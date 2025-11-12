Haberler

Bakan Kacır'dan şehit Astsubay Üstçavuş Burak İbbiği'nin ailesine ziyaret

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Gürcistan-Azerbaycan sınırında C130 tipi askeri kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Burak İbbiği'nin (28) Çorum'daki ailesini ziyaret etti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Gürcistan- Azerbaycan sınırında C130 tipi askeri kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Burak İbbiği'nin (28) Çorum'daki ailesini ziyaret etti.

Şehidin Yaydiğin köyündeki baba evini ziyaret eden Bakan Kacır, baba Rüştü ve anne Yurdagül İbbiği'ne taziye dileklerini iletti.

Ziyarette, askeri kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan askerler için dua edildi.

Ziyarete, Çorum Valisi Ali Çalgan, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan ve İl Jandarma Komutanı Albay Kubilay Ayvaz da katıldı.

Kaynak: AA / Kemal Ceylan - Güncel
Akdeniz'de 5.4 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de korkutan bir deprem daha! Çok sayıda ilde hissedildi
Bolu Belediyesi 3 günlük milli yas ilan etti! Tüm etkinlikler iptal edildi

Bu ilde belediye 3 günlük milli yas ilan etti
6'sı aynı ilimizde: Bakanlık, 11 sucuk markasını daha ifşa etti

6'sı aynı ilimizde: Bakanlık, 11 sucuk markasını daha ifşa etti
Ünlü pop yıldızı konser sırasında yere yığıldı! Sebebi herkesi şaşırttı

Ünlü pop yıldızı konser sırasında yere yığıldı! Sebebi herkesi şaşırttı
Furkan Bölükbaşı'na bir darbe de Sedat Peker'den geldi

Furkan Bölükbaşı'na bir darbe de Sedat Peker'den geldi
Altında tehlike çanları! Tüm gözler ABD verileri ve FED kararlarında

Altında tehlike çanları
Aile içi kavga trajediyle bitti! Yaşlı kadın 2 hafta dayanabildi

Aile içi kavga trajediyle bitti! Yaşlı kadın 2 hafta dayanabildi
Galatasaray Divan Kurulu toplantısında Barış Alper Yılmaz ve Icardi tartışması

İki yıldız isim için söylediği sözlerden sonra ortalık karıştı
Savaş giderek yaklaşıyor! ABD en büyük gemiyi gönderdi, 200 bin asker hemen sahaya indi

ABD en büyük gemiyi gönderdi, 200 bin asker hemen sahaya indi
Sergen Yalçın, Jurasek'e kapıyı gösterdi

Yıldız isme kapıyı gösterdi! Ocak ayında takımdan ayrılacak
20 şehit verdiğimiz uçak neden döne döne düştü? Bu görüntüyle ilgili yeni detay

Uçak neden döne döne düştü? Bu görüntüyle ilgili yeni detay
Zamana oynamak isteyen kaleciden görülmemiş taktik

Zaman geçirmek isteyen kaleciden görülmemiş taktik
Aynı ilden 3 şehidimiz var: Ailelerine acı haber verildi

Aynı ilden 3 şehidimiz var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.