Bakan Kacır: Terörsüz Türkiye, toplumsal barışı kalıcı kılacak kapsamlı bir kalkınma politikasıdır

Sanayi Ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, çeşitli açılış ve incelemelerde bulunmak üzere geldiği Hakkari'de, kentte hayata geçirilen projelerin toplu açılış törenine katıldı. Törende Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan, Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, Hakkari Valisi Ali Çelik, AK Parti Hakkari İl Başkanı Zeydin Kaya, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Gençcelep, Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Ahmet Şimşek, ilçe ve belde belediye başkanları ile kurum müdürleri de yer aldı. İlk olarak Hakkari Valiliğini ziyaret eden Bakan Kacır, şeref defterini imzalayarak Vali Çelik ile bir süre görüştü. Ardından Valilik binasındaki toplantı salonunda, Bölge Kalkınma İdaresi ve Kalkınma Ajansı Projeleri Toplu Açılış Töreni'ne katıldı.

Burada konuşan Bakan Kacır, Türkiye'nin en güzel köşelerinden biri olan Hakkari'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Kacır, "Bugün Hakkari'ye elimiz heybemiz dolu geldik. Toplam yatırım tutarı yaklaşık 221 milyon lira olan 8 projeyi şehrimize kazandırmanın kıvancını yaşıyoruz. Ayrıca 20 milyon lira değerindeki 2 projenin de protokollerini imzalayacağız" dedi.

Türkiye'nin her köşesinde aynı kararlılıkla hizmet ettiklerini vurgulayan Bakan Kacır, "Milletimiz için kıymetli kazanımlarla dolu bu altın dönemde, haksızlığa, hukuksuzluğa maruz bırakılan herkesin her daim yanında olduk. Türkiye'de huzurun, güvenliğin, kardeşliğin ve demokrasinin hakim olmasını tesis edecek adımlar attık. Hiçbir ayrıma, ayrımcılığa ve ötekileştirmeye fırsat vermeden 81 ilimizde 86 milyon vatandaşımızın her bir ferdine aynı samimiyetle hizmet ettik. Türkiye'nin kuzeyinde ne varsa, güneyinde de o olacak. Batısında hangi hizmetleri hayata geçiriyorsak, doğusunda da o hizmetleri gerçeğe dönüştüreceğiz dedik. Yurdumuzun her karışını yeni yatırımlarla, eserlerle ve projelerle buluşturduk" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde son 23 yılda Hakkari'nin sanayi ve kalkınma alanında önemli yatırımlar kazandığını belirten Bakan Kacır, 145 hektarlık alanda kurulan Yüksekova Organize Sanayi Bölgesi'nin tam kapasiteyle üretime geçtiğinde 4 bin 600 kişiye istihdam sağlayacağını söyledi. Şemdinli Sanayi Sitesini hizmete aldıklarını belirten Bakan Kacır, Yüksekova Sanayi Sitesinin 100 iş yeri genişleme alanını da bu yıl yatırım programına dahil ettiklerini ihale ve yapım süreçlerine süratle başlayacaklarını söyledi. Bakan Kacır, "Hakkari'nin büyüme ve kalkınma yolculuğunda önemli role sahip KOBİ'lerimize son 23 yılda KOSGEP eli ile bugünkü değerlerle 717 milyon lira destek sağladık. Şehrimizdeki yatırımlar için düzenlediğimiz 112 teşvik belgesiyle 11 milyar lira yatırımın ve 2 bin 700'den fazla istihdamın önünü açtık" diye konuştu.

SGK İŞVEREN PAYINI 12 YIL BAKANLIK KARŞILAYACAK

Bakan Kacır, yeni teşvik sistemiyle Hakkari'de yapılacak yatırımların güçlü şekilde destekleneceğini belirterek, "İlimizde yapılacak yatırımlarda istihdam edilecek çalışanların SGK işveren paylarını 12 yıl boyunca bakanlığımız karşılayacak. Yatırımların organize sanayi bölgemizde hayata geçmesi durumunda bu süre 14 yıl olacak. Ayrıca 10 yıl boyunca sigorta pirimi işçi paylarını da biz üstleneceğiz. Şehrimizde yapılacak yatırımlarda kullanılacak krediler için 24 milyon liraya kadar 9,9 puan finansman desteği sunuyoruz. Yatırım tutarının yüzde otuzuna varan vergi indirimi sağlıyoruz. Yatırım makinelerinde KDV istisnası ve gümrük vergisi muafiyeti uyguluyoruz. Yerel kalkınma hamlesiyle memleketimizin dört bir yanında üretimi, rekabeti ve katma değeri büyütüyoruz. Yereldeki ihtiyaca yerinde çare üretiyor, bölgesel yetkinlikleri bir üst lige taşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Program kapsamında Hakkari'de gerçekleştirilecek çinko ve kurşun izabe tesisiyle 4 yıldız ve üzeri konaklama tesisi yatırımları için başvuru aldıklarını da belirten Bakan Kacır, "Bu yatırımların her birinde 240 milyon liraya kadar finansman desteği ve yatırımın yüzde 50'si tutarında kurumlar vergisi indirimi sağlayacağız. Bütün bu adımların Hakkari'nin yüksek potansiyelini harekete geçirmek, üretim gücünü katlamak ve şehrimizi yerel kalkınmanın örnek adresleri arasında görmek için atıyoruz. Bu doğrultuda DAKA ve DAP bölge kalkınma idealimiz eliyle şehrimize değer katacak kalkınma projelerine bugüne kadar 1,1 milyar lira destek verdik. Sosyal gelişmeyi destekleme programımızda ilimizde sosyal kalkınmaya katkı sunacak 10 projeyi hayata geçirdik" dedi.

'KIŞ TURİZMİNDE YENİ REKORLAR KIRACAĞIZ'

Bakan Kacır, Hakkari'nin kış turizminde cazibe merkezi haline geldiğini, Merga Bütan Kayak Merkezi'ne 120 yataklı otel, 4 telesiyej hattı ve 200 metrelik yürüyen bant kazandırdıklarını belirterek, "Hakkari'yi donanımlı tesisleriyle kış sporları tutkunlarının uğrak adreslerinden biri haline getiriyoruz. Geçtiğimiz yıl 150 bin ziyaretçiyi ağırlayan ve 13 bin evladımıza kayak eğitimi verilen bu merkez, ailelerimizin gönül rahatlığıyla tercih ettiği bir kış cenneti haline geliyor. Yeni sezonda da ziyaretçi sayısında inşallah birlikte yeni rekorlar kıracağız" dedi.

Tarım alanında Derecik ilçesinde 99 seranın tamamlandığını, çiftçilere eğitim ve teknik destek sağlandığını belirten Bakan Kacır, Hakkari'ye bir bilim merkezi kazandıracaklarını da açıkladı.

Bakan Kacır, madencilik sektörünü Hakkari'nin kalkınma stratejisinde öncelikli alan olarak belirlediklerini belirterek, "Bazı yapılan ön çalışmalar bize Hakkari'de 10 milyar doları aşan bir maden zenginliği olduğuna işaret ediyor. Dolayısıyla özellikle çinko ve kurşun zenginliğini yerinde işleyip sanayiye kazandırmak bizim önceliğimiz" dedi. Ayrıca, kentte kurulan Dene-Yap Teknoloji Atölyesi'nde öğrencilerin robotik, kodlama, siber güvenlik ve yapay zeka gibi alanlarda eğitim aldığını hatırlattı.

'ÇOK ÖNEMLİ BİR ADIM ATIYORUZ'

'Terörsüz Türkiye' sürecine de değinen Kacır, tarihi bir dönemden geçildiğini belirterek "41 yıldır yaşanan büyük acılar, kayıplar milletimize, ülkemize çokça kaynak ve vakit kaybettirdi. Cumhur İttifakı olarak başlattığımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde devlet politikası haline getirdiğimiz, Terörsüz Türkiye ile terörü milletimizin gündeminden tamamen çıkarmak üzere çok önemli bir adım atıyoruz. Toplumumuzun tüm kesimlerinde yüksek teveccüh gören bu hayati adım dar kapsamlı bir güvenlik ve asayiş politikası asla değildir. Aksine 86 milyonun kardeşliğini pekiştirerek toplumsal barışımızı kalıcı kılacak kapsamlı bir kalkınma ve refah politikasıdır" dedi.

Süreçte önemli mesafe katettiklerini belirten Bakan Kacır, "Kalıcılaşan huzur ve güven iklimi sayesinde bölgemiz yeni yatırımlarla bereketlenecek ve inşallah üretim ve istihdam artacak. Bizler 81 şehrimizin kalkınması için yalnız elimizi değil, hep birlikte tüm gövdenizi taşın altına koymaya devam edeceğiz" diye konuştu.