Bakan Kacır'dan TEKNOFEST Açıklaması: 'Çekirgeler Ürküyor' Söylemine Atıf

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TEKNOFEST kapsamında düzenlenen roket yarışmasında roketlerin fırlatılma anlarını paylaştı ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in sözlerine atıfta bulundu.

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tuz Gölü'nde TEKNOFEST kapsamında düzenlenen roket yarışmasında roketlerin fırlatılma anlarını paylaşarak, "Şimdi de, 'çekirgeler ürküyor' diyen çıkmaz inşallah" dedi.

Bakan Kacır, NSosyal hesabından Teknofest Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapsamında Tuz Gölü'nde düzenlenen roket yarışmasının görüntülerini paylaştı. Bakan Kacır, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Sinop'taki açıklamasına gönderme yaparak, "TEKNOFEST roketleri yine göklerde. Şimdi de, 'çekirgeler ürküyor' diyen çıkmaz inşallah" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
