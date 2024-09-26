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Bakan Kacır'dan İHA'ya Vizyon Teşekkürü

Bakan Kacır'dan İHA'ya Vizyon Teşekkürü
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, New York'ta İhlas Haber Ajansı'nın uluslararası başarılarını kutladı ve ajansın BM toplantılarını duyurmasının önemine vurgu yaptı.

Bakan Kacır: "Tüm dünyanın takip ettiği BM toplantıları İHA'dan duyrulmuş oldu, İHA'yı bu vizyonundan dolayı kutluyorum"

Sanayi Ve Teknoloji Bakanı Kacır'dan İhlas Haber Ajansı'na ziyaret

NEW YORK - New York'ta İhlas Haber Ajansı canlı yayın ekiplerini ziyaret eden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Tüm dünyanın takip ettiği Birleşmiş Milletler toplantılarını hem Türk hem de başka ülke kanalları İHA'dan duyurmuş oldu. Bu bir vizyon meselesi bence. İhlas Haber Ajansı'nı bu vizyonundan ötürü kutluyorum" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu dolayısıyla bulunduğu New York'ta İhlas Haber Ajansı canlı yayın ekibini ziyaret etti.

İhlas Haber Ajansı'nın uluslararası platformlardaki faaliyetleri hakkında İhlas Haber Ajansı Operasyon ve Dış Pazarlama Koordinatörü Özgür Yorul'dan bilgi alan Bakan Kacır, Türkiye'nin medya alanındaki gelişiminden memnuniyet duyduğunu dile getirdi. İhlas Haber Ajansı Operasyon Koordinatörü Yorul, Bakan Kacır'a, ajansın BM Genel Kurulu'nda ve Dünyanın çeşitli ülkelerinde gerçekleştirilen canlı yayın hizmetleri hakkında kapsamlı bilgiler sundu.

Bakan Kacır, ziyarette yaptığı açıklamada, "İHA'nın uluslararası arenada güçlü bir şekilde varlık göstermesinden memnuniyet duyduğunu belirterek, "Tebrik ediyorum. Tüm dünyanın takip ettiği Birleşmiş Milletler Toplantılarını hem Türk hem de başka ülke kanalı İHA'dan duyurmuş oldu. Bu bir vizyon meselesi bence. İhlas Haber Ajansı'nı bu vizyonundan ötürü kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Bakan Kacır, daha sonra İhlas Haber Ajansı ekipleriyle fotoğraf çektirdi.

İhlas Haber Ajansı, gelişmiş teknik altyapısı ve deneyimli kadrosuyla dünyanın dört bir yanından en güncel gelişmeleri izleyicilere anlık olarak aktarmaya devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜLYA KEKLİK - Güncel

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