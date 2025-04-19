Bakan Kacır: Sanayi ve Teknoloji Kolejlerini Anadolu şehirlerimizde kuracağız

Sanayi Ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği'nin (MÜSİAD) 16'ncı Olağan Genel Kurulu toplantısına katıldı. MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı ve çok sayıda üyenin katıldığı genel kurulunda konuşan Bakan Kacır, "Sanayi sektöründe istihdam edilen kişi sayısını 3 milyon 900 binden, 6 milyon 700 bine hep birlikte çıkardık. 48 bin hektar olan planlı sanayi alanlarımızın büyüklüğünü 150 bin hektara yükselttik. Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda, Milli Teknoloji Hamlesi ile sanayimizi ve üretim altyapımızı; yüksek teknoloji ve katma değer ekseninde güçlendirmeyi sürdüreceğiz. Dünyanın sayılı teknoloji üretim merkezleri arasında Allah'ın izniyle Türkiye olarak bizde yer alacağız. Bu doğrultudaki; planlarımızı, programlarımızı ve yol haritamızı adım adım gerçeğe dönüştürüyoruz. Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi (YTAK) programıyla; ekonomimizin yükselişine katkı sağlayacak teknolojik ve stratejik yatırımların gerçekleştirilmesi için uzun vadeli ve uygun koşullarda finansman imkanı sağlıyoruz. Tarihimizin en büyük ölçekli teşvik programı HIT-30'la, 7 ana sektörde ileri teknoloji yatırımlarını hızlandırıyoruz" dedi.

'SANAYİ VE TEKNOLOJİ KOLEJLERİ'Nİ ANADOLU ŞEHİRLERİMİZDE KURACAĞIZ'

Bakan Kacır, "Savunma sanayinden katma değerli metal işlemeye, yeni nesil otomotivden sağlık teknolojilerine, güneş enerjisinden petrokimyaya geniş bir yelpazede 9,3 milyar dolar büyüklüğe sahip 19 yeni yatırımı geçtiğimiz ay Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ilan etti. Yatırım iklimimizi güçlendirirken ekonomik ve teknolojik bağımsızlığımızı da sağlayacak yeni stratejilerimiz de devreye almaya devam ediyoruz. Cumhurbaşkanımız bu 19 yatırımla birlikte, Milli Teknoloji Hamlesi vizyonumuz temelinde şekillendirdiğimiz 2030 Sanayi ve Teknoloji Strateji Belgemizi de açıkladılar. 5 ana sütun üzerine inşa ettiğimiz 100 strateji ve vizyonumuzu somutlaştıran 20 makro hedef tanımladık. Kalkınma hedeflerimize yönelik 37 öncelikli program ve proje belirledik. Stratejimiz doğrultusunda önümüzdeki 5 yılda; HİT 30, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi, Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi gibi stratejik alanlarda yatırımları hızlandıran finansman uygulamalarını daha da çeşitlendirecek ve yaygınlaştıracağız. Fiber iletişim, 5G ve ötesi haberleşme ve bulut bilişim altyapı yatırımlarıyla, robotik sistemlerle işletmelerimizin dijital ekonomiye entegrasyonunu kuvvetlendireceğiz. Yenilenebilir ve nükleer enerjiyle sanayimizin gücüne güç katacağız. Düşük karbonlu üretim teknolojilerine hızla adım atarak yeşil ve döngüsel ekonomiye geçişi sağlayacağız. Sanayimizin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağını yetiştirmek üzere, meslek liseleri ile fen liselerinin güçlü yönlerini bir araya getiren Sanayi ve Teknoloji Kolejlerini Anadolu şehirlerimizde kuracağız. Jeostratejik konumuyla, nitelikli insan kaynağıyla, sağlam temeller üzerine bina ettiğimiz alt yapımızla müreffeh bir Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz" dedi.

'SAHADA DA MASADA DA SESİNİ YÜKSELTEN BİR ÜLKEYİZ'

Sanayi ve teknoloji Bakan Kacır, " Yeryüzü iki önemli hakikatle eş zamanlı olarak yüzleşiyor. Gençler adalet namına, hak namına, hukuk namına seslerini yükselttiklerinde cezalandırılıyorlar. Okullardan atılıyorlar, vizeleri iptal ediliyor ve görülüyor ki, yeryüzünde insan haklarının, mazlumların, masumların, mahzunların hukukunu koruyacak bir uluslararası düzen yok. 80 yıldır var olduğunu zannettiğimiz uluslararası kurumların hiçbir işlerliği kalmamış. ve yine bununla eşzamanlı bir başka hakikatle daha yüzleşiyoruz. 80 yıldır yeryüzüne küresel, liberal, ekonomik düzen var zannedildi. Liberalleşmeyle, serbest ticaretle, globalleşme ile yeryüzünün her bir noktasına refah erişileceği, zenginliğin dünyanın tüm ülkelerinde yaygınlaşacağı vaaz edildi. Ama bunun da hakikat olmadığı çok açık görülmüş oldu. Bugün yeryüzünde adaletsizlik daha fazla. Eşitsizlik kol geziyor ve artık liberalleşmeyi, serbest ticareti, küreselleşmeyi vaaz edenler de bu ezberleri terk ediyor. Ticaret engelleri, kısıtlamalar, teknoloji ambargoları daha fazla konuşuluyor. İşte bu iki hakikatle eşzamanlı olarak yüzleştiğimiz ve şimdiye kadarkilerden çok daha büyük bir dönüşümü göğüslemekte olduğumuz bir evredeyiz. Adeta hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı bir dönemdeyiz şimdi. ve Türkiye olarak, bu dönemde Allah'a hamdolsun geçmişle mukayese ettiğimizde çok daha güçlü adım atıyoruz. Üretim kabiliyetleri yükselmiş, milli teknoloji hamlesini gerçekleştirmekte olan, savunma sanayinde öz yeterliliğini tahkim edebilmiş, pek çok ülkeyle mukayese edildiğinde kendi ihtiyaçlarını en kuvvetli şekilde karşılama imkanına sahip bir ülkeyiz. Sahada da masada sesini, sözünü yükseltebilen bir ülkeyiz" dedi.

Programın ardından Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'a hediye taktimi yapıldıktan sonra Bakan Kacır tarafından MÜSİAD Yönetim Kurulu üyelerine plaket taktimi yapıldı ve hatıra fotoğrafı çekildi. Genç MÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı olan Muhammed Huzeyfe Güllüoğlu, görevini yeni dönem Genç MÜSİAD Başkanı seçilen Mağsum Usta'ya devretti.