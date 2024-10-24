-Bakan Kacır: Bizi durduramayacaklar, azmimizi kıramayacaklar

İSTANBUL, - SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, SAHA Expo fuarında bulunan TUSAŞ standını ziyaret etti. Ziyarette açıklamalar yapan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Bu alçak terör saldırısı tam bağımsızlık yolundaki yürüyüşümüzü hedef aldı. Hain teröristler ve arkasındakiler asla hedeflerine ulaşamayacaklar. Bizi durduramayacaklar, azmimizi kıramayacaklar" dedi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Acımız büyük ancak evlatlarımızın intikamını almak için kudretimiz daha da büyük ve kararlılığımız tam. Bu hain saldırı aynı zamanda teröristlerin ve hamilerinin ülkemizin yükselen markası; tam bağımsızlık ülkümüzün lokomotifi, yerli ve milli sanayimizden ne kadar rahatsızlık duyduklarının da bir işaretidir. Bir maşa olan terör örgütlerinin ve onları güden karanlık güçlerin niyetlerini gayet iyi biliyoruz. Ancak unutulmasın ki Türkiye, asla hiçbir tehdide boyun eğmemiştir ve eğmeyecektir" ifadelerini kullandı.