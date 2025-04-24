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Bakan Kacır: İstanbul'daki depremlerde kayıp yaşanmaması en büyük tesellimiz

Bakan Kacır: İstanbul'daki depremlerde kayıp yaşanmaması en büyük tesellimiz
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, depreme ilişkin açıklamalarda bulundu. İstanbul merkezli depremlerde kayıp yaşanmamasının sevindirici olduğunu belirtti.

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, depreme ilişkin "İçişleri Bakan Yardımcımız Sayın Münir Karaloğlu başkanlığında tüm afet gruplarının temsilcileri, AFAD Başkanlık Afet ve Acil Durumu Merkezi'nde gelişmeleri takip ediyorlar" dedi.

Bakan Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İçişleri Bakan Yardımcımız Sayın Münir Karaloğlu başkanlığında tüm afet gruplarının temsilcileri, AFAD Başkanlık Afet ve Acil Durumu Merkezi'nde gelişmeleri takip ediyorlar. İstanbul merkezli yaşanan depremlerde herhangi bir kayıp yaşamamış olmamız en büyük tesellimiz. Bir kez daha, İstanbul'umuza ve ülkemize geçmiş olsun, diyorum. Allah, milletimizi her türlü afetten korusun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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