Bakan Kacır, İmamoğlu'na Yanıt Verdi: İstanbul'un Sorunlarını Çözüyor muydu?

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, 17 bakanın seçimde görevli olarak İstanbul'a gelmeye başladığına yönelik açıklamalarına ilişkin "Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul adayına sormak gerektiğini düşünüyorum. Kendisi geçtiğimiz yıl 14 Mayıs'ta cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinde, kendisini hayali Cumhurbaşkanı yardımcısı ilan ederek İstanbul'dan 700 kilometre ötede mitingler yapıyordu. Acaba o mitingleri yaparken İstanbul'un ulaşım sorununu mu çözüyordu?" dedi.

Bakan Kacır, Yalova Valiliği'ni ziyaretinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, ramazana Türkiye'nin güzel şehirlerinden Yalova'da başladıklarını, güzel bir gün geçireceklerini ve esnafla bir araya geleceklerini söyledi.

Organize sanayi bölgesinde 5 fabrikanın açılışını, 20 fabrikanın da temel atma törenini, Bölgesel Kalkınma Projeleri'nin açılışını gerçekleştireceklerini aktaran Bakan Kacır, "Yalova'da biliyorsunuz son dönemde üzümsü meyvelerin yetiştirilmesine yönelik çok önemli bir ilgi var ve bunu da ilk bu alandaki meyve suyu fabrikasının açılışını yaparak önümüzdeki dönemde Yalova'ya ve Türkiye ekonomisine katkı sunma istikametinde desteklemeye dönük önemli bir adım atmış olacağız." diye konuştu.

Bakan Kacır, İmamoğlu'nun 17 bakanın seçimde görevli olarak İstanbul'a gelmeye başladığına yönelik açıklamalarına yönelik soru üzerine, şunları söyledi:

"Türkiye'nin her yerinde Bakan arkadaşlarımız, bizler elbette sahadayız. Sadece İstanbul'da değil, Türkiye'nin her yerinde; sadece seçim döneminde değil, her daim gayretlerimizi sürdürüyoruz. Ben geçtiğimiz günlerde Zonguldak'taydım, Batman'daydım, Giresun'daydım. Bütün bakanlarımız da Türkiye'nin dört bir yanında her daim, özellikle kendi alanlarında Türkiye'nin ekonomik kalkınma yolculuğuna katkı sunmaya dönük gayretlerini, çalışmalarını tabii olarak sürdürüyorlar. Biz nihayetinde Türkiye'nin tüm şehirlerinden sorumluyuz. Sorumluluğumuzu yerine getirmek için gayret ediyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul adayına sormak gerektiğini düşünüyorum. Kendisi geçtiğimiz yıl 14 Mayıs'ta cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinde, kendisini hayali Cumhurbaşkanı yardımcısı ilan ederek İstanbul'dan 700 kilometre ötede mitingler yapıyordu. Acaba o mitingleri yaparken İstanbul'un ulaşım sorununu mu çözüyordu? Şehrini değil şöhretini, kentini değil kendini düşünerek İstanbul'dan bin kilometre ötede hayali Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak miting yaparken İstanbul'un deprem sorununa yönelik bir çalışma mı yürütüyordu? Aslında kendisine bunları sormak gerektiğini düşünüyorum."