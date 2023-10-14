Bakan Kacır: TSE nükleer enerji alanında yeni pazarlara giriş yapacak

KOCAELİ'deki Bilişim Vadisi'nde TSE'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen 'Uluslararası Genç Profesyoneller Çalıştayı'nda konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Önümüzdeki dönemde TSE, nükleer enerji alanında yeni pazarlara giriş yapacak ve daha etkin rol üstlenecek. 70 yıllık birikim ve tecrübesiyle TSE, hem bölgemizdeki ülkelere hem de İslam dünyasına standardizasyon ve uygunluk değerlendirme alanlarında hizmet sağlıyor, liderlik ediyor" dedi.

'14 Ekim Dünya Standartlar Günü' etkinlikleri kapsamında Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından Gebze'deki Bilişim Vadisi'nde 'Uluslararası Genç Profesyoneller Çalıştayı' gerçekleştirildi. Çalıştaya Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TSE Başkanı Mahmut Sami Şahin, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ile davetliler katıldı.

TSE'nin uluslararası standartların belirlenmesinde aktif görev aldığını belirten TSE Başkanı Mahmut Sami Şahin, "Üyesi olduğumuz Avrupa Standardizasyon Komitesi'nde en fazla oy ağırlığına sahip ülkeyiz. Yine üyesi olduğumuz Avrupa Elektroteknik Standardizasyon Komitesi'nde en fazla oy hakkına sahip 5 ülkeden 1'i konumundayız. Yıllardır, başta sanayicilerimiz olmak üzere tüm iş dünyamıza, kamu kurum ve kuruluşlarımıza, akademisyenlerimize, uluslararası standardizasyon süreçlerine, ayna komite çalışmalarına aktif bir şekilde katılmaları hususunda çağrıda bulunuyoruz. Çünkü, küresel pazarda rekabet edebilmenin ve söz sahibi olmanın, uluslararası standardizasyon çalışmalarına katılmaktan geçtiğini çok iyi biliyoruz. Değişime uymak değil, değişimde söz sahibi olmak için başta sanayicilerimiz olmak üzere tüm iş dünyamızı ve bilhassa genç profesyonellerimizi TSE rehberliğinde bu çalışmalara katılmaya davet ediyoruz" dedi.

TSE'NİN KÜRESEL TİCARETTEKİ ROLÜ

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Global ticaret düzeninde ihracatta başarılı olmanın anahtarı, ürün ve hizmetlerde standardizasyonu sağlamaktan geçiyor. Dolayısıyla Türk Standartları Enstitüsü'nün, küresel ticarette söz sahibi olmamızdaki rolü oldukça büyüktür. TSE, geliştirdiği standartlarla sanayicilerimiz ve iş dünyamızın yanında yer alıyor, belgelendirme, muayene, gözetim, test, laboratuvar ve eğitim hizmetlerini yerine getiriyor. TSE ne kadar güçlü olursa, özellikle gelişmiş ülke pazarlarındaki sanayicilerimiz de o kadar güçlü olur. Bu sebeple TSE'nin faaliyetlerine her zamankinden daha fazla önem veriyoruz. Bu yılın başında milli gururumuz, Türkiye'nin otomobili Togg'un yollara çıkmasında da TSE yine çok önemli bir sorumluluk üstlendi, Togg'a, 'Tam araç ulusal tip onay belgesi' verdi. Elektrikli araç şarj ekosistemimizi güçlendirecek ulusal standartlarımız TSE tarafından hazırladı ve yayımladı" ifadelerini kullandı.

'ULUSLARARASI TEKNOLOJİ STANDARTLARININ OLUŞTURULMASINDA ETKİN ROL' Uluslararası teknoloji standartlarının oluşturulmasında Türkiye'nin rolüne değinen Bakan Kacır, şunları söyledi:

"Sanayicilerimiz, ihracatçılarımız ve ilgili paydaşlarımız ayna komitelerle standartları sadece uygulayan değil, aynı zamanda standartları belirleyen konumda. Artık uluslararası teknoloji standartlarının oluşturulmasında daha etkin bir rol oynayan Türkiye var. Ülkemizin enerji açığının kapatılmasında önemli bir adım olan nükleer enerjide de yine Türk Standartlar Enstitümüz önemli görevler üstlendi. Önümüzdeki dönemde TSE, nükleer enerji alanında yeni pazarlara giriş yapacak ve daha etkin rol üstlenecek. 70 yıllık birikim ve tecrübesiyle TSE, hem bölgemizdeki ülkelere hem de İslam dünyasına standardizasyon ve uygunluk değerlendirme alanlarında hizmet sağlıyor, liderlik ediyor. İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü standartları kapsamında helal gıda, helal kozmetik, helal turizm gibi başlıklarda helal belgelendirme hizmetleri sunuyor. Yurt dışına ihracatta teknik engellerin önüne geçmek, ihracatçılarımızın zaman ve maliyet kaybını minimum seviyeye indirmek adına başta Körfez ülkeleri olmak üzere ihracatımızın güçlü olduğu ülkelerde, farklı alanlarda TSE test ve belgelendirme faaliyetlerini yürütüyor."

CEN/CENELEC TEKNİK KURULLARININ TOPLANTILARI 2024'TE İSTANBUL'DA

CEN/CENELEC teknik kurullarının toplantılarına 2024 yılında İstanbul'da ev sahipliği yapılacağını duyuran Bakan Kacır, "Böylesine kritik görevler yürüten, görev ve sorumluluğu geniş bir yelpazede bulunan enstitümüzün gelecekte çok daha başarılı çalışmalar yürüteceğinden, bizlerin de enstitümüzün her zaman yanında olacağımızdan hiç şüpheniz olmasın. Önümüzdeki dönemde hizmete açacağımız TSE Kalite kampüsümüzle TSE'nin gücüne güç katacağız. Burada donatılacak son teknoloji laboratuvarlarımızda sanayicilerimizin ihtiyaç duyduğu testlerin hepsi ülkemizde yapılabilecek. Milli Teknoloji Hamlesi vizyonumuza çok büyük katkılar sunacağına inandığımız TSE Kalite kampüsümüz, teknolojik bilginin ülkemize transferi, stratejik sermayenin yurt içinde kalması, ekonomimizin sürdürülebilir bir biçimde güçlenmesi ve insan kaynağının yetkinleştirilmesine yönelik ülkemize önemli kazanımlar sağlayacak. Böylece Türk Standartları Enstitümüz, dünyada, alanında en yetkin kuruluşlarından biri haline gelecek. Avrupa standart kuruluşlarının en üst teknik yönetimi olan ve aynı zamanda üyesi bulunduğumuz CEN/CENELEC teknik kurullarının toplantılarına Mayıs 2024'te İstanbul'da ev sahipliği yapacağız" diye konuştu.