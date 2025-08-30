Bakan Kacır: Kendi geliştirdiğimiz uzay aracımızla Ay'a erişeceğiz

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Milli Uzay Programımızın öncelikli hedefleri arasında yer alan 'Ay Misyonu' kapsamında, kendi mühendis ve bilim insanlarımızın geliştirdiği milli itki sistemine sahip uzay aracımızla Ay'a erişeceğiz" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın desteği, TÜBİTAK Bilim ve Toplum Başkanlığı'nın koordinasyonu ve Erzurum Valiliği, Erzurum Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Ulusal Gözlemevleri'nin paydaşlığı ile organize edilen TÜBİTAK Gökyüzü Gözlem Etkinliğine 33 bin müracaat arasından çekilen kurayla bin kişi davet edildi. Erzurum Konaklı Kayak Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinliğin açılışına Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, bilim insanları ve davetliler katıldı.

Erzurum'daki etkinliğe astronomi ve uzaya gönül vermiş 81 ilden 33 bini aşkın vatandaşın müracaat ettiğini belirten Bakan Fatih Kacır, değerlendirme ve kura neticesinde, 79 ilden bin vatandaşın Erzurum Konaklı'da bu büyük buluşmaya katıldığını söyledi.

ETKİNLİKTE 35 TELESKOPLA GÖKYÜZÜ İZLENECEK

Bu yılki etkinlik kapsamında birbirinden farklı pek çok deneyimi bir arada sunmayı amaçladıklarını belirten Kacır, şunları söyledi:

"Perseid meteor yağmurunun büyülü izlerinin ardından, Erzurum semalarının berraklığından istifade ederek gök kubbeyi en parlak haliyle misafir edeceğiz. Satürn'ün ihtişamlı halkaları, Jüpiter'in etkileyici atmosferi, Andromeda Galaksisi'nin zarif sarmal kollarındaki yıldız kümelerinin ışıltılı manzaraları ufkumuzu genişletecek. Gündüz saatlerinde, özel filtrelerle donatılmış Güneş teleskoplarımızla Güneş'in leke gruplarını ve patlamalarını güvenle inceleyeceğiz. Gece olduğunda ise sahaya yayılmış 35 teleskopla, gökyüzünün en seçkin hedeflerini tek tek gözlemleyerek ilham verici bir tecrübe yaşayacağız. Alanında uzman akademisyenlerimiz, araştırmacılarımız ve bilim insanlarımızın katılımıyla panellerde ve söyleşilerde buluşacağız. Astronotlarımızla ilham verici söyleşiler yapacak, onların uzayın derinliklerine dair deneyimlerini dinleyeceğiz. Ayrıca, TÜBİTAK uzmanlarımız ile ülkemizin bilim merkezlerinin yürüteceği atölyelerde, katılımcılarımıza bilimi dokunarak öğrenme, teknolojiyi üreterek keşfetme imkanı sunacağız. Milli Teknoloji Kulüpler Birliği bünyesinde faaliyet gösteren 9 astronomi kulübü de etkinlik alanında yer alarak kulüplerini tanıtacak."

Uzayın sunduğu sınırsız ve eşsiz fırsatları en üst düzeyde değerlendirmenin tarihi bir sorumluluk olduğunu belirten Kacır, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde; uzay bilimi ve teknolojileri alanında insan kaynağından tasarım ve mühendisliğe çok boyutlu bir kabiliyet inşası gerçekleştirdik. Artık, bilim ve teknolojideki atılımlarını, uzayın sonsuz ufuklarına taşıyan bir Türkiye var. Bakınız 'Türk Astronot ve Bilim Misyonu' kapsamında, astronotumuz Alper Gezeravcı, on üç bilimsel deneyi Uluslararası Uzay İstasyonu'nda icra ederek, uzay tarihimizde yeni bir sayfa açtı. Diğer astronotumuz Tuva Cihangir Atasever, yedi deney gerçekleştirdiği yörünge altı araştırma uçuşunu başarıyla tamamladı. Ülkemizin uzay teknolojilerindeki kabiliyetlerinin, somut başarılarının bir diğer kanıtı niteliğindeki büyük atılımlara, uydu alanında da imza attık. Yüzde 90'ın üzerinde yerlilik oranıyla ürettiğimiz metre altı çözünürlüklü gözlem uydumuz İMECE, yeni adıyla GÖKTÜRK 2B ile dünyanın her noktasından hiçbir kısıt olmadan görüntü alma imkanı elde ettik. Yüzde 80'in üzerinde yerlilik oranıyla ürettiğimiz; TÜRKSAT 6A ile dünya üzerinde kendi haberleşme uydusunu geliştirebilen 11 ülkeden biri olduk. TÜRKSAT 7A, İMECE 2 ve İMECE-3 gibi ülkemizin stratejik ihtiyaçlarına cevap verecek yeni projeleri hayata geçirmek için çalışmalarımıza başladık. Milli Uzay Programımızın öncelikli hedefleri arasında yer alan "Ay Misyonu" kapsamında, kendi mühendis ve bilim insanlarımızın geliştirdiği milli itki sistemine sahip uzay aracımızla Ay'a erişeceğiz. Bölgesel Konumlama ve Zamanlama Sistemini gerçekleştirerek, teknolojik bağımsızlığımızı tahkim edecek stratejik kazanımlar elde edeceğiz. Uluslararası iş birliğiyle inşa edeceğimiz uzay limanıyla, ülkemizin uzaya bağımsız erişimini teminat altına alacağız. Uzay bilimi altyapımızı güçlendirmeyi Milli Uzay Programımızın başarıyla icrası için stratejik bir öncelik olarak görüyoruz" diye konuştu.

TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK TELESKOBU

Uzay bilimleri çalışmalarına yeni bir boyut kazandıracak Doğu Anadolu Gözlemevi bünyesinde 4 metrelik ayna çapıyla Türkiye'nin en büyük teleskobunu kurduklarını anlatan Kacır, "Son teknoloji odak düzlemi aygıtlarının kurulumu ve testlerine de son hızla devam ediyoruz. Gözlemevlerimizin sağlayacağı geniş gözlemsel keşif imkanlarıyla bilim insanlarımız fotometrik ve koronagrafik gözlemler icra edebilecek. Her aşamasında yerli ve özgün kabiliyetlerimizden en üst düzeyde yararlandığımız bu projenin ardından, Erzurum'da Optomekatronik Araştırma Laboratuvarı'nı faaliyete geçireceğiz. Optik ve optomekatronik teknolojilerin de nitelikli Ar-Ge'nin yürütüleceği bu mükemmeliyet merkeziyle şehrimizi bölgenin yüksek teknoloji ve hassas üretim üssü konumuna taşıyacağız. Uzay bilimi ve teknolojilerinde gerçekleştirdiğimiz, her biri çığır açıcı nitelikteki projeler; teknolojide tam bağımsız Türkiye hedefimiz doğrultusunda, uzaydaki varlığımızı ve iddiamızı en üst düzeye taşıma kararlılığımızın nişanesidir" dedi.

Bakan Kacır, önümüzdeki yıl Antalya'da gerçekleştirilecek 77'nci Uluslararası Uzay Kongresi'ni, ülkemiz adına tarihi bir fırsat ve uzay alanında yakaladığımız güçlü ivmenin tescili olarak değerlendirdiklerini söyledi. Kacır, Türkiye'yi küresel uzay ekosisteminin buluşma noktası yapacak bu etkinliğe gençlerin bilimsel çalışmalarıyla katkı sunmalarını beklediklerini bildirdi. Açılış törenine katılan davetlilerle hatıra fotoğrafı çekilen Bakan Kacır, Konaklı'da kurulan teleskoplardan gökyüzünü izledi.