Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TEKNOFEST İstanbul'da Anadolu Ajansı (AA) standını ziyaret ederek, "Anadolu Ajansı'mız, bütün dünyaya TEKNOFEST'i, Türkiye'nin milli teknoloji hamlesi yolculuğunu, savunma sanayisinde ve diğer alanlarda elde ettiğimiz başarıları çok dilli yayınlarda duyuruyor." dedi.

AA'nın Global İletişim Ortağı olduğu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile T3 Vakfı öncülüğünde düzenlenen dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.

Bakan Kacır, TEKNOFEST İstanbul'da AA standını ziyaret etti. Stantta çalışanlarla selamlaşan Kacır, AA Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Özhan ile TEKNOFEST İstanbul kapsamında düzenlenen dron yarışlarına ilişkin sohbet etti.

Özhan, AA kameramanlarının dron pilotu olduğunu, aynı zamanda bunun eğitimini verdiklerini dile getirdi. TEKNOFEST İstanbul'da dron yarışlarının üçüncü ayağı olan finallerde AA Spor Kulubü'nün dereceye girdiğini belirten Özhan'a, Bakan Kacır, bunun "büyük bir başarı" olduğunu söyledi.

Bakan Kacır, sohbetin ardından AA standında çocuklara yönelik aktiviteleri inceledi, bilgi yarışmasında soruları cevaplayan bir çocuğa eşlik etti.

"AA, TEKNOFEST'teki en önemli paydaşlardan biri"

AA standında yaptığı açıklamada, TEKNOFEST'in son günleri olduğunu belirten Kacır, şunları kaydetti:

"Anadolu Ajansı'mız, bütün dünyaya TEKNOFEST'i, Türkiye'nin milli teknoloji hamlesi yolculuğunu, savunma sanayisinde ve diğer alanlarda elde ettiğimiz başarıları çok dilli yayınlarda duyuruyor. TEKNOFEST'teki en önemli paydaşlardan biri olan AA, sadece TEKNOFEST'te değil, hakikat haberciliğinde de dünyaya öncü ve örnek bir yayıncılık çizgisine sahip. Anadolu Ajansı ile gurur duyuyoruz. Kendileriyle birlikte Türkiye'nin sesini, sözünü ve başarı hikayelerini, TEKNOFEST kuşağının elde ettiği kazanımları bütün dünyaya taşımaya devam edeceğiz."