Bakan Kacır: Sanayicimizi destekleyici yeni adımlar atmaya hazırlanıyoruz

Bakan Kacır, Ankara'da Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı'nda (KOSGEB) düzenlenen '10'uncu Verimlilik Proje Ödülleri Töreni'ne katıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürlüğü tarafından verimlilik bilincinin ülke çapında yaygınlaştırılması, uygulanmış projelerin sağladığı yararların tanıtılması ve verimliliği artırma konusunda yürütülecek yeni projelerin teşvik edilmesini sağlamak amacıyla düzenlenen törende, bu yıl 11 kategoride 33 projeye ödül verildi.

'KOBİ'LERİMİZE 700 MİLYON DOLARIN ÜZERİNDE FİNANSMAN KAZANDIRDIK'

Bakan Kacır, Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde, son yıllarda firmaların verimlilik odaklı dönüşümünü hızlandıran pek çok adımı hayata geçirdiklerini belirterek, "Özellikle de yeşil ve dijital dönüşümü; verimliliğimizi ve rekabetçiliğimizi artırarak, istikrarlı büyüme trendimize ivme kazandıracak önemli fırsatlar olarak görüyoruz. Yeşil ve Dijital Dönüşüm Destek Programları kapsamında; uzun dönemli yol haritalarıyla firmalarımızın ikiz dönüşümünü hızlandırıyor, bu alanlardaki yatırımlarını öncelikli yatırımlar uygulaması ile destekliyoruz. Dünya Bankası iş birliğinde yürüttüğümüz 'Türkiye Yeşil Sanayi Projesi' ve 'Türkiye Organize Sanayi Bölgeleri Projesi' ile 700 milyon doların üzerinde finansmanı; sanayicilerimize, KOBİ'lerimize ve yeşil teknoloji girişimlerimize kazandırdık. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası iş birliğiyle hayata geçirdiğimiz 'Türkiye Sanayi Karbonsuzlaştırma Yatırım Platformu' kapsamında, sanayimizin yeşil dönüşüm yatırımlarına 2030 yılına kadar 5 milyar avroluk uluslararası finansman sağlamak adına önemli bir adım attık" ifadelerini kullandı.

'2025 YILI VERİMLİLİK PROJE ÖDÜLLERİ BAŞVURULARI BAŞLADI'

2014 yılından bu yana düzenlenen 'Verimlilik Proje Ödülleri' yarışmasının, verimliliği bir kültür haline getirme hedefinin, kurumlar arasında bilgi ve deneyim paylaşımını derinleştirme gayretinin ve yeni verimlilik projelerini teşvik etme vizyonunun somut bir göstergesi olduğunu vurgulayan Bakan Kacır, "İlk yılında 150 proje başvurusu gerçekleştirilen yarışmanın yıllar içerisinde ülkemizin ekonomik gücünü, teknolojik dönüşümünü ve kalkınma hedeflerini yansıtan önemli bir platforma dönüşmüş olmasının mutluluğunu yaşıyoruz. 2024 yılında 57 ilden toplam 613 proje başvurusu ve 70 ilden 474 bağımsız değerlendirici başvurusu ile yarışma tarihinin en yüksek katılım düzeyine ulaştık. Bu rakamlar yalnızca nicelik açısından değil, aynı zamanda ülkemizdeki verimlilik bilincinin ve üretkenliğe verilen önemin ulaştığı boyutlar açısından da son derece kıymetlidir. Bağımsız değerlendiricilerimiz, büyük bir özveri, titizlik ve objektiflikle yürüttükleri ön değerlendirme ve sahada gerçekleştirdikleri detaylı incelemeler neticesinde 93 seçkin projeyi finale taşıdı. Bu vesileyle, 2025 yılı Verimlilik Proje Ödüllerinin, proje ve bağımsız değerlendirici başvurularını da bugün itibarıyla başlattığımızı ifade etmek istiyorum" diye konuştu.

'877 İŞLETMENİN YATIRIM PROJESİNİ DESTEKLEME KARARI ALDIK'

Bakan Kacır, Türkiye'nin yenilikçi ruhunu, üretkenliğini ve rekabet gücünü daha da ileriye taşıyarak bilimde, sanayi ve teknolojide öncü Türkiye'yi, girişimcilerle ve üniversitelerle omuz omuza inşa edeceklerini söyledi. Bu konuda da KOBİ'leri yalnız bırakmayacaklarını belirten Kacır, "Üretimin, istihdamın ve ihracatın öncüsü KOBİ'lerimizi büyütmek için bu yılın ocak ayında başlattığımız 'KOSGEB Kapasite Geliştirme Destek Programı' yoğun ilgi gördü. İlk başvuru döneminde 877 işletmenin 19,5 milyar liralık yatırım projesini destekleme kararı aldık. Geçtiğimiz hafta başlattığımız ve 30 Haziran'a kadar devam edecek 2'nci başvuru döneminde KOBİ'lerimize; 20 milyon lira üst limitli ve 36 aya kadar vadeli finansman için 20 puana kadar geri ödemesiz kredi finansman desteği sunuyoruz" ifadelerini kullandı.

Ayrıca, küresel düzeyde yaşanan ticaret savaşlarını titizlikle takip ettiklerini aktaran Kacır, "Türk sanayinin elde ettiği kapasiteyi kaybetmesine, potansiyelini heba etmesine asla razı olmayız. Bu anlayışla önümüzdeki süreçte finansman ve istihdam başlıklarında sanayicimizi destekleyici yeni adımlar atmaya hazırlanıyoruz. 265 milyar doları yakalayan ihracatımızın lokomotifi Türk sanayisinin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Bakan Kacır'ın konuşmasının ardından ilk olarak jüri ekibine sertifika verildi, ödül alan 33 projeye ödül takdim edildi.