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Bakan Kacır'dan BYD Yatırımı Açıklaması: Fabrika 2026'da Üretime Geçecek

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Bakan Kacır, BYD'nin Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde yapacağı yatırımla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. 2026 yılında üretime başlayacak olan fabrikanın imzaları atıldı ve yer tahsis süreci tamamlandı. Ayrıca, fabrikanın inşaatı için gerekli izin başvurularının da gerçekleştirildiğini bildirdi.

Bakan Kacır: "(BYD'nin yatırımı) 2026'da üretim başlayacak, imzalar atıldı. Manisa OSB'de yer tahsis süreci tamamlandı. Fabrika inşaatına ilişkin izin başvuruları gerçekleştirildi"

Kaynak: AA / Ayşe Böcüoğlu Bodur - Güncel

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