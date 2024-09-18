Bakan Kacır: Milli Teknoloji Hamlesinin Önemi Bir Kez Daha Ortaya Çıktı

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "İsrail, Lübnan'da binlerce cihaza yerleştirdiği patlayıcıları eş zamanlı patlattı. Bu yaşanan hadise aslında milli teknoloji hamlesinin hayati ve önemli olduğunu bize bir kez daha gösterdi. Sadece savunmasında değil, haberleşme, finans, sağlık, tarım ve gıda teknolojilerinde aynı seferberlik ruhuyla hareket etmek ve tüm kritik teknolojileri kendi yerli ve milli imkanlarımız ile geliştirmek ve üretmek zorundayız" dedi.

Sanayi Ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, beraberindeki Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan, KOSGEB Başkanı Ahmet Serdar İbrahimcioğlu, Sanayi Genel Müdürü Prof. Dr. İlker Murat Ar, Sanayi Bölgeleri Genel Müdürü Abdurrahman Aydın, Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Ahmet Şimşek ve bölge illerinden milletvekilleri ile beraber geldiği Mardin'de ilk olarak AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti. Bakan Kacır ile beraberindekileri, milletvekilleri Faruk Kılıç, Muhammed Adak, AK Parti İl Başkanı Mehmet Uncu ile partililer karşıladı.

'OSB SAYISINI 192'DEN 360'A ÇIKARDIK'

AK Parti İl Başkanlığında bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu dile getiren Bakan Kacır, "Türkiye Buluşmaları başlığıyla milletin dertlerini dinliyoruz. Her daim bu dertlere çare olanın yine AK Parti olduğu bilinciyle hizmetlerimizi, projelerimizi bir bir hayata geçirmeye devam ediyoruz. 22 yıllık AK Parti iktidarı döneminde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde asırlık hizmetlere imza attık. Eğitimden ulaşıma, sağlığa, turizme tüm alanlarda Türkiye önceki 10 yılların misliyle hizmetlerle buluştu ve Türkiye ekonomisi muazzam bir kalkınma ivmesi gerçekleştirdi. Bu alanların en önemlileri de Sanayi ve Teknoloji alanında oldu. AK Parti iktidarında Türkiye hem bölgenin hem dünyanın üretim merkezlerinden biri haline geldi. Türkiye bugün pek çok alanda Avrupa'da üretimde bir numaradır. Beyaz eşya üretiminde Avrupa birincisi, dünya ikincisi bir ülkeyiz. Ticari araç üretiminde dünya birincisiyiz. Bunlar gayretle, emekle olur. OSB sayısını AK Parti iktidarı döneminde 192'den 360'a çıkardık. OSB'lerde istihdam edilen kişi sayısı 415 binden 2 milyon 700 bine çıkardık. Toplam sanayi istihdamını 3 milyon 900 binden 6 milyon 700 bine çıkardık. OSB'lerde tüten bacaların, bacası tüten fabrikaların sayısını 11 binden 58 bine bu dönemde yükselttik. Bütün bunlarla birlikte endüstri bölgeleri bugün üretim merkezi haline geldi. Ayrıca insan kaynağımızı 29 binden 272 bine yükselttik. Bugün Türkiye'nin adeta bir Ar-Ge ordusu var artık. Bugün dünyanın dikkatle takip ettiği dostlarımızın heyecan ve gıptayla, hasımlarımızın endişeyle takip ettiği savunma sanayimiz bu Ar-Ge faaliyetleri sayesinde bugünlere geldi. Savunma sanayinde Türkiye ihtiyaçlarının yüzde 80'ini yurt dışından ithal eden bir ülkeyken piyade tüfeğini dahi kendi imkanlarıyla üretmeyen bir ülkeyken bugün savunma sanayinde yerlilik oranımız yüzde 80'e yükseldi. İhtiyaç duyduğumuz tüm kritik sistemlerin platformları kendi imkanlarıyla geliştiren, üreten bir ülke olduk" dedi.

'MİLLİ TEKNOLOJİ HAMLESİNİN HAYATİ VE ÖNEMLİ OLDUĞUNU BİZE BİR KEZ DAHA GÖSTERDİ'

Bakan Kacır, kritik teknolojilerin yerli ve milli imkanlar ile geliştirmenin ve üretmenin gerektiğini belirterek, "İsrail, Lübnan'da binlerce cihaza yerleştirdiği patlayıcıları eş zamanlı patlattı. Bu yaşanan hadise aslında milli teknoloji hamlesinin hayati ve önemli olduğunu bize bir kez daha gösterdi. Sadece savunmasında değil, haberleşme, finans, sağlık, tarım ve gıda teknolojilerinde aynı seferberlik ruhuyla hareket etmek ve tüm kritik teknolojileri kendi yerli ve milli imkanlarımız ile geliştirmek ve üretmek zorundayız" diye konuştu.

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,