Bakan Kacır: Sanayide istihdamı 6 milyon 700 bine yükselttik

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 9. Uluslararası Alüminyum Teknolojileri, Makina ve Ürünleri İhtisas Fuarı ile 12. Uluslararası Alüminyum Sempozyumu'na katıldı. Programa Bakan Kacır'ın yanı sıra HM Ankiros Fuarcılık A.Ş Genel Müdürü İbrahim Anıl, 12.Uluslararası Alüminyum Sempozyumu Yürütme Kurulu Başkanı Derya Hatipoğlu, Türkiye Alüminyum Sanayiciler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ali İhsan Yeşilova ile çok sayıda davetli katıldı. Bakan Kacır'a Ali İhsan Yeşilova tarafından plaket verildi. Ardından Bakan Kacır ve katılan davetlilerin kurdela kesimiyle, 9. Uluslararası Alüminyum Teknolojileri, Makina ve Ürünleri İhtisas Fuarı'nın açılışı gerçekleştirildi. Açılışın ardından Bakan Kacır ve beraberindeki heyet, fuar alanını gezdi ve öğrencilerle sohbet etti. Burada konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Kacır, "Küresel ekonomi; tedarik zincirlerinin yeniden şekillendiği, rekabetin teknoloji ve yenilik ekseninde hız kazandığı bir dönemden geçiyor. Güçlü, rekabetçi ve sürdürülebilir sanayi altyapısına sahip; Ar-Ge ve inovasyon ekosistemiyle özgün ve katma değerli üretim yapan ülkeler kalkınma yarışında öne çıkıyor. Son 23 yılda, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hayata geçirdiğimiz politikalarla, inşa ettiğimiz araştırma ve inovasyon ekosistemi, planlı sanayi alanlarımız ve nitelikli insan kaynağımızla Türkiye Yüzyılı'nda daha güçlü ve daha müreffeh bir Türkiye'nin tohumlarını attık. Bu süreçte sanayimizde istihdamı 3 milyon 900 binden 6 milyon 700 bine yükselttik" ifadelerini kullandı.

'51 ENDÜSTRİ BÖLGESİNİ ÜLKEMİZİN STRATEJİK ÜRETİM ÜSLERİ HALİNE GETİRDİK'

Organize sanayi bölgelerinin sayısında artış olduğunu belirten Bakan Kacır, "Ülkemizde planlı sanayileşmenin kalbinde yer alan Organize sanayi bölgelerimizin sayısını 191'den 369'a çıkardık. Kurduğumuz 51 endüstri bölgesini ülkemizin stratejik üretim üsleri haline getirdik. Bugün güneş panellerinden ticari araca, beyaz eşyadan metal sanayine uzanan geniş bir yelpazede, Avrupa değer zincirlerinin en önemli halkalarından biriyiz. Çin'den sonra, Orta Avrupa'ya kadar uzanan geniş kuşakta, en fazla çeşit ürünü rekabetçi şekilde en fazla ülkeye ihraç edebilen ülkeyiz. Gelişmiş sanayi altyapımız, esnek üretim kabiliyetimiz ve lojistik avantajlarımızla, küresel pazarlarda önemli rekabet avantajına sahibiz" şeklinde konuştu.

'DÜNYANIN 14. BÜYÜK ALÜMİNYUM ÜRÜNLERİ İHRACATÇISIYIZ'

Bakan Kacır, "Hızlı ve istikrarlı büyüyen Ar-Ge ve inovasyon ekosistemimizle yüksek teknolojili sektörler artık sanayi üretimimizde pozitif olarak öne çıkıyor. Otomotivden inşaata, elektronikten kimyaya, makineden savunma ve havacılığa pek çok sektöre girdi tedariki sağlayan alüminyum sanayimiz de 'güçlü sanayi, güçlü Türkiye' vizyonumuzu en üst düzeyde sahiplenen sektörler arasında yer alıyor. Yıllık 500 bin ton üretim ve 3 milyon ton işleme kapasitesine sahip Türk alüminyum sektörü, gerek kapasitesiyle gerekse de ürün kalitesi ile bugün küresel tedarik zincirlerinde önemli bir konuma sahip. Bugün dünyanın 14. büyük alüminyum ürünleri ihracatçısıyız" ifadelerini kullandı.

'İLK 7 AYLIK İHRACATIMIZ 3,2 MİLYAR DOLARA ULAŞTI'

Alüminyum sektöründe ön sıralarda olduğumuzu belirten Bakan Kacır, "Alüminyum çubuk ve profil ihracatında Dünyada 3'üncü Avrupa'da 2'nci sıradayız. Küresel şoklara rağmen sektörümüzün ilk 7 aylık ihracatı geçen yıla göre yüzde 7,7 artarak 3,2 milyar dolara ulaştı. Bu artış Ağustos ayını da dahil ettiğimizde yüzde 10'a yaklaştı. İhracatımızın miktarıyla beraber katma değeri de artarak ton başına 4 bin 500 dolara yükseldi. Ülkemizi Avrupa'nın alüminyum üretim üssü konumuna taşıma yolunda; alüminyum sanayimizin rekabet gücünü artıracak, ihracatını daha da ivmelendirecek adımları hep birlikte kararlılıkla atıyoruz" şeklinde konuştu.

'ÖNÜMÜZDEKİ 25 YILLIK DÖNEMDE 5 MİLYAR DOLARIN ÜZERİNDE İLAVE YATIRIM İHTİYACI ÖNGÖRÜYORUZ'

Bakan Kacır, "Küresel trendler, önümüzdeki süreçte metal sanayinin köklü değişimlerin eşiğinde olduğunu bizlere gösteriyor. Sürdürülebilirlik, süreklilik, dijital dönüşüm ve yeşil üretim; sektörde uzun vadeli başarının anahtarı oldu. Hedefimiz; sektörümüz için doğru adımları atarak bu dönüşümü, daha yüksek katma değer ve nitelikli istihdam üreten bir sanayi hamlesine çevirmektir. Kuşkusuz, yeşil dönüşüm yatırımlarının gerçekleşebilmesi, sürdürülebilir, verimli ve çevreci bir üretim altyapısı kurmak, sektörümüz için tercihten öte bir zorunluluğu ifade ediyor. Hazırladığımız Alüminyum Sektörü Düşük Karbonlu Yol Haritamızda; alüminyum sektörümüzde mevcut tesislerin modernizasyonu, yeni kapasitelerin yenilenebilir enerji ile entegrasyonu ve atık ısı geri kazanımı gibi çözümlerle karbonsuzlaştırılması için önümüzdeki 25 yıllık dönemde 5 milyar doların üzerinde ilave yatırım ihtiyacı öngörüyoruz. Sınırda karbon düzenlemesinden öncelikli olarak etkilenecek tüm sektörlerimizin yeşil dönüşüm için gerekli finansman ve teknoloji geliştirme ihtiyacını karşılayan mekanizmaları adım adım devreye alıyoruz" ifadelerini kullandı.

'YEŞİL DÖNÜŞÜM'E 5 MİLYAR AVROLUK ULUSLARARASI FİNANSMAN SAĞLAMAK ÜZERE ADIM ATTIK'

Yeşil Dönüşüme finansman sağladıklarını belirten Kacır, "Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası iş birliğiyle hayata geçirdiğimiz 'Türkiye Sanayi Karbonsuzlaştırma Yatırım Platformu'yla, sanayimizin yeşil dönüşüm yatırımlarına 2030'a kadar 5 milyar avroluk uluslararası finansman sağlamak üzere kıymetli bir adım attık. Yatırım teşviklerimizi daha etkin mekanizmalarla ikiz dönüşüme yönlendirmeyi hedeflediğimiz 'Yeşil Dönüşüm ve Dijital Dönüşüm Destek' programlarını hayata geçirdik" dedi.

'ALÜMİNYUM SEKTÖRÜMÜZ AVRUPA'NIN ALÜMİNYUM ÜRETİM ÜSSÜ KONUMUNA ERİŞECEK'

Bakan Kacır, Alüminyum Sektörümüz, yeni alaşım ürünleri yatırımları, yeşil ve dijital dönüşüme sağladığımız destekler ile beraber büyümesini sürdürecek. Avrupa'nın alüminyum üretim üssü konumuna erişecek. Tesis ettiğimiz serbest ticaret anlaşmaları ve üyesi olduğumuz gümrük birliğiyle 1 milyarlık nüfusa erişim imkanı sağlıyoruz" ifadelerini kullandı.

'SEKTÖR TEMSİLCİLERİMİZDEN BEKLENTİMİZ TÜRKİYE'Yİ TEKNOLOJİK ATILIMLARIN KALICI ADRESİ OLARAK GÖRMENİZDİR'

Kacır, "Cumhurbaşkanımızın kararıyla yürürlüğe giren yeni teşvik sistemimizle Milli Teknoloji Hamlemizi hızlandıracak yatırımlara güçlü ve nitelikli destekler sunuyoruz. Elbette genç ve dinamik nüfusumuz ve nitelikli insan kaynağımız en kıymetli hazinemizdir. Dün, Atatürk Havalimanında TEKNOFEST'in açılışını gerçekleştirdik. Pazar gününe kadar devam edecek teknoloji şöleninde gençlerimizin 58 ana, 137 alt kategoride hayallerini projeye dönüştürme heyecanına eşlik ediyoruz. Onların teknoloji geliştirme merakı, heves ve gayretleri büyük ve müreffeh Türkiye'nin inşası yolunda bizler için umut kaynağıdır. Siz değerli sektör temsilcilerimizden beklentimiz; Türkiye'yi teknolojik atılımların, inovasyonun, katma değerli üretimin kalıcı adresi olarak görmenizdir. Bizler de attığınız her adımda önünüzü açmak üzere üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz" dedi.