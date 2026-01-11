Bakan Kacır: "Ceyhan'daki Endüstri Bölgesi'ni Önümüzdeki Dönemde Entegre Kimya Sanayii Yatırımlarının Adresi Yapacağız"

(ANKARA)- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, " Ceyhan'da kurduğumuz Endüstri Bölgesi'ni önümüzdeki dönemde entegre kimya sanayi yatırımlarının adresi yapacak, kimya ürünlerinde cari açığımızı kapatacak projeleri hayata geçireceğiz" dedi.

Kacır, sosyal medya hesabından Adana Ceyhan Kimya Endüstri Bölgesi'nin açılmasına ilişkin yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Türk sanayisini geleceğe taşıyacak adımlar atmaya devam ediyoruz. 29,3 milyon metrekare büyüklüğünde 'Adana Ceyhan Kimya Endüstri Bölgesi' Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan kararla ilan edildi. On binlerce insanımıza istihdam sağlayacak bu değerli adım şehrimize, bölgemize, Türk sanayisine hayırlı, uğurlu olsun.

Kimya sektöründe ihracatımızı 23 yılda 2,7 milyar dolardan 32 milyar dolara yükselttik. Son 10 yılda sektörde büyük ölçekli projelere sunduğumuz teşviklerle 19 milyar dolarlık yatırımın önünü açtık.

Şimdi daha büyük hedefler zamanı... Ceyhan'da kurduğumuz Endüstri Bölgesi'ni önümüzdeki dönemde entegre kimya sanayi yatırımlarının adresi yapacak, kimya ürünlerinde cari açığımızı kapatacak projeleri hayata geçireceğiz. Stratejik alanlarda ülkemizin üretim kapasitesini artırmaya, katma değerli yatırımları teşvik etmeye devam edeceğiz."