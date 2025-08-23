Kacır'dan Emine Erdoğan'a Destek

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın, ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump'a yazdığı mektupta, Gazze'deki masumların feryadına ses olan çağrısını yürekten desteklediğini belirtti.

Kacır, NSosyal hesabından, Emine Erdoğan'ın, Melania Trump'a Ukrayna'daki savaş için gösterdiği hassasiyeti Gazze'deki insani kriz için de göstermesi çağrısında bulunduğu mektuba ilişkin paylaşım yaptı.

Emine Erdoğan'ın, Gazze'deki masumların feryadına ses olan çağrısını yürekten desteklediğini belirten Kacır, "Zulme son verip Filistin'i özgürlüğe kavuşturmak, insanlığın ortak görevi olmalıdır." ifadesini kullandı.