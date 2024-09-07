Bakan Kacır: TEKNOFEST yarışmalarında geleceğin Aziz Sancarları, Selçuk Bayraktarları var (2)

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Antalya'da düzenlenen TEKNOFEST ziyaretinin ardından Isparta'ya geçti. Valilik ve belediye ziyaretlerinin ardından Bakan Kacır, Isparta Organize Sanayi Bölgesi'nde özel sektöre ait halı, mermer ve palet fabrikalarının açılışını gerçekleştirdi. Açılışa Vali Aydın Baruş, Isparta milletvekilleri AK Parti'li Mehmet Uğur Gökgöz, MHP'li Hasan Basri Sönmez, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve diğer protokol üyeleri de katıldı. Bakan Mehmet Fatih Kacır, açılışta yaptığı konuşmada, "Halı dokumacılığında marka şehrimizin mirasını dünyayla buluşturacak, mermer kaynaklarımızı katma değere dönüştürecek, yenilenebilir ve çevre dostu enerji üretim altyapımıza güç kazandıracak, toplam yatırım büyüklüğü 1,8 milyara yaklaşan ve 160 vatandaşımıza ekmek kapısı 3 tesisimizin Isparta'ya, milletimize ve ülkemize hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum" dedi.

Milli Teknoloji Hamlesi vizyonu doğrultusunda Türkiye'yi üretimde, yatırımda, Ar-Ge ve inovasyonda öncü ülkeler arasında yer almasını sağlayacak adımları kararlılıkla attıklarını aktaran Bakan Kacır, "Sanayide ve teknolojide son 22 yılda büyük kazanımlar elde ettik. Ar-Ge harcamalarını 1,2 milyar dolardan, 12 milyar dolara, Ar-Ge personeli sayısını 29 binden, 272 bine yükselttik. Sanayide çalışan sayımız 3 milyon 900 binden, 6 milyon 700 bine çıktı. Sayıları 191'den 360'a yükselen organize sanayi bölgeleri ve kurduğumuz 45 endüstri bölgesi, Türkiye'nin üretim üsleri haline geldi. Otomotiv üretimimiz yıllık 357 binden, 1 milyon 468 bine yükseldi. Türkiye, Avrupa'nın üçüncü büyük otomobil üreticisi oldu. Beyaz eşya üretimimiz 6,7 milyon adetten, 32,3 milyon adede yükseldi. Türkiye, Avrupa'nın en büyük, dünyanın ikinci büyük beyaz eşya üreticisi oldu. Demir-çelik üretimimiz 16,4 milyon tondan, 33,7 milyon tona çıktı. Milli Teknoloji Hamlemizin işaret fişeğini yakan savunma sanayimizin milli ve özgün ürünleri bugün dünyada savaş paradigmalarını değiştiren ve jeopolitik dengeleri belirleyen unsurlar haline geldi. Uydu teknolojilerinde gerçekleştirdiğimiz yatırımlarla ülkemizi kendi haberleşme ve görüntüleme uydularını geliştirebilen, test edebilen, üretebilen bir seviyeye taşıdık" diye konuştu.

Milletin 60 yıllık yerli ve milli otomobil hayalini Togg ile gerçeğe dönüştürdüklerini vurgulayan Bakan Kacır, şöyle devam etti:

"Bölgesinde güvenin ve istikrarın adresi ülkemiz, küresel ve bölgesel meydan okumalara rağmen yatırım, istihdam, üretim, icat ve ihracat rotasında kalkınma yolculuğuna emin adımlarla ilerliyor. Sadece 22 yıla sığdırdığımız asra bedel kazanımlarımıza Türkiye Yüzyılı'nda yenilerini ekleyecek, Türkiye sanayisinin rekabetçiliğini güçlendirecek destek enstrümanlarını adım adım devreye alıyoruz. Katma değerli ve yüksek teknolojili üretimi önceleyerek, sanayimizin yeşil ve dijital dönüşümünü gerçekleştirerek, nitelikli insan kaynağımızı en üst düzeyde harekete geçirerek ülkemizin küresel üretim ve teknoloji geliştirme üssü rolünü perçinleyecek projeleri hayata geçiriyoruz. Hızla hayata geçirdiğimiz Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi (YTAK) programıyla ekonomimizin yükselişine katkı verecek teknolojik ve stratejik yatırımların gerçekleştirilmesi için uzun vadeli ve uygun koşullarda finansmana erişim imkanı sunduk. Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı HIT-30 Yüksek Teknoloji Yatırım Programı ile Türkiye'yi yüksek teknoloji yatırımlarının odağı haline getirecek tarihimizin en büyük ölçekli teşvik programını devreye aldık. Yeşil ve dijital dönüşüm destek programlarıyla işletmelerin ikiz dönüşümde kısa, orta ve uzun vadeli ihtiyaçlarına cevap verecek destek mekanizmalarını kendilerine sunuyoruz. Başlattığımız Yerel Kalkınma Hamlesi ile de şehirlerimizin yerel potansiyelinin tamamını harekete geçirerek ülke sathına yayıyoruz."

Bakan Mehmet Fatih Kacır'ın konuşmasının ardından açılış kurdelesi kesildi. Sonrasında OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Karabulut tarafından Bakan Kacır'a halıya dokunmuş Türk bayrağı tablosu hediye edildi. Bakan Mehmet Fatih Kacır, buradaki programının ardından Isparta Ticaret ve Sanayi Odası'nda (ITSO) iş insanlarıyla toplantıda bir araya geldi.