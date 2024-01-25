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Bakan Kacır'dan Astronot Lopez-Alegria'ya Destek

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türk astronot Alper Gezeravcı'nın da yer aldığı ekibin komutanı Michael Lopez-Alegria'nın paylaşımına destek verdi.

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Michael Lopez-Alegria'nın paylaşımına 'Afiyet olsun' yorumunda bulundu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, ilk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın da yer aldığı 4 kişilik ekibin komutanı Michael Lopez-Alegria'nın paylaşımına 'Afiyet olsun' yorumunda bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Mehmet Fatih Kacır Alper Gezeravcı Uzay Teknoloji Politika Güncel Haberler

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