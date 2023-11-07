Bakan Kacır: "Asansörler Konusunda Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Çalışma Başlattık, Kyk Yurtları Dahil Dijital Arşivimizde Bulunan Tüm Bilgiler...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'de kullanımda olan asansörlerin periyodik kontrollerinin yılda en az bir kez yetkilendirdikleri A tipi muayene kuruluşları arasından belediyelerce seçilen kurullar tarafından yapıldığını ve Makine Mühendisleri Odası'nın da A tipi kuruluşlardan biri olduğunu ifade ederek "Bu konuda bir eksiklik yok ama Gençlik ve Spor Bakanımız ile geçtiğimiz hafta bir çalışmayı da başlattık. Bakanlığımızın dijital arşivinde bulunan tüm bilgiyi başta KYK yurtlarımız olmak üzere vatandaşa açık hale getireceğiz. Asansörlerdeki karekodları okutan vatandaşlarımız o asansörlerin üretim adımından tüm periyodik kontrollerine kadar görme imkanına kavuşacak" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'de kullanımda olan asansörlerin periyodik kontrollerinin yılda en az bir kez yetkilendirdikleri A tipi muayene kuruluşları arasından belediyelerce seçilen kurullar tarafından yapıldığını ve Makine Mühendisleri Odası'nın da A tipi kuruluşlardan biri olduğunu ifade ederek "Bu konuda bir eksiklik yok ama Gençlik ve Spor Bakanımız ile geçtiğimiz hafta bir çalışmayı da başlattık. Bakanlığımızın dijital arşivinde bulunan tüm bilgiyi başta KYK yurtlarımız olmak üzere vatandaşa açık hale getireceğiz. Asansörlerdeki karekodları okutan vatandaşlarımız o asansörlerin üretim adımından tüm periyodik kontrollerine kadar görme imkanına kavuşacak" dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarının 2024 yılı bütçesi ve kesin hesap raporları üzerine yapılan görüşmeler son erdi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

"353 OSB'NİN KURULUŞ İŞLEMLERİ SONLANDI, YÜZDE 90'I SANAYİCİLERİME TAHSİS EDİLDİ"

Bakan Kacır, organize sanayi bölgelerinin (OSB) genel durumuna ilişkin gelen sorulara, "Bakanlığımızca kuruluş işlemleri tamamlanan 353 organize sanayi bölgesinde 82 bin 764 sanayi parselinin 69 bin 446'sı yani yaklaşık yüzde 90'ı sanayicilerimize tahsis edilmiş durumda. Bu tahsis edilen parsellerin de 58 bin 192'si üretim, 5 bin 704'ü inşaat, 5 bin 550'si ise proje aşamasında. Tahsis ettiklerimizin de neredeyse yüzde 90'ı üretime geçti. Bu aslında OSB'ler etkin şekilde çalışmakta olduğunu gösteriyor" yanıtını verdi.

"ERGENE HAVZASI OSB MÜŞTEREK ATIK SU ARTIRMA TESİSLERİNDEN BEŞİ TAMAMLANDI"

Ergene Havzası'ndaki kirliliğe ilişkin yapılan çalışmalara dair de Kacır, "Ergene Nehri'nin kirliliğini önleyecek Ergene Havzası OSB müşterek atık su artırma tesislerinden beşi tamamlandı. Bölgede arıtılarak temiz hale gelen suların denize deşarj edilmesi için yürütülen derin deşarj projesi 2022'de tamamlandı, halihazırda 160 bin metreküp atık su arıtılarak Marmara Denizi'ne derin deşarjı gerçekleşmekte. 2023'te Ergene Havzası'nda bulunan iki OSB'nin de atık su artıma tesisi inşaatı ve bölgede yer alan dört OSB'nin atık sularının müşterek arıtma tesisine iletilmesi amacıyla kolektör hattı inşaatımız da devam ediyor. OSB'lerin yeşil üretim alanlarına dönüştürülmesi kapsamında Dünya Banka'sından 300 milyon dolarlık bir krediyi bakanlığımıza tahsis ettik, bu çerçevede 2023 yılında 40 OSB'nin yeşil OSB'ye dönüşümü başlatılmış oldu" dedi.

"20 YILIK DÖNEMDE SAVUNMA SANAYİNDE YERLİLİK ORANI YÜZDE 20'LERDEN YÜZDE 80'LERE ÇIKTI"

Savunma sanayinde geliştirilen teknolojileri sıralayan Kacır, "Türkiye milli teknoloji hamlesi yolculuğundadır. Milli teknolojisinin öncü sektörü Türkiye'de savunma sanayi olmuştur. 20 yılık dönemde savunma sanayinde yerlilik oranı yüzde 20'lerden yüzde 80'lere çıktı. Dünyanın önemli bir kısmı bu projeleri bir bölümü merakla bir bölümü hayretle bir bölümü de endişe ile seyretmektedir" diye konuştu.

"ÇALIŞMALARIMIZ SAVUNMA SANAYİSİ ODAKLI DEĞİL"

Çalışmalarının savunma sanayi odaklı olduğu eleştirileri yanıt veren Kacır, bunun doğru olmadığını kaydederek "Teknoparklarımızda 9 bin 800'e yakın firmadan bahsetmiştim. Bunların 226'sı savunma sektöründe çalışmakta, 321 firma sağlık, 251 firma enerji, 157 firma tarım, 149 firma kimya sektöründe kendini tanımlamaktadır. AR-GE ve tasarım merkezlerimizin sayısı bin 600'ü aşmıştır. Türkiye'nin AR-GE kapasitesi Türk sanayinin tüm sektörlerini kuşatacak bir niteliğe gelmiştir" ifadelerini kullandı.

Savunma sanayisindeki bilgi ve birikimlerini diğer alanlara hızla transfer ettiklerini vurgulayan Kacır, şöyle devam etti:

"BANTAN İNEN TOGG ARAÇLARININ SAYISI 10 BİNİ AŞTI BU 60 YILLIK BİR HAYALİN GERÇEKLEŞME HİKAYESİDİR"

"Türkiye'nin otomobili bir milli gurur projesidir. Bugün itibarıyla banttan inen TOGG araçlarının sayısı 10 bini aştı bu 60 yıllık bir hayalin gerçekleşme hikayesidir. TOGG'un Ankara kurduğu araştırma merkezinde 180 mühendisimiz çalışmakta bunların 112'si savunma sanayisi kökenlidir. Biz hem savunma sanayisindeki gelişmeler vesilesiyle yerli ve milli duruşumuzu ve Cumhuriyetimizin kuruluşundan itibaren sürdürdüğümüz tam bağımsızlık iddiasını tahkim ediyoruz hem de sayıları 80 bini bulmuş savunma sanayimiz, 3 bine yakın firmamızın elde ettiği tecrübeyi adım adım farklı sektörlere transfer ediyoruz."

"MİLLETİMİZ DEVRİM OTOMOBİLİNİN DE DEVRİN OTOMOBİLİNİN DE HİKAYESİNİ BİLİYOR"

TOGG'un bir siyasi proje olarak tanıtıldığı iddialarına da Kacır, "Bizim böyle bir çabamız yok ancak milletimiz TOGG'un kimin ısrarı ile kimin sahiplenmesi ile gerçekleştiğini biliyor. Milletimiz Devrim otomobilinin de hikayesini biliyor. Kazanım 85 milyonun kazanımı. Bu projelere hep birlikte sahip çıkarsak hiçbirimiz bunların siyasi unsur haline gelmesinden rahatsız olmayız. TOGG, 30 teknoloji girişimi ile çalışmaktadır ancak fikri mülkiyeti sizde olan bir markaya sahipseniz bunu yapabilirsiniz" cevabını verdi.

"MİLLİ GELİRDE AR-GE HARCAMALARI YÜZDE 1,4"

AR-GE harcamalarının yüzde 1,09 olmadığını, sunumun güncellenmediğini belirten Kacır, güncel rakam için "Yüzde 1,4 düzeyindedir Türkiye'nin milli gelirinde AR-GE harcamaları" dedi.

"DÜNYA BANKASI VERİLERİNE GÖRE SON 6 YILDA BEYİN GÖÇÜ K O NUSUNDA TÜRKİYE 21 SIRA İYİLEŞME GÖSTERDİ"

Beyin göçü ile ilgili soruya da yanıt veren Kacır, "Dünya Bankası tarafında referans verilen beyin göçü istatistiğine göre 2023 yılında 179 ülkenin yer aldığı sıralamada ülkemiz son 6 yılda 21 sıra iyileşme göstererek 112'den 134'e gelmiştir. Beyin göçü istatistiğinde ülkeler sıralamasında ne kadar geride yer alırsa bu durum diğer ülkelere görece daha az beyin göçü verdiklerini göstermektedir. Dolayısıyla son 6 yılda beyin göçü konusunda bir iyileşme mevcut" diye konuştu.

"ASANSÖRLER KONUSUNDA GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI İLE ÇALIŞMA BAŞLATTIK, KYK YURTLARI DAHİL DİJİTAL ARŞİVİMİZDE BULUNAN TÜM BİLGİLER VATANDAŞA AÇIK HALE GETİRİLECEK"

Özellikle son günlerde KYK yurtlarında meydana gelen ve ölümle sonuçlanan asansör kazaları ile ilgili de Kacır, "Halihazırda Türkiye'de kullanımda olan asansörlerin periyodik kontrolleri yılda en az bir defa bakanlığımız tarafından yetkilendirilen A tipi muayene kuruluşları arasından belediyelerce seçilen kurulca yaptırılıyor. Makine Mühendisleri Odası da yetkilendirdiğimiz A tipi muayene kuruluşlarımızdan biri, bu kapsamda bakanlığımızca yetkilendirilmiş ilk kuruluş. 2022 yılında yaptığı 191 bin 967 periyodik kontrol sayısı ile de en çok denetim yapan A tipi muayene kuruluşu. Bu konuda bir eksiklik yok ama Gençlik ve Spor Bakanımız ile geçtiğimiz hafta bir çalışmayı da başlattık. Bakanlığımızın dijital arşivinde bulunan tüm bilgiyi başta KYK yurtlarımız olmak üzere vatandaşa açık hale getireceğiz. Asansörlerdeki karekodları okutan vatandaşlarımız o asansörlerin üretim adımından tüm periyodik kontrollerine kadar görme imkanına kavuşacak" ifadelerine yer verdi.