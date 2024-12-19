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Bakan Kacır: TOGG, Milli İftihar Kaynağımızdır

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, bütçe görüşmelerinde TOGG'un önemine değinerek, 'TOGG bizim milli iftihar kaynağımızdır' açıklamasında bulundu. Türkiye'nin elektrikli otomobillerde teknoloji geliştirme üssü olacağını vurguladı.

(TBMM) - TBMM Genel Kurulu'nda bütçe görüşmelerinde milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Bir sayın milletvekilimiz de ' Togg'u gözden çıkardınız, Çinlilere destek verdiniz' gibi bir ifade kullandı. Bunu şiddetle reddediyorum. TOGG bizim milli iftihar kaynağımızdır. TOGG 60 yıllık Devrim otomobili hayalinin Sayın Cumhurbaşkanlığımız liderliğinde devrin otomobiline dönüşmesinin adıdır. Biz TOGG'u bugünlere getiren iktidarız. Bunun yanında Türkiye elbette küresel markaların yeni teknoloji yatırımlarının adresi olmaya devam edecek. Türkiye elektrikli otomobillerde bir üretim ve teknoloji geliştirme üssü olarak otomotiv sektörünü daha iyi düzeylere taşıyacak" dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin maddeleri üzerindeki görüşmeler devam ediyor. Milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, şunları söyledi:

"Afşin'de 74 hektar büyüklüğünde bir organize sanayi bölgesini kurduk"

"Son bir yılda Türkiye'deki planlı sanayi yatırımlarına ilişkin yürüttüğümüz faaliyetler soruldu. 2002'den bu yana organize sanayi bölgeleri ile planlı sanayileşmeyi muazzam bir hızla bugünlere getirdik. 2002'de sayıları 191 olan organize sanayi bölgelerimizin sayısını bugün itibarıyla 364'e çıkardık. Dün Kahramanmaraş Afşin'de 74 hektar büyüklüğünde bir organize sanayi bölgesinin kuruluşunu da tamamladığımızı ilan etmiş oluyorum. Son bir yılda 5 bin 978 hektar olan 12 organize sanayi bölgesi, endüstri bölgesi ilan etmiş olduk. Son 22 yılda 48 bin hektardan 146 bin hektara çıkardığımız planlı sanayi alanlarımızda üretimde olan parsellerin sayısını 11 binden 59 bine, çalışan sayısını da 415 binden 2 milyon 700 bine yükselttik.

Bilim insanlarına ilişkin yürüttüğümüz çalışmalar ise, bu yıl TÜBA ve TÜBİTAK bilim ödülleriyle hepsi birbirinden kıymetli çalışmalar yürüten 57 bilim insanına Cumhurbaşkanımızın ev sahipliğinde verdik. Yine bu yıl 20 farklı ülkede çalışmalar yürüten 25 genç bilim insanımıza da TÜBA Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı ödülümüzü verdik. Bunların yanında bu yıl 15 farklı üniversiteden 21 bilim insanımıza da TÜBİTAK bilim ödüllerini takdim ettik.

Bir sayın milletvekilimiz de 'TOGG'u gözden çıkardınız, Çinlilere destek verdiniz' gibi bir ifade kullandı. Bunu şiddetle reddediyorum. TOGG bizim milli iftihar kaynağımızdır. TOGG 60 yıllık Devrim otomobili hayalinin Sayın Cumhurbaşkanlığımız liderliğinde devrin otomobiline dönüşmesinin adıdır. Biz TOGG'u bugünlere getiren iktidarız. Bunun yanında Türkiye elbette küresel markaların yeni teknoloji yatırımlarının adresi olmaya devam edecek. Türkiye elektrikli otomobillerde bir üretim ve teknoloji geliştirme üssü olarak otomotiv sektörünü daha iyi düzeylere taşıyacak."

Bakan Kacır: TOGG, Milli İftihar Kaynağımızdır
Kaynak: ANKA / Güncel
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