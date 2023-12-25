BAKAN KACIR: TERÖR EYLEMLERİNİ MİLLİ SAVUNMA SİSTEMLERİ SAYESİNDE İMKANSIZLAŞTIRDIK

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Bölücü örgütün bu alçak eylemlerini ülkemiz sınırları içinde gerçekleştirmesini, milli teknoloji hamlesi ile geliştirdiğimiz Milli Savunma Sistemleri sayesinde, büyük ölçüde imkansızlaştırdık. Terörü vatan toprağından kazıdık attık. Fakat biz her alanda sadece bugünü değil, milletimizin yarınını da düşünüyoruz. Bu anlayışla, terörü sadece ülke sınırlarımız içinden söküp atmakla kalmıyor, Güney sınırımızda kurulmaya çalışılan terör devleti, oluşturulmaya çalışılan terör koridoru haritalarını da yırtıp atıyoruz" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, İstanbul Valiliği, TÜBİTAK ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile yürütülecek olan 'Ben Okuyorum, İstanbul Okuyor' projesinin tanıtım toplantısı, Küçükçekmece'de gerçekleştirildi. Küçükçekmece PAGEV Plastik Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen törende tanıtılan proje ile İstanbul'daki tüm okulların kütüphanelerinin, TÜBİTAK yayınları ile buluşturulması hedefleniyor. TÜBİTAK Popüler Bilim Yayınları ile Buluşturma ve Küçükçekmece Bilim Merkezi Protokolü İmza Töreni'ne, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın yanı sıra İstanbul Valisi Davut Gül, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, AK Parti İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve çok sayıda öğretmen ile öğrenci katıldı. Törende yapılan konuşmaların ardından Küçükçekmece'de inşa edilecek Bilim Merkezi için İstanbul Valiliği ve TÜBİTAK arasında işbirliği protokolü imzalandı.

"OLUŞTURULMAYA ÇALIŞILAN TERÖR KORİDORU HARİTALARINI YIRTIP ATIYORUZ"

"Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bölücü terör örgütünün hain saldırısı sonucu şehitlik mertebesine erişen askerlerimize Allah'tan rahmet, kederli ve onurlu aileleri ile Aziz milletimize baş sağlığı diliyorum" diyerek sözlerine başlayan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Bu toprağın çocuklarının, bu vatanın evlatlarının şehadet haberleri ile yüreğimiz yandı. Fakat aziz milletimiz, müsterih olsun ki kahramanlarımızın kanı yerde kalmadı, kalmayacak. Bu hıyanet teröristlerin yanlarına kalmadı, kalmayacak. Bölücü örgütün bu alçak eylemlerini ülkemiz sınırları içinde gerçekleştirmesini, Milli Teknoloji Hamlesi ile geliştirdiğimiz Milli Savunma Sistemleri sayesinde büyük ölçüde imkansızlaştırdık. Terörü vatan toprağından kazıdık attık. Fakat biz her alanda sadece bugünü değil Milletimizin yarınını da düşünüyoruz. Bu anlayışla, Terörü sadece ülke sınırlarımız içinden söküp atmakla kalmıyor, Güney sınırımızda kurulmaya çalışılan terör devleti, oluşturulmaya çalışılan terör koridoru haritalarını da yırtıp atıyoruz. Pençe-Kilit Harekatı ve milletimiz için tehdit oluşturan terör odaklarına karşı düzenlediğimiz sınır ötesindeki tüm harekatlarımız, Milli Savunma Sistemlerimizin desteği ve Mehmetçiğimizin eşsiz kahramanlığıyla bugünlere geldi. Bundan sonra da terörü coğrafyamızdan silinceye dek devam edecektir." ifadelerini kullandı.

"MERKEZLERİMİZDE BUGÜNE KADAR YAKLAŞIK 9 MİLYON 700 BİN ZİYARETÇİMİZİ AĞIRLADIK"

"Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST ile yarışmalara katılan gençlerimizi geleceğin dünyasına hazırlıyor, bilim ve teknoloji yolculuğunda onların yanında yer alıyoruz" sözleriyle bilime verilen önemin altını çizen Kacır, "2023'de 44 teknoloji yarışmamıza, 337 bin takımda 1 Milyon gencimizin katılımı, dünyada eşi benzeri olmayan bir toplumsal seferberlik ruhunun Türkiye'de doğduğunu gösteriyor. Türkiye'nin dört bir yanında, 81 şehrimizin tümünde kurduğumuz 125 Dene-yap Teknoloji Atölyesi'nde, 16 bin ortaokul ve lise öğrencimize; Tasarım ve Üretim, Robotik ve Kodlama, Elektronik Programlama, Nesnelerin İnterneti, Nanoteknoloji ve Malzeme Bilimi, Havacılık ve Uzay Teknolojileri, Yapay zeka, Siber güvenlik gibi yenilikçi teknoloji alanlarında 36 ay süreli ücretsiz eğitimleri sunuyoruz. Bilim merkezleriyle çocuklarımızı, gençlerimizi bilimle buluşturuyor denemeye ve keşfetmeye teşvik ediyor, onlara bilim tutkusu aşılıyoruz. Konya, Kocaeli, Kayseri, Bursa, Elazığ, Üsküdar, Antalya, Gaziantep ve Trabzon olmak üzere 9 büyük ölçekli bilim merkezimizde hizmet sağlıyoruz. Çalışmaları devam eden Altındağ, Şanlıurfa, Düzce, Denizli, Samsun, Yozgat, Esenler Bilim Merkezleri ile bu sayıyı 16'ya çıkaracağız. Merkezlerimizde bugüne kadar yaklaşık 9 milyon 700 bin ziyaretçimizi ağırladık" diye konuştu.

"517 BİN POPÜLER BİLİM KİTABI VE DERGİYİ, İSTANBUL'DAKİ 4 BİN 44 OKULUMUZA ARMAĞAN EDİYORUZ"

"Son 5 yılda, lisans ve lisansüstü öğrencilerimize yönelik burs ve destek programlarımız kapsamında, 70 binden fazla gencimize toplam 3 Milyar 100 Milyon lira burs verdik." diyerek sözlerini sürdüren Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, "Bugüne kadar yayımladığımız bin 157 eserde, 28 milyonu aşan baskı adedine ulaştık. Sadece bu yıl, 40'ı yeni olmak üzere toplamda 173 kitapta, 2 milyonu aşan basım adedine eriştik. Ulusal Kutup Bilim Programı kapsamında çalışan bilim insanlarımızın katkılarıyla, Kutup Bilimleri Ansiklopedisi'ni yayınladık ve açık erişim olarak tüm dünyanın hizmetine sunduk. TÜBİTAK Popüler Bilim Dergilerimizle, 50 yıldan fazla süredir bilim toplumu olma yolunda katkı sağlıyoruz. Bilim dergilerimiz her ay 300 bin vatandaşımıza erişiyor. Bugün de bu anlamlı proje ile Cumhuriyetimizin 100. Yılında; 517 bin 350 popüler bilim kitabını ve on binlerce dergiyi, İstanbul'daki 4 bin 44 okulumuza armağan ediyoruz" dedi.

"BU ÜLKEDEN DAHA NİCE AZİZ SANCAR'LAR, SELÇUK BAYRAKTAR'LAR ÇIKACAK"

Yazar Cemil Meriç'in 'İzm'ler idrakimize giydirilmiş deli gömlekleridir.' sözünden alıntı yapan Bakan Kacır, "İdeolojik prangalara hapsolmadan, Allah'ın yarattığı ve yeryüzünü imar etmek üzere vazifelendirdiği en şerefli varlık olan insan olmamızın şuuru ve hür düşüncenin ufku ile kitaplarla buluşmak ümit ederim ki hayata anlam katacak. Yeter ki siz hayal kurmaktan, inanmaktan, çalışmaktan vazgeçmeyin. Bugün, Milli Teknoloji Hamlesinin tüm gurur tablolarında gençlerimizin izi var. Türkiye Yüzyılının yeni başarı hikayelerinde de sizlerin imzası olacak. Benim şuna inancım tam, biz gençlerimize yatırım yaptıkça, Onların önlerindeki engelleri kaldırdıkça, bu ülkeden daha nice Aziz Sancar'lar, nice Selçuk Bayraktar'lar çıkacak" diyerek sözlerini sonlandırdı.