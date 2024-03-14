Bakan Kacır, Düzce Bilim Merkezi açılış töreninde konuştu Açıklaması

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Artık amacımız gelişmiş ülkelere yetişmek değil, onların önünde, en ön sırada yer almaktır. Bu doğrultuda en büyük avantajımız nitelikli insan kaynağımız, en değerli varlığımız gençlerimizdir. Tüm dünyaya haykırış niteliğindeki 'Türkiye Yüzyılı'nı gençlerimizle inşa ediyoruz." dedi.

Düzce Bilim Merkezi açılış töreninde sahneye astronot kıyafeti ve pilot üniforması giyen iki öğrenciyle çıkan Kacır, kentin bilim yolculuğuna yeni ses olacak, yeni soluk kazandıracak merkezin, bütün gençlere ve bilim sevdalılarına hayırlı olmasını diledi.

Bakan Kacır, tarih boyunca olduğu gibi bugün de jeopolitik rekabetin kıran kırana geçtiği coğrafyada yaşadıklarını belirterek, içeride güçlü olmadan dışarıda güçlü olunamayacağını, sahada varlık göstermeden masada kazanım elde edilemeyeceğini çok iyi bildiklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, bölgesinde güç sahibi, dünyada söz sahibi, büyük ve güçlü Türkiye yolunda ilerleyişlerine devam ettiklerini anlatan Kacır, "Son 22 yılda ekonomiden ticarete, üretimden ihracata, savunmadan uzay çalışmalarına her alanda büyük atılımlar gerçekleştirdik. Gelişmiş ülkelerin 50 yılda, 100 yılda tamamladıkları altyapıyı, Milli Teknoloji Hamlesi hedeflerimiz doğrultusunda büyük ölçüde son çeyrek asırda kurarak, onlarla rekabet edebilir hale geldik. Küresel krizlere rağmen ülkemizin rekor büyüme oranlarıyla yoluna devam etmesini sağladık." diye konuştu.

Kacır, "Türkiye Yüzyılı" vizyonuyla şimdi daha büyük hedeflere yöneldiklerini vurgulayarak, şunları söyledi:

"Artık amacımız gelişmiş ülkelere yetişmek değil, onların önünde, en ön sırada yer almaktır. Bu doğrultuda en büyük avantajımız nitelikli insan kaynağımız, en değerli varlığımız gençlerimizdir. Tüm dünyaya haykırış niteliğindeki 'Türkiye Yüzyılı'nı gençlerimizle inşa ediyoruz. Büyük ve güçlü Türkiye davasına gençlerimizle sahip çıkıyoruz. Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'le, yarışmalara katılan gençlerimizi geleceğin dünyasına hazırlıyor, bilim ve teknoloji yolculuğunda gençlerimizin yanında yer alıyoruz."

Cumhuriyet'in 100. yılında İstanbul, Ankara ve İzmir'de düzenlenen TEKNOFEST'lerde 4,5 milyon ziyaretçinin katılımıyla Milli Teknoloji Hamlesi coşkusunu yaşadıklarına değinen Kacır, biyoteknolojiden roket mühendisliğine, yapay zekadan iklim teknolojilerine 44 yarışmada 1 milyon gencin projeleriyle gurur duyduklarını dile getirdi.

"11 büyük ölçekli bilim merkezimizde 7'den 77'ye 11 milyon vatandaşımızı ağırladık"

Araştıran, soruşturan, keşfeden, çözüm üreten gençliğin yolunda tüm imkanları seferber ettiklerini belirten Kacır, 81 ilin tamamında kurdukları Deneyap Teknoloji Atölyeleri ile gençleri bilim ve teknoloji dünyasıyla tanıştırdıklarını söyledi.

Bakan Kacır, robotik kodlamadan tasarım ve programlamaya, nesnelerin internetinden havacılık ve uzay teknolojilerine birçok yenilikçi teknoloji alanında 3 yıllık ücretsiz eğitim imkanı sunduklarını belirterek, "Geleceğin Teknoloji Yıldızları Programı kapsamında 81 ilimizdeki Deneyap Teknoloji Atölyelerimize başvurular devam ediyor. Buradan hem öğrencilerimize hem kıymetli anne babalarımıza sesleniyorum. 25 Mart'a kadar tüm illerimizdeki 4, 5, 8, 9. ve lise hazırlık sınıfında okuyan öğrencilerimizin başvurularını bekliyoruz." dedi.

Bilime yönelik gerçekleştirdikleri fuar, şenlik ve söyleşiler hakkında bilgi veren Kacır, şunları kaydetti:

"Son 3 yılda 3 bin 800 bilim söyleşisiyle 400 binden fazla öğrenciyi bilim insanlarıyla bir araya getirdik. Öğrencilerimizde bilime ilgiyi ve bilim okur yazarlığını pekiştirdik. 5 bin 200'den fazla bilim fuarıyla 510 bin öğrencimiz ve 5 milyondan fazla ziyaretçimizde bilimsel farkındalığı yeşerttik. Destek verdiğimiz 102 bilim şenliğiyle 500 binden fazla vatandaşımızı bilimle buluşturduk. Onlara bilimin eğlenceli dünyasını keşfetme fırsatı tanıdık.

7'den 77'ye her yaştan vatandaşımız için bilim ve teknoloji kültürünü yaygınlaştırmak adına, yurdumuzun dört bir yanında bilim merkezleri kuruyoruz. Ziyarete açık 11 büyük ölçekli bilim merkezimizde 7'den 77'ye 11 milyon vatandaşımızı ağırladık. Bugün 12. büyük ölçekli bilim merkezimizi Düzce'de açıyor olmanın heyecanını ve mutluluğunu yaşıyoruz."

Kacır, Düzce Bilim Merkezinin gençlerin bilim ve teknolojiye yönelik motivasyonunu artırırken, geleceğin bilim insanlarını da keşfetmelerini sağlayacağını vurgulayarak, gençlere edindikleri teorik bilgileri uygulama ve kendi projelerini geliştirme imkanı sunacağını kaydetti.

"İmkan verildiğinde gençlerin neler başarabileceklerini biliyoruz"

Temel bilimler ile uzay ve havacılık temalı sergilerin yer aldığı bilim merkezinin gençlerin ufuklarını genişletirken, onlara çok yönlü bakış açısı kazandıracağını anlatan Kacır, herkesi Düzce Bilim Merkezi'ne davet etti.

Bakan Kacır, gençlere güvendiklerini, TEKNOFEST kuşağının, "Asım'ın Nesli"nin en güzel örneklerini ortaya koyacağından emin olduklarını dile getirerek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"İmkan verildiğinde, gerekli ortam sağlandığında onların neler başarabileceklerini biliyoruz. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve TÜBİTAK olarak yerel yönetimlerle işbirliği içerisinde gençlerimizi bilim ve teknoloji dünyasına daha hızlı şekilde hazırlayacak, heyecan ve motivasyonlarına ortak olmaya devam edeceğiz. Yurdumuzun dört bir yanındaki projeler gibi bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz bilim merkezimiz de yerel yönetimle, belediyeyle, merkezi yönetimin uyum içinde çalışmasının somut çıktılarından biridir. 22 yıldır eser ve hizmet siyasetinin en büyük şahidi, aziz milletimizdir. Türkiye'nin dört bir yanında olduğu gibi Düzceli hemşehrilerimiz de gerçek belediyeciliğin nerede olduğunu çok iyi biliyor. İnşallah 31 Mart sonrasında da 'Türkiye Yüzyılı' belediyeciliğiyle çok daha fazla eser ve hizmeti, Faruk Özlü Bakanımızla Düzce'mize kazandırmaya devam edeceğiz."

Düzce Valisi Selçuk Aslan, AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, Belediye Başkanı Faruk Özlü, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal da konuşmalarında bilim merkezinin hayırlı olmasını temenni ettiler.

Konuşmaların ardından Kacır, protokol üyeleri, ilk Türk astronot Alper Gezeravcı ve öğrencilerle açılış kurdelesini kesti, merkezi gezdi.

Bakan Kacır Gençlik Buluşması'na katıldı

Açılışın ardından Düzce Üniversitesi Cumhuriyet Konferans Salonu'nda düzenlenen Gençlik Buluşması'na katılan Kacır, Türk gençliğinin, Milli Teknoloji Hamlesi'nde elde edilen kazanımları çok daha ileri düzeylere çıkarabilecek kabiliyete sahip olduğunu vurguladı.

Bakan Kacır, kabiliyetli, çalışkan, alın teri döken insan kaynağının önü açıldığında havacılık alanında yaşanan gelişmelerde gördüklerine işaret ederek, bu alanda Türkiye'de erken dönemlerde fabrikaların açıldığını, üretimlerin yapıldığını ve projeler geliştirildiğini ancak birtakım engellemelerle bu çalışmaların akamete uğradığını anlattı.

Ancak 2000'li yıllara gelindiğinde ortaya irade koyduklarını aktaran Kacır, "Dedik ki, bu ülkenin neye ihtiyacı varsa biz kendi insanımızın, öz evlatlarımızın alın teriyle, akıl teriyle bu ihtiyacımızı karşılayacağız. "Bayraktar'ı, ANKA'yı, AKSUNGUR'u, AKINCI'yı, KIZILELMA'ı, HÜRKUŞ'u, HÜRJET'i, ATAK'ı, GÖKBEY'ı ve KAAN'ı yerli ve milli olarak üreteceğiz. Böyle bir başarı hikayesini dünyada ikinci bir örneğini bulmak zordur. Bu, bu milletin evlatlarının imkan verildiğinde neleri başarabileceğinin en açık ispatıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Kacır, havacılıkta olduğu gibi başarıyı uzay bilim ve teknolojilerinde de başarı hikayesi yazmayı ve bu alandaki bağımsızlığı tahkim etmeyi istediklerini ifade ederek, "Teknolojide tam bağımsız olmadan ekonomide bağımsız olamayacağımızı biliyoruz. Ekonomide bağımsız olmadan siyasi bağımsızlığın mümkün olmadığını biliyoruz. O vakit mutlaka teknolojinin tüm alanlarında tam bağımsızlığımızı tahkim edecek adımları atmaya devam edeceğiz." dedi.

Milli Uzay Programı kapsamında Ay'a erişecek teknolojiyi de geliştirmek istediklerini anlatan Kacır, Türkiye'nin hibrit roket çalışmaları yürüten dünyadaki 4 ülkeden biri olduğunu ve bunu Ay programıyla taçlandırmak istediklerini sözlerine ekledi.

Programa, Vali Aslan, AK Parti Milletvekilleri Ayşe Keşir ve Ercan Öztürk, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ile üniversite öğrencileri katıldı.