Bakan Kacır'dan Güvenli Araç Uyarısı: 'Hayat Kurtaran Sistemler Zorunlu'

Bakan Kacır'dan Güvenli Araç Uyarısı: 'Hayat Kurtaran Sistemler Zorunlu'
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, yeni düzenlemelerle araçlarda gelişmiş güvenlik sistemlerini zorunlu hale getirdiklerini açıkladı. Bakan, vatandaşların bayram yolculuğunda güvenli bir şekilde sevdiklerine ulaşmalarını diledi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, yaptıkları düzenlemelerle ülkede piyasaya sunulan araçlarda hayat kurtaran, gelişmiş güvenlik sistemlerini zorunlu hale getirdiklerini belirterek, "Milletimizin güvenliği için çalışırken, Türk sanayisini daha güçlü ve daha rekabetçi kılacak adımlar atmaya devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

Kacır, sosyal medya hesabından, Kurban Bayramı'nda yola çıkacak vatandaşlara yönelik paylaşım yaptı.

"İyi yolculuklar Türkiye." ifadesini kullanan Kacır, yaptıkları düzenlemelerle ülkede piyasaya sunulan araçlarda hayat kurtaran, gelişmiş güvenlik sistemlerini zorunlu hale getirdiklerini belirtti.

Gelişmiş acil frenleme, acil durum şeritte tutma, sürücü dalgınlık ve dikkat uyarı, yaya ve bisikletli çarpışma uyarı, kör nokta bilgi, olay veri kaydedici, akıllı hız destek ve daha pek çok güvenlik artırıcı sistemle araç çarpışma testi standartlarını yükselttiklerini vurgulayan Kacır, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımız güvenli araçlarla yollarda, sanayimiz AB standartlarıyla tam uyumlu üretimle küresel yarışta. Milletimizin güvenliği için çalışırken, Türk sanayisini daha güçlü ve daha rekabetçi kılacak adımlar atmaya devam ediyoruz. Tüm vatandaşlarımızın, bayram yolculuğunda güvenle sevdiklerine kavuşması dileğiyle."

Kaynak: AA / Zeynep Duyar - Güncel
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