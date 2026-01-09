Bakan Kacır: Türkiye, Çin'den sonra ürün ve pazar çeşitliliği açısından en önde gelen ihracatçı ülkedir

BAKAN KACIR, PARTİSİNİN İL BAŞKANLIĞINI ZİYARET ETTİ

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, ' Kütahya Sanayi ve Teknolojileri Projeleri Açılış Töreni'nin ardından AK Parti Kütahya İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. İl Başkanı Ceyda Çetin Erenler tarafından karşılanan Bakan Kacır, parti teşkilatıyla bir araya geldi. İl binasında gerçekleştirilen istişare toplantısında Kacır'a, AK Parti Kütahya milletvekilleri Adil Biçer, İsmail Çağlar Bayırcı ve Mehmet Demir eşlik etti.

'285 MİLYON LİRA BÜTÇELİ 8 PROJE'

Daha sonra Zafer Kalkınma Ajansı'na geçen Bakan Fatih Kacır, burada Kütahya projeleri açılış ve imza törenine katıldı. Bakan Kacır, Kütahya'da üretimden kültür turizmine, sağlık turizminden kadın ve genç istihdamına kadar kenti ihya edecek 285 milyon lira bütçeli 8 projenin açılışını yaptıklarını söyledi.

Yeni teşvik sisteminin sac ayaklarından birinin yerel kalkınma hamlesi teşvik programı olduğunu anlatan Bakan Kacır, "Yerelin ihtiyaçlarına cevap veren ve şehirlerimizin yetkinliğini teknolojiyle geliştiren yeni bir kalkınma seferberliği başlattık. Program ile Kütahya'da gerçekleştirilecek bakır filmaşin, endüstriyel akü, teknik seramik ürünleri üretimi ile grafit zenginleştirme tesisi yatırımları için 300 milyon liraya kadar finansman desteği ve yatırımın yüzde 50'si oranında vergi indirimi sağlıyoruz" dedi.

'384 PROJEYE 1 MİLYAR LİRA DESTEK VERİLDİ'

Zafer Kalkınma Ajansı eliyle Kütahya'daki 384 projeye 1 milyar lira destek verdiklerini hatırlatan Bakan Fatih Kacır, "Ajansımız destekleriyle hayata geçirdiğimiz projelerle öğrencilerimizin algoritmik düşünme, robotik kodlama ve tasarım becerilerini geliştirdik. Simav'da jeotermal kaynakların sürdürülebilir ve verimli kullanımını kullanılmasını sağladık. Bugün de Zafer Kalkınma Ajansımız eliyle 8 projeyi daha devreye alıyoruz. Türkiye'nin ilk ve tek termal kayak merkezi Murat Dağı'nı, modern kayak evine kavuşturuyoruz. Kış sporları turizmi için kayak merkezini ziyaret edenlerin ihtiyaç duydukları sosyal donatı, eğlence ve konaklama alanlarını, kayak evi ile kendilerine sunuyoruz. Kayak turizmi severlerin kullanabileceği ekipman ve malzeme odalarının da yer aldığı merkezimiz, ziyaretçilerine tam teşekküllü bir konaklama deneyimi sunmaya hazır durumdadır. Şehrimizin geniş bir yelpazede turizm potansiyelini artırarak Kütahya'yı turizm çeşitliliğinde örnek bir destinasyon haline getireceğiz" diye konuştu.

Bakan Kacır, konuşmaların ardından kentteki projelerin açılış kurdelesini kesti.

Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA,