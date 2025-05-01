Bakan Kacır, TEKNOFEST KKTC'nin açılış töreninde konuştu Açıklaması

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni (KKTC) hep birlikte "bilişim adası" haline getirebileceklerini belirterek, "100 binden fazla üniversite öğrencisiyle, eşsiz güzellikleriyle bu topraklar dünyanın dört bir yanına hizmet sunacak bilişimcilerin, teknoloji girişimlerinin adresi olabilir." dedi.

Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu TEKNOFEST KKTC, KKTC Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde, kamu kuruluşları, teknoloji devleri, üniversiteler ve medya kuruluşlarının da aralarında olduğu 132 kurumun katılımıyla eski Ercan Havalimanı'nda gerçekleştiriliyor.

Bakan Kacır, festivalin açılışında yaptığı konuşmada, anavatan Türkiye ve kardeş KKTC olarak, emperyal güçlerin, uluslararası aktörlerin on yıllardır sürdürdüğü inkar politikasına inat, el ele, omuz omuza, tek yürek, tek bilek olduklarını söyledi.

Mehmetçiklerin, mücahitlerin omuz omuza çarpıştığı Kıbrıs Barış Harekatı'ndan 51 yıl sonra, TEKNOFEST'i Lefkoşa'da gerçekleştirmelerinin, Türkiye'nin ve Türk milletinin Kıbrıs davasına verdiği önemin göstergesi ve Ada'daki ebedi Türk varlığının nişanesi olduğunu belirten Kacır, şu ifadeleri kullandı:

"Kıbrıs Türkleri'nin egemenlik ve özgürlük mücadelesinin önderleri merhum Doktor Fazıl Küçük ve Kurucu Cumhurbaşkanı merhum Rauf Denktaş'a Allah'tan rahmet diliyor, Kıbrıs Türkü'nün haklı davasında yanında duran tüm devlet adamlarımızı şükranla anıyorum. Bu topraklarda Türk varlığı yaşasın diye can veren kahraman şehitlerimizi rahmetle, minnetle yad ediyorum. Kıbrıs Türkü'nün varlığı, hakları ve hürriyeti için cesaretle savaşan gazilerimizin ellerinden öpüyor, her birine şükranlarımı sunuyor, sağlıklı, hayırlı ve bereketli ömürler diliyorum. Bizleri muhabbetle kucaklayan, Lefkoşa'dan Girne'ye, Mağusa'dan Lefke'ye bu meydana gelerek bizleri bağrına basan Kıbrıs Türkü kardeşlerimize teşekkür ediyorum."

"İki devletli çözüm yakındır"

Kacır, tarihin akışının yeniden şekillendiği bir dönemden geçtiklerini belirterek, alışılagelmiş küresel düzenin çatırdadığına, güç dengelerinin değiştiğine işaret etti.

Oyun yeniden kurulup dünya yeniden inşa edilirken tarih ve talihin Türkiye'yi çağırdığını dile getiren Kacır, şunları kaydetti:

"Bu yeni dönemde hiç olmadığımız kadar güçlüyüz. Başkalarının yazdıkları senaryolarda kendisine biçilen rolü oynayan değil, oyunları bozan, oyun kuran, sözü güçlü, gücü tesirli bir ülkeyiz. Bu gücün arkasında, iman, inanç, azim ve gayret var. Bu gücün arkasında özgüven, Bayraktar'la, Akıncı'yla, Hürkuş'la, Hürjet"le, Atak'la, Gökbey'le, Kaan'la, Kızılelma'yla gökyüzüne vurduğumuz mühür var. Artık yeni bir döneme adım attık. Bu dönemin adı 'Türkiye Yüzyılı'dır. Türkiye Yüzyılı Türk milletinin, Türk dünyasının, Kıbrıs Türkü'nün ve KKTC'nin yüzyılıdır. Vakit yaklaşmaktadır. Bu güzel adada kalıcı barış ve istikrar yakındır, Kıbrıs Türkü'nün haklarının teslim edilmesi, iki devletli çözüm yakındır. KKTC'ye yönelik haksız izolasyonların kırılması, ambargoların kalkması yakındır. Çünkü Türk milleti tarih sahnesine yeniden çıkmış ve gücünü yeniden ispat etmiştir. Çünkü Kıbrıs Türkü'nün haklarından, egemenliğinden taviz vermeyeceğini dost düşman herkes görmüş, anlamıştır. Bunun en büyük ispatı işte bu meydandır."

"Kuzey Kıbrıs'ı hep birlikte bilişim adası yapabiliriz"

Kacır, 51 yıl önce ambargolarla bileği bükülecek zannedilen, askerine telsiz dahi üretemez sanılan Türk milletinin, boyun eğmeyerek, Milli Teknoloji Hamlesi'yle İHA'larını, uydularını, jet motorlarını, helikopterlerini, çıkarma gemilerini, otomobillerini kendi imkanlarıyla üretmeyi başardığının altını çizdi.

Gençlerin çok daha büyük işlere imza atacaklarını ifade eden Kacır, şöyle devam etti:

"İşte bu TEKNOFEST'te düzenlediğimiz 6 yarışmaya katılan 47 bin gencin heyecanı, aydınlık yarınların müjdecisidir. Arzumuz, bu heyecanın KKTC'de sürmesidir. Kuzey Kıbrıs'ı hep birlikte bilişim adası yapabiliriz. 100 binden fazla üniversite öğrencisiyle, eşsiz güzellikleriyle bu topraklar dünyanın dört bir yanına hizmet sunacak bilişimcilerin, teknoloji girişimlerinin adresi olabilir. İnsanımızın, imal ettiğimiz ürünlerin dünyaya erişimini kısıtlayabileceğini sananlar, ürettiğimiz, işlediğimiz, değer kattığımız veriye, dijital ürün ve hizmetlere 'dur' diyemezler. Böylelikle bir yandan Kuzey Kıbrıs'ın refahını artırırken, bir yandan da haksız izolasyonların teknoloji çağında artık tümüyle anlamsız olduğunu tüm dünyanın görmesini sağlayabiliriz. AR-GE ve inovasyon alanında elde ettiğimiz tüm deneyimi Kuzey Kıbrıslı kardeşlerimizle paylaşmaya, 106 teknopark, 11 bin 500 teknoloji girişimi, 290 bin kişilik AR-GE ordusuyla sahip olduğumuz kabiliyeti kardeş topraklarla buluşturmaya hazırız."

Kacır, bir ve beraber oldukça bu hedeflerin yakın olacağını vurgulayarak, aralarına nifak tohumları ekmek isteyenlere asla izin vermeyeceklerini ifade etti.

Kimsenin elini bırakmayacaklarını ve enerjilerini asla iç çekişmelerle tüketmeyeceklerini belirten Kacır, bu yolculukta hedeflerine ulaşana dek omuz omuza vermeye devam edeceklerini dile getirdi.

Bakan Kacır, hedeflerinin KKTC'nin hakkının teslim edilmesi, tüm dünya tarafından tanınması, mazlumların, masumların, mahzunların yüzlerinin güldüğü Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmek olduğunu vurgulayarak, "Hedef Kızılelma'dır." dedi.