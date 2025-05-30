Bakan Kacır: İstihdam teşviklerini 6 bölgede kademeli olarak uygulayacağız

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır , DİMAP - Doğrudan Dijital Üretim Platformu Projesi Açılış Programı'na katıldı. Burada konuşan Bakan Kacır, "Yeni Teşvik Sisteminde, yatırıma katkı olarak sunduğumuz Kurumlar Vergisi indirimi, yatırım tutarının yüzde 20'si ile yüzde 50'si olacak. Güncellediğimiz Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Endeksi doğrultusunda istihdam teşviklerini 6 bölgede kademeli olarak uygulayacağız. İstihdam teşviklerini daha yüksek limitlerde ve daha uzun sürelerde sunacağız" dedi.

Sanayi Ve Teknoloji Bakanı Sayın Mehmet Fatih Kacır, Teknopark Turgut Özal Etkinlik Merkezi'nde düzenlenen 'DİMAP - Doğrudan Dijital Üretim Platformu Projesi' açılış programına katıldı. Programda Kacır'ın yanı sıra Sabancı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Leblebici, Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, Mali İşbirliği ve Proje Uygulama Genel Müdürü, Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği (AB) Başkanlığı Bülent Özcan da yer aldı.

'TÜRKİYE'Yİ YÜKSEK TEKNOLOJİ YATIRIMLARININ ÇEKİM MERKEZİ HALİNE GETİRİYORUZ'

Sanayi Ve Teknoloji Bakanı Kacır, "Avrupa Birliği (AB) destekli 'Rekabetçi Sektörler Programı' kapsamında; sivil havacılık, otomotiv ve kompozit sektörlerinde, KOBİ'lerimizi yenilikçi üretim modelleriyle buluşturacak merkezi devreye alıyoruz. 9,8 milyon avro bütçeyle hayata geçirdiğimiz projenin, ülkemize ve milletimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Tarihimizin en büyük ölçekli teşvik programı HIT-30 ile 2030 yılına dek 30 milyar doların üzerinde devlet desteğiyle Türkiye'yi yüksek teknoloji yatırımlarının çekim merkezi haline getiriyoruz" şeklinde konuştu.

'İSTİHDAM TEŞVİKLERİNİ TÜRKİYE'DE 6 BÖLGEDE KADEMELİ OLARAK UYGULAYACAĞIZ'

Bakan Kacır, "Teknolojik Hamle kapsamındaki yüksek katma değerli yatırımlara, Yerel Kalkınma Hamlesiyle her şehre özgü 4 yatırım konusuna ve Stratejik Hamle ile belirlenen dış ticaret dengesini iyileştirici yatırımlar ile dijital ve yeşil dönüşüm yatırımlarına ayrıştırıcı teşvikler vereceğiz. Türkiye Yüzyılı Kalkınma Hamlesindeki yatırımlar için öz kaynakla gerçekleştirilecek makine alımlarına, makine bedelinin yüzde 25'ine kadar ve 240 milyon liraya kadar nakdi destek sunacağız. Yeni Teşvik Sisteminde, yatırıma katkı olarak sunduğumuz Kurumlar Vergisi indirimi, yatırım tutarının yüzde 20'si ile yüzde 50'si olacak. Güncellediğimiz Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Endeksi doğrultusunda istihdam teşviklerini Türkiye'de 6 bölgede kademeli olarak uygulayacağız. İstihdam teşviklerini daha yüksek limitlerde ve daha uzun sürelerde yatırımcılara sunacağız. Sanayi tesislerinin özellikle deprem riski yüksek Marmara Bölgesinden, Anadolu şehirlerine taşınmasını hızlandıracağız. Önümüzdeki dönemde kamuoyu ile paylaşacağımız ve ilk kez hazırlamış olduğumuz 'Sanayi Bölgeleri Master Planı kapsamında; Samsun, Adana, Mersin hattında Orta Anadolu'da ilan edeceğimiz yeni mega endüstriyel kentleri sanayi yatırımlarının adresi haline getireceğiz. Organize sanayi bölgelerinde ve endüstri bölgelerinde gerçekleşen yatırımlara bir üst bölge illerinde uyguladığımız daha ileri teşvikleri sunarak Türkiye'de planlı sanayileşmeyi destekleyeceğiz. Yeni yatırım teşvik sistemimiz 2030 sonuna kadar geçerli olacak" dedi.

'YERLİ İNOVASYON GÜCÜNÜ BÜYÜTEN ADIMLARI ATMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Bakanlık olarak katma değerli üretimi teşvik etmeye ve desteklemeye devam edeceklerini ifade eden Bakan Kacır, "Bugünde Avrupa Birliği destekli ve 'Rekabetçi Sektörler Programı' kapsamında hayata geçirdiğimiz DiMAP-Doğrudan Dijital Üretim Merkezi'nin açılışındayız. 9,8 milyon Euro yatırımla hayata geçen merkezimizi KOBİ'lerimizin ve yan sanayi işletmelerimizin dijital yetkinliklerini artıracak stratejik bir üs olarak kurguladık. Bu merkez; özellikle sivil havacılık, otomotiv ve kompozit sektörlerinde faaliyet gösteren KOBİ'lerimize, doğrudan dijital üretim kabiliyetlerini geliştirme, katmanlı imalat teknolojilerini uygulama imkanı sağlayacak. Yüksek hassasiyet gerektiren alanlarda seri üretim yapan KOBİ'lerimizin ürünlerini ulusal ve uluslararası kalite standartlarına uygun şekilde test edebileceği, belgelendirme süreçlerine doğrudan entegre olabileceği kritik bir altyapı sunacak. Merkezimizin, Türkiye'nin Ar-Ge ve girişimcilik ekosisteminin dönüşümünü ve rekabetçiliğini ivmelendireceğine inanıyorum. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak, katma değerli üretimi teşvik eden, yüksek teknolojili girişimleri destekleyen, dijital dönüşümü hızlandıran ve yerli inovasyon gücünü büyüten adımları kararlılıkla atmaya devam edeceğiz. Sözlerime son verirken, projede emeği geçen tüm paydaşlara ve Avrupa Birliği'ne (AB) teşekkürlerimi sunuyorum. DİMAP Doğrudan Dijital Üretim Merkezinin ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'a Güler Sabancı tarafından hediye takdim edildi. Kurdele kesilmesi ve fotoğraf çekiminin ardından program sona erdi.