Bakan Kacır, Tekstil ve Mobilya Sektör Temsilcileriyle Toplantı Yaptı
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, tekstil, konfeksiyon, deri ürünleri, ayakkabı ve mobilya sektörlerinin temsilcileriyle istişare toplantısı düzenleyerek istihdam destekleri hakkında bilgi verdi.
Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tekstil, konfeksiyon, deri ürünleri, ayakkabı ve mobilya sektörlerinin temsilcileriyle istişare toplantılarında bir araya geldik. İstihdamı koruma destekleri ile sanayicilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." dedi.
