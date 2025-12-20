Bakan Kacır: Su, sanayimizin sürekliliği için stratejik bir girdi

ÖDÜL TÖRENİNE KATILDI

Sanayi Ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Gaziantep'in Yıldızları Ödül Töreni'ne katıldı. Gaziantep Üniversitesi Atatürk Kültür Sahnesi'nde gerçekleştirilen ödül törenine Bakan Kacır'ın yanı sıra Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, milletvekilleri, sanayi ve ticaret odası başkanları ile çok sayıda ödül alan iş insanı katıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, yeni dünya düzeninde yapay zekanın önem kazandığını ve yapay zekayı doğru kullanan işletmelerin bir adım önde olduğunu söyledi. Bakanlık olarak Türkiye'yi dijital dönüşümde güçlendirmeyi hedeflediklerini söyleyen Kacır, "Ekonomimizin verimlilik odaklı dönüşümüne ivme kazandırmak üzere Dijital Dönüşüm Destek Programı'nı hayata geçirdikö dedi.

Bakan Kacır, küresel ekonominin ağırlık merkezinin batıdan doğuya kaydığını ve rekabetçi büyüme için dijital dönüşüme ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.

Türkiye'yi yeni dünya düzenine hazırladıklarını dile getiren Kacır, "Küresel ekonominin akışının değiştiği serbest ticaretin terk edildiği, korumacılık, yerinde üretim yakından ve dostlardan tedarik yaklaşımının yaygınlaştığı bir dönemdeyiz. Tedarik zincirleri; küresel krizler, şoklar ve bölgesel çatışmalar neticesinde yeniden şekilleniyor. Küresel ekonominin ağırlık merkezi batıdan doğuya kayıyor. Rekabetçi ve sürdürülebilir bir ekonomik büyüme için dijital dönüşüm, yeşil ve döngüsel ekonomiye geçiş gün geçtikçe önem kazanıyor. Pek çok ülke, yeni dünyayı ancak bugünlerde idrak etmeye başladı. Geleceğe dönük bir arayış ve kavrayış içine girdi. Türkiye olarak biz bu yeni dünya düzenine hazırlıklıyız. Son 23 yılda Cumhurbaşkanımızın liderliğinde katma değer üreten bir sanayi altyapısı inşa ettik. Gelişmiş sanayi altyapımız, esnek üretim kabiliyetimiz ve lojistik avantajlarımızla küresel ölçekte yaşanan dönüşümden güçlenerek çıkmayı başardıkö diye konuştu.

'SANAYİ ÜRETİMİNDE KATMA DEĞERİ 41 MİLYAR DOLARDAN 241 MİLYAR DOLARA YÜKSELTTİK'

Sanayi üretiminde katma değeri 41 milyar dolardan 241 milyar dolara yükselttiklerini anlatan Bakar Kacır, şunları söyledi:

"Küresel pazarlarda önemli bir rekabet avantajı elde ettik. Askeri insansız hava aracı üretiminde dünyada, ticari araç, güneş paneli, otobüs, beyaz eşya, tekstil, ağaç ürünleri, çimento ve çelik üretiminde Avrupa'da birinciyiz. Alüminyum, seramik, plastik mamül, düz cam, motorlu taşıtlar rüzgar türbini, kule ve komponentlerinde Avrupa'nın önde gelen üreticileri arasındayız. 23 yıl önce 36 milyar dolar olan yıllık ürün ihracatımız, 270,6 milyar dolara çıktı. Sanayi üretiminde oluşturduğumuz katma değeri 41 milyar dolardan 241 milyar dolara yükselttik. Ülkemizi küresel piyasalarda çok daha rekabetçi, krizlere karşı çok daha mukavemetli ve katma değeri yüksek ürünlerle söz sahibi olan bir küresel sanayi devi haline getirmekte kararlıyız.ö

'YAPAY ZEKAYI DOĞRU KULLANAN İŞLETMELER BİR ADIM ÖNDE'

Yapay zekayı doğru kullanan işletmelerin dünya pazarında bir adım öne çıkarak başarı öyküleri yazdıklarını aktaran Bakan Kacır,

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak yapay zekanın işletmelerde daha aktif kullanılabilmesi için Dijital Dönüşüm Destek Programını hayata geçirdiklerini ifade etti. Teknolojide paradigma değişimlerinin bu anlamda kıymetli fırsat pencereleri sunduğunu söyleyen Bakın Kacır, "Bunların başında da kuşkusuz iş süreçlerini, sosyal hayatımızı köklü şekilde değiştiren yapay zeka geliyor. Bugün yapay zeka başta olmak üzere dijital teknolojileri iş süreçlerine entegre eden, yapay zekanın sunduğu fırsatları doğru değerlendiren işletmeler; maliyetlerini düşürüyor, verimliliğini artırıyor, hatayı azaltıyor, teslimat sürelerini kısaltıyor; dünya pazarlarında bir adım öne çıkıyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak; sanayimizi dijital teknolojileri üretim süreçlerine güçlü biçimde entegre ederek daha rekabetçi, daha verimli ve daha yüksek katma değerli bir üretim yapısına kavuşturmak temel önceliğimizdir. Bu doğrultuda ekonomimizin verimlilik odaklı dönüşümüne ivme kazandırmak üzere Dijital Dönüşüm Destek Programı'nı hayata geçirdikö dedi.

'KOBİ'LERİN DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜ İÇİN 300 MİLYON AVRO KAYNAK OLUŞTURULDU'

Bakanlık olarak KOBİ'lerin dijital dönüşümü için 300 milyon avro kaynak oluşturulduğunu anlatan Kacır, şöyle devam etti:

"Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'ndan sağladığımız 300 milyon avro kaynağı KOSGEB eliyle KOBİ'lerimizin dijital dönüşüm projelerine yönlendiriyoruz. KOBİ'lerimizin rekabet gücünü artıracak, sektörlerimizin gelişimine doğrudan katkı sunacak merkezlerin kurulmasını destekleyen önemli bir adımı daha devreye alıyoruz. KOSGEB eliyle yürüteceğimiz Sektörel Gelişim Merkezi (SEGEM) Destek Programı ile dijital, yalın ve yeşil dönüşüm süreçlerini hızlandıran, yapay zeka destekli çözümlerle KOBİ'lerin dönüşümüne rehberlik eden merkezlerin kurulmasına destek veriyoruz. Bu kapsamda Sektörel Gelişim Merkezlerine 10 yıl süreyle geri ödemesiz finansman sağlıyoruz.ö

HIT-30 ileri teknoloji yatırım programı kapsamında ülkeye 4,5 milyar dolarlık ileri teknoloji yatırımları kazandırmak için adım atıldığını söyleyen Kacır, "Geçtiğimiz yıl Sayın Cumhurbaşkanımızın ilan ettiği tarihimizin en büyük ölçekli destek mekanizması HIT-30 ile ileri teknoloji yatırımlarını hızlandırıyoruz. Program kapsamında; bugüne kadar 4,5 milyar dolarlık ileri teknoloji yatırımını ülkemize kazandırmak üzere adım attık. Veri altyapımızı güçlendirmek, sanayimizde yapay zeka destekli dönüşümü hızlandırmak, kuantum teknolojilerini milli inovasyon ekosistemimize entegre etmek ve Türkiye'yi endüstriyel robotların tasarımı, üretimi ve ihracatında küresel bir merkez haline getirmek üzere dört yeni çağrıyı da yakın zamanda hayata geçirdikö ifadelerini kullandı.