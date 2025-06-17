Bakan Kacır, Roketsan'ı Ziyaret Etti

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Rokentsan'ı ziyaret etti.

Bakan Kacır, Roketsan ziyareti sırasında kurum yetkilileriyle bir araya gelerek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Bakan Kacır, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Milli Teknoloji Hamlesi'nin en önemli merkezlerinden Roketsan'da yürütülen Ar-Ge ve üretim faaliyetleriyle ilgili istişarelerde bulunduk" dedi.