BAKAN KACIR: RÜZGAR GÜCÜMÜZ DÜNYADA 12, AVRUPA'DA 5'İNCİ SIRADA

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi'ne katıldı. Programda konuşan Kacır, "2002'de rüzgar enerjisi kurulu gücümüz sadece 19 megavattı. Şimdi ise 12 Gigavat'lık rüzgar gücü ile Dünya'da 12'inci Avrupa'da 5'inci sıradayız. 100'ün üzerinde yerli ve yabancı yatırımcıyla birlikte inşa ettiğimiz 280 santraldeki 4 bini aşkın türbin ile ülkemizin elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 11'ini rüzgardan sağlıyoruz. Aynı zamanda Avrupa'nın en önemli tedarikçilerinden biri olarak önümüzdeki 8 yıl içinde Avrupa'da kurulu rüzgar gücü kapasitesinin 250 Gigavat'tan 550 Gigavat'a çıkacağı bu dönemde, ülkemizin ihracatına da sektörümüzle birlikte muazzam bir katkı sunacağımıza inanıyoruz" dedi.

12. Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi "Rüzgarın Yüzyılı" sloganıyla gerçekleştirildi. Şişli'de özel bir otelde düzenlenen kongrenin ikinci gününe, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği Başkanı İbrahim Erden, İstanbul Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Erkam Tüzgen ile çok sayıda yabancı ve yerli iş insanı katıldı. Bakan Kaçır programın açılış konuşmasında katılımcılara seslendi.

"RÜZGAR ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ALANINDA 118 PROJEYE 405 MİLYON LİRA DOĞRUDAN KAYNAK SAĞLADIK"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Ülkelerin yeşil enerji teknolojilerinde yatırım ve imalatta yarış halinde oldukları bir dönemden geçiyoruz. Batarya, güneş, hidrojen, rüzgar enerjisi teknolojileri gibi birçok alanda kıyasıya bir rekabet söz konusu. Yenilenebilir enerji kaynakları içinde ise rüzgar enerjisi önemli bir paya sahip. Geçtiğimiz yıl yüzde 9 büyüyerek 906 Gigavat'a ulaşan Dünya rüzgar enerjisi kapasitesinin, 2030 yılına geldiğimizde 2 katına, 2 Teravat'a erişmesi öngörülüyor. Bakanlık olarak bugüne denk; Teşvik sistemimiz kapsamında Rüzgar Enerji Santrali (RES) yatırımlarına bugüne kadar toplam 388 teşvik belgesi düzenledik. Bu kapsamda 233 milyar lirayı aşan sabit yatırımın önünü açtık. Bu yatırımların yanında türbin kulesi, makine ve bağlantı ekipmanı imalatı yatırımları için de toplam 53 teşvik belgesi ile 8 milyar liralık yatırımı harekete geçirdik. TÜBİTAK destek ve burs programları kapsamında rüzgar enerjisi teknolojileri alanında 118 projeye 405 milyon lira doğrudan kaynak sağladık. TÜBİTAK öncülüğünde yürütülen Rüzgardan Üretilen Elektriksel Güç İzleme ve Tahmin Sistemi Projesi (RİTM) ile ülkemizdeki tüm rüzgar santrallerini anlık olarak izleme ve üretim tahminlerini sistem operatörlerine dinamik olarak sunma yetkinliğini kazandık" dedi.

"ÜRETİCİLERİMİZİN AVRUPA'NIN ÖNEMLİ TEDARİKÇİLERİ ARASINDA YERLERİNİ ALMASINI SAĞLADIK"

Bakan Kacır, "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak, katma değerli üretimin artırılması amacıyla Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı'nı hayata geçirdik. Program kapsamında, rüzgar türbinlerinde kullanılan bağlantı ekipmanlarının, ileri döküm teknolojisi kullanılarak yerli ve milli imkanlarla üretilmesini sağlayacak bir projeyi destekledik. 425 milyon lira bütçeli yatırımın önünü açtık. Kalkınma Ajanslarımız bölgelerinde; kara ve deniz üstü rüzgar enerjisi fizibilite çalışmaları yürütmekte ayrıca sektöre yönelik eğitim, yol haritası, kümelenme projeleri gerçekleştirmekte. Bugüne denk kalkınma ajanslarımızla; rüzgar enerjisi alanında yürütülen 158 projeye 575 milyon liralık finansman sunduk. İnovasyon ekosistemimizin kurumsal altyapıları olan Teknoparklarımızda 40 yenilikçi girişim, rüzgar enerjisi alanında 700'den fazla Ar-Ge projesi yürütüyor. Bu girişimlere, bugüne denk yaklaşık 1,5 milyar lira destek sağladık. Ülkemizde rüzgar enerjisi alanında 25 Ar-Ge ve Tasarım Merkezi var. Bu kurumsal desteklerle birlikte, rüzgar enerjisi ekipmanı imal eden 76 KOBİ'mize, 13 milyon lirayı aşan finansman desteği sunduk ve bu KOBİ'lerimizi de ana tedarikçileri haline getirdik. Devletimizin sağladığı tüm bu destek ve teşviklerle yerli rüzgar enerjisi sanayimizin gelişmesini ve üreticilerimizin Avrupa'nın önemli tedarikçileri arasında yerlerini almasını sağladık" diye konuştu.

"DÜNYA'DA 12'İNCİ AVRUPA'DA 5'İNCİ SIRADAYIZ"

Mehmet Fatih Kacır, "Yenilenebilir enerji alanında kaynak çeşitliliği oluşturmak, enerji bağımsızlığımızda kilit rol taşıyor. Bu doğrultuda ülkemizin hem karasal hem de deniz üstü rüzgar potansiyelini en iyi şekilde değerlendirmek adına önemli adımlar attık. 2002'de rüzgar enerjisi kurulu gücümüz sadece 19 megavattı. Şimdi ise 12 Gigavat'lık rüzgar gücü ile Dünya'da 12'inci Avrupa'da 5'inci sıradayız. 100'ün üzerinde yerli ve yabancı yatırımcıyla birlikte inşa ettiğimiz 280 santraldeki 4 bini aşkın türbin ile ülkemizin elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 11'ini rüzgardan sağlıyoruz. Aynı zamanda Avrupa'nın en önemli tedarikçilerinden biri olarak önümüzdeki 8 yıl içinde Avrupa'da kurulu rüzgar gücü kapasitesinin 250 gigavattan 550 gigavata çıkacağı bu dönemde ülkemizin ihracatına da sektörümüzle birlikte muazzam bir katkı sunacağımıza inanıyoruz" ifadelerini kullandı.