Bakan Kacır, Bilim Olimpiyatlarında Madalya Kazanan Öğrencileri Tebrik Etti

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, katıldıkları bilim olimpiyatlarında madalya ve ödül kazanan öğrencileri tebrik etti.

Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bilim olimpiyatlarına katılan gençlerden güzel haberler geldiğini belirtti.

Bakan Kacır, "Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen ve 90 ülkeden 354 öğrencinin katıldığı 57. Uluslararası Kimya Olimpiyatı'nda üç gümüş, bir bronz, Kuzey Makedonya'da düzenlenen ve 23 ülkeden 135 öğrencinin katıldığı 29. Genç Balkan Matematik Olimpiyatı'nda bir altın, bir gümüş, üç bronz, Bulgaristan'da düzenlenen ve 40 ülkeden 189 öğrencinin katıldığı 9. Avrupa Fizik Olimpiyatı'nda bir gümüş, bir bronz, iki mansiyon kazanarak Türkiye'ye gurur yaşatan öğrencilerimizi tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.