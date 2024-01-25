Bakan Kacır'dan Astronot Lopez-Alegria'ya Destek

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Michael Lopez-Alegria'nın paylaşımına 'Afiyet olsun' yorumunda bulundu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, ilk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın da yer aldığı 4 kişilik ekibin komutanı Michael Lopez-Alegria'nın paylaşımına 'Afiyet olsun' yorumunda bulundu.