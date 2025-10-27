Haberler

Bakan Kacır, Tekstil ve Mobilya Sektör Temsilcileriyle Toplantı Yaptı

Güncelleme:
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, tekstil, konfeksiyon, deri ürünleri, ayakkabı ve mobilya sektörlerinin temsilcileriyle istişare toplantısı düzenleyerek istihdam destekleri hakkında bilgi verdi.

(ANKARA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, tekstil, konfeksiyon, deri ürünleri, ayakkabı ve mobilya sektörlerinin temsilcileriyle bir araya geldi.

Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tekstil, konfeksiyon, deri ürünleri, ayakkabı ve mobilya sektörlerinin temsilcileriyle istişare toplantılarında bir araya geldik. İstihdamı koruma destekleri ile sanayicilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." dedi.

