bin 846 elektrikli araç satışı gerçekleşirken, 2022 yılında ise 7 bin 733 elektrikli araç satışı gerçekleşti. Bu yılın ilk 9 ayında ise bu rakam 39 bini aşmış durumda. Hedefimiz, 2030 yılında elektrikli araç satışını 580 bine çıkarmak."

Bakan Kacır, artık otomobillerin bir araç olmaktan çıkıp hızla akıllı cihazlara dönüştüğünü ifade ederek, "Otomotiv sektöründe karlılık araç satışları, satış sonrası hizmetler ve sigorta hizmetleri gibi geleneksel alanlardan paylaşımlı mobilite, dijital hizmetler gibi yeni iş alanlarına kayıyor. Böylesine güçlü bir devrimin yaşandığı bu dönüşüm sürecini, biz bir fırsat olarak görüyoruz. Bu devrim, hem Türkiye'de halihazırda üretim yapan küresel markaların yatırımlarını hızlandıracak hem de ABD, Çin ve Avrupa'dan yeni marka yatırımlarını Türkiye'ye yönlendirecek. Kamu destekli özel sektör girişimi olan yerli otomobil projemiz Togg'u akıllı ve elektrikli otomobil olarak tasarladık. Böylelikle Türkiye'nin, bu kez devrimin seyircisi değil, öncüsü olmasını sağladık. Mobilitede yaşanan dönüşümü DNA'larına işlemiş olan Togg, bizim için bir araçtan çok daha ötesi. Biz Togg'u mobilite alanında Türk mühendis ve teknisyenlerin neleri başarabildiğinin tüm dünyaya ilanı olarak görüyoruz" dedi.

ULUSLARARASI UZAY KONFERANSI 2026'DA ANTALYA'DA

Uluslararası Uzay Konferansı'nın Antalya'da yapılacağını da açıklayan Bakan Kacır, "Programın girişinde Azerbaycan Bakü'den güzel bir haber aldık. Uluslararası Uzay Konferansı, dünyada gerçekleşen en büyük uzay etkinliği. Bu konferans bu yıl Bakü'de gerçekleşiyor. Biz 2026'da Türkiye'de, Antalya'da gerçekleşmesi için aday olmuştuk ve bu adaylık süreciyle ilgili bir yarış içerisindeydik. Türkiye'miz bu yarışı kazandı ve 2026'da dünyanın en büyük uzay kongresine Antalya, ev sahipliği yapacak. Bu bizim ortak başarımızdır" ifadelerini kullandı.