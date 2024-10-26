Bakan Kacır: Caydırıcılığımızı en üst düzeye çıkarmak Türk Devletleri birliğimizi güçlendirmek zorunluluktur

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türk Devletleri Teşkilatı 1'inci Sanayi, Bilim, Teknoloji ve İnovasyon Bakanları Toplantısı'nda konuştu. Bakan Kacır, "Caydırıcılığımızı en üst düzeye çıkarmak için sarsılmaz bağlara dayalı birliğimizi güçlendirmek ve her alanda iş birliklerimizi artırmak, muhatap olduğumuz sınamalar karşısında bizim için bir tercihten öte zorunluluktur" dedi.

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) 1'inci Sanayi, Bilim, Teknoloji ve İnovasyon Bakanları Toplantısı Beşiktaş'ta düzenlendi. Toplantıda, TDT Genel Sekreteri Kubanychbek Omuraliyev, Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikayil Jabbarov, Kırgızistan Dijital Kalkınma Bakanı Nuria Kutnaeva, Kırgızistan Ekonomi ve Ticaret Bakanı Daniiar Amangeldiev, Kazakistan Sanayi ve İnşaat Bakan Yardımcısı Olzhas Saparbekov, Özbekistan Yüksek Öğretim Bilim ve İnovasyon 1.Bakan Yardımcısı Shakrukh Daliev, KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu ve Macaristan Ulusal Ekonomi Bakanlığı Devlet Sekreteri Yardımcısı Adam Nagy de yer aldı. Açılış konuşmasını gerçekleştiren Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır sözlerine "Çarşamba günü Ankara'da Türk savunma sanayinin öncü kuruluşlarından TUSAŞ'a düzenlenen hain terör saldırısını lanetliyor, saldırıda şehit düşen kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralı kardeşlerimize acil şifalar diliyorum. Bizi durdurmaya çalışan türlü terör şebekelerine inat, Türkiye Yüzyılında Tam Bağımsız Türkiye'den bir an bile vazgeçmeyeceğiz. 'Milli Teknoloji Hamlemizin yüz akı Türk savunma sanayii kutlu yürüyüşüne devam edecek" diyerek başladı.

'CAYDIRICILIĞIMIZI EN ÜST DÜZEYE ÇIKARMAK İÇİN BİRLİĞİMİZİ GÜÇLENDİRMEK ZORUNLULUKTUR'

Türk dünyasının genişlemesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Bakan Kacır, "Türk Dünyamızın sanayi, bilim, teknoloji ve inovasyonda iş birliğinde yeni bir sayfa açacak bu tarihi başlangıç vesilesiyle, sizleri 2023 yılının Türk Dünyası Gençlik Başkenti olarak ilan edilen İstanbul'da ağırlamaktan memnuniyet duyuyorum. İstanbul Fatihi, Sultan Mehmet Han'a, İstanbul'u niçin fethettiği sorulunca; 'önce o benim gönlümü fethettiği için' demiştir. Türk dünyası için oldukça önemli olan bu şehir, yüzyıl öncesinde olduğu gibi bugün de barındırdığı güzelliklerinin yanında dünya ekonomisi için oldukça kritiktir. Günümüzde İstanbul, finans ve inovasyonda sadece ülkemizin değil dünyanın önde gelen şehirlerinin başında gelmektedir. Bu tarihi şehirde, küresel konjonktürün en kritik alanları; sanayi, bilim, teknoloji ve inovasyon alanlarında yeni bir iş birliği dönemine başlamak üzere bir araya geldik. Hem küresel, hem de bölgesel seviyede çok büyük sınamalardan geçtiğimiz bu dönemde, en önemli güç kaynağımız ortak değerlerimiz, dilimiz, kültürümüz ve tarihimizdir. Milletlerimizin birbirlerine duyduğu kardeşlik bağıdır. Caydırıcılığımızı en üst düzeye çıkarmak için sarsılmaz bağlara dayalı birliğimizi güçlendirmek ve her alanda iş birliklerimizi artırmak, muhatap olduğumuz sınamalar karşısında bizim için bir tercihten öte zorunluluktur. Türk Devletleri Teşkilatı bu iş birliği iradesinin en değerli neticelerinden biridir. Türkiye olarak, Türk dünyası kuruluşları arasındaki iş birliklerinin derinleştiğini ve yeni alanlarla genişlediğini görmekten memnuniyet duyuyoruz" dedi.

'ÖZEL SEKTÖR, AKADEMİ VE ARAŞTIRMA KURULUŞLARI ARASINDA SOMUT İŞ BİRLİĞİ'

Toplantıda alınacak kararların tüm ülkelerin kalkınmasında önemli rol üstleneceğine vurgu yapan Kacır, "Bugün kabul edeceğimiz bildiri ve bildirinin eki olarak kabul edilecek olan eylem planı, sadece Bakanlıklarımız arasında değil; aynı zamanda özel sektörümüz, akademimiz ve araştırma kuruluşlarımız arasında somut bir iş birliğinin temelini oluşturacaktır. Her biri ayrı stratejik öneme ve birbirini destekleyici özelliğe sahip bu alanlar; Araştırma ve Geliştirme, Bilimsel Araştırmalar ve Burslar, Sanayi Üretiminde Yapay Zeka ve Dijital Dönüşüm, İnovasyon Ekosisteminin Geliştirilmesi, Yatırım Fonu ve Girişimcilik, KOBİ'ler, Metroloji ve Sanayi Ürünleri Güvenliği, Standardizasyon ve Uygunluk Değerlendirmesi, Sanayi Alanında İşbirliği, Uzay Teknolojilerinin Üretimi ve Geliştirilmesidir" şeklinde konuştu.

'ÖNÜMÜZDEKİ YIL İKİNCİ TOPLANTI AZERBAYCAN'IN EV SAHİPLİĞİNDE GERÇEKLEŞECEK'

Bildirinin tüm ülkeler tarafından imzalanmasının ardından Bakan Kacır, "Türkiye olarak 2000'li yılların başından bu yana sanayi ve teknolojide asırlık kazanımlar elde etmiş bir ülkeyiz. Organize Sanayi bölgelerimizin sayısını 192'den 361'e, Organize Sanayi bölgelerinde istihdamı 415 binden 2 milyon 700 bine, OSB'lerimizde çalışan üretim tesislerinin sayısını 11 binden 58 bine, gerçekleştirdiğimiz yatırımlarla toplam sanayi istihdamı 3 milyon 900 binden 6 milyon 700 bine yükseltmeyi başardık. Türkiye bugün Çin'de Avrupa ortalarına kadar en fazla sayıda ürünü en fazla ülkeye rekabetçi şekilde ihraç eden ülkedir. Bütün bu üretim kabiliyetlerimizi yüksek katma değerli üretimle, inovasyon ve AR-GE çalışmalarıyla perçinlemeye gayret ediyoruz. Ne kadar bir ve beraber olursak; ne kadar ortak çalışmaları güçlendirirsek, çok rekabetli alanlar olan yüksek teknolojili inovasyon alanlarında da o kadar rekabet gücü kazanacağımıza inanıyoruz. Yapay zeka gibi alanlarda uzay birimi ve teknolojilerinin geliştirilmesine yönelik alanlarda iş birliğimizi çok daha ileri düzeyde çıkarmayı amaçlıyoruz. Bu hedef doğrultusunda Türkçe Büyük Dil Modeli projesinin önümüzdeki dönemde Türk Devletleri Teşkilatı üye ülkeleri tarafından geliştirilmesini niyet ediyorum. İnşallah bütün bu çalışmalarımız gelecek nesiller adına, ilkelerimizi gelecek yüzyıllara hazırlayacak genç bilim insanlarının ve araştırmacıların yetiştirilmesi adına önemli bir zemin oluşturacaktır. Biz Türkiye olarak sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türk Devletleri Teşkilatı'na katkı vermeye, teşkilatın tüm üyeleri arasında iş birliği ve ittifakın güçlenmesi için çalışmaya devam edeceğiz. Bugün, önümüzdeki yıl ikinci toplantının da Azerbaycan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilmesi kararı alınmış oldu. Ümit ediyorum ki Azerbaycan'ın ev sahipliğinde yapacağımız bu toplantı da hayırlara vesile olacaktır" açıklamasında bulundu.