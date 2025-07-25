Bakan Kacır, GÖKHAN Füzesinin Tanıtımında Türkiye'nin Savunma Gücüne Dikkat Çekti

TÜBİTAK, milli ramjet motorlu hava-hava füzesi GÖKHAN'ın tanıtımında konuşan Bakan Kacır, "GÖKHAN, Türkiye 'nin en önemli hedeflerinden biri. Biz daha önce BOZDOĞAN'la, GÖKDOĞAN'la Türkiye 'ye ilk hava-hava füzelerini TÜBİTAK eliyle kazandırdık. Şimdi GÖKHAN ile çok daha ileri menzilli, çok daha yüksek hızlarda süpersonik hızlarda görev yapabilen bir füze projesini de adım adım gerçeğe dönüştüreceğiz" dedi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı'nın desteğiyle düzenlenen 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2025), yeni ürünler tanıtılırken kurumlar arası iş birliği anlaşmaları da imzalanıyor. TÜBİTAK ile ASELSAN arasında "AR-GE İşbirliği Protokolü", TÜBİTAK SAGE ile ROKETSAN arasında "Süpersonik Gemisavar Güdümlü Mermi Projesi için Sıvı Yakıtlı Ramjet İtki Sistemi Geliştirilmesine Yönelik İşbirliği", TÜBİTAK MAM ile MSB arasında "Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer (KBRN) Enstitüsü Kurulmasına İlişkin İş Birliği Protokolü" imzalandı.

Fuar kapsamında ayrıca; TÜBİTAK UZAY - SSB Yüksek Çözünürlüklü Takım Uydu Geliştirme Projesi Yer Kesimi ve Fırlatma Sözleşmesi, Yüksek Çözünürlüklü Takım Uydu Geliştirilmesi Projesi Sanayileşme Sözleşmesi, TÜBİTAK UZAY ile Sabancı Üniversitesi arasında Uydu Yapısal Panellerinin Üretimi Sözleşmesi, POLOPTECH ile Görüntü Destekli Seyrüsefer Sistemi Sözleşmesi, GÖKHAN Füzesi ile ilgili menzil ve kabiliyet artırımı için sözleşme değişikliği ve uzun menzilli versiyonun geliştirilmesine ilişkin sözleşmeler de imzalandı.

Ayrıca, TÜBİTAK SAGE - MKE - ASFAT iş birliğiyle Milli Ramjet Motorlu Hava Hava Füzesi GÖKHAN'ın Geliştirme ve Üretim Mutabakat Zaptı ile TÜBİTAK - MKE "Ar-Ge İş Birliği" protokolü imzalandı. İmzaların ardından, GÖKHAN'ın tanıtımı yapıldı. Video gösteriminin ardında GÖKHAN'ın üzerindeki örtü kaldırılarak ilk kez gösterildi. Tanıtım, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın katılımıyla yapıldı. Bakan Kacır, programın ardından açıklamalarda bulundu.

'GÖKHAN İLE TÜRKİYE CAYDIRICILIKTA ÇOK DAHA İLERİ BİR SEVİYEYE GELECEK'

Bakan Kacır, "GÖKHAN Türkiye'nin en önemli hedeflerinden biri. Biz daha önce BOZDOĞAN'la, GÖKDOĞAN'la Türkiye'ye ilk hava hava füzelerini TÜBİTAK eliyle kazandırdık. Şimdi GÖKHAN'la çok daha ileri menzilli, çok daha yüksek hızlarda süpersonik hızlarda görev yapabilen bir füze projesini de adım adım gerçeğe dönüştüreceğiz. Bu yıl ilk testlerini gerçekleştireceğiz. Bugün attığımız imzalarla projedeki menzil hedefimizi daha ileriye taşıdık. Dünyadaki en ileri kabiliyete sahip muadilleriyle emsal düzeye GÖKHAN projesini getirmiş olacağız. TÜBİTAK SAGE'nin yürüttüğü GÖKHAN projesiyle. Bir yandan Roketsan'ın yürüttüğü GÖKBORA projesiyle. Hem sıvı yakıtlı hem de katı yakıtlı Ramjet teknolojisinde Türkiye kabiliyet kazanıyor. Bütün bunlar hava unsurlarımızın özellikle kızıl elmamızın, Kağan'ımızın harp sahasındaki yetkinliklerini en ileri düzeye taşımamıza vesile olacak. Bu projeler tamamlandığında Türkiye caydırıcılıkta çok daha ileri bir seviyeye gelecekö dedi.

'TÜRKİYE BALİSTİK FÜZELERLE BİLDİĞİNİZ GİBİ ÖNEMLİ ADIMLAR ATIYOR'

Bakan Kacır, "Füze ailelerinin tümünde Türkiye'nin milli kabiliyetleri gelişiyor. Bir yandan Türkiye balistik füzelerle bildiğiniz gibi önemli adımlar atıyor. Burada Tayfun Blok-4 dünyaya tanıtıldı. Türkiye'nin 2000 kilometre menzilli füze programı devam ediyor. Bir yandan seyir füzelerini geliştiriyoruz, üretiyoruz. Bildiğiniz gibi Türkiye'nin ilk seyir füzesini TÜBİTAK geliştirmişti SOM. Roketsan eliyle son seri üretimde. SOM'un jet motorunu da yerli ve milli olarak geliştirdik, Kale Havacılık'la. Artık son yerli motorumuzla, yerli jet motorumuzla görev icra edebilecek hale geldi. Atmaca füzeleriyle Çakır füzeleriyle bütün bu alanlarda Türkiye'nin önemli kabiliyetleri var. Yine bunun yanında radar sistemlerinde Türkiye çok daha ileri kabiliyetler kazanıyor. Bildiğiniz gibi hava savunma sistemleri harp sahasının en önemli unsurları haline geldi. Burada da 2 temel teknoloji dikeyi var aslında. Bir taraflar radarlarınız çok gelişmiş olmak zorunda. Aynı anda çok sayıda hedefi takip edebilen ve koordinasyon içerisinde görev yapabilen sistemlere sahip olmalısınız. Bu konuda ASELSAN'ı müthiş bir kabiliyet düzeyine geldiğini ifade edebilirizö dedi.

'SAVUNMA SANAYİ FİRMALARINDA 100 BİN KİŞİ ÇALIŞIYOR'

Bakan Kacır, "Yine hava savunma sistemlerinde füze sistemleri konusunda Roketsan ve SAGE ile önemli çalışmalar yürütüyoruz. Bildiğiniz gibi siperin atış testleri yapıldı. Siper göreve başladı. Süper 2'nin geliştirilmesi konusunda çok önemli mesafeler kat edildi. Hepsini eş zamanlı olarak hayata geçirmek ilgili tüm kurumlarımız, Milli Savunma Bakanlığımız, Savunma Sanayi Başkanlığımız, Savunma Sanayi firmalarımız bugün Türkiye'nin 3 bin 500 savunma sanayi firmasında 100 bin kişi çalışıyor. Buna sahip olan çok az ülke var. Ama bizim savunma sanayinde yaş ortalamamız 33-34. Buna sahip olan 2'nci bir ülke yok. Bu Türkiye'nin en yenilikçi sistemleri dünyanın çok daha önünde geliştirilmesi demek. Bütün bunları bizde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak yüzlerce AR-GE ve tasarım merkezini destekleyerek yatırımları teşvik ederek yine şemsiyemizi altındaki TÜBİTAK'la çekirdek teknolojileri geliştirerek desteklemeye hızlandırmaya devam ediyoruz" dedi.