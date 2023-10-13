BAKAN KACIR: 2025'E KADAR DEĞERİ 10 MİLYAR DOLARI AŞAN 5 TEKNOLOJİ GİRİŞİMİ ÇIKARACAĞIZ

Ümraniye'de Cube Ümraniye Uydu Kuluçka Merkezi açılışına katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 'Önümüzdeki dönem için kendimize iddialı ama bir o kadar da gerçekçi hedefler koyduk. İstanbul'umuzun dünyanın en gelişmiş 20 ekosistemi arasında yer almasını sağlayacağız.

Ümraniye'de Cube Ümraniye Uydu Kuluçka Merkezi açılışına katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 'Önümüzdeki dönem için kendimize iddialı ama bir o kadar da gerçekçi hedefler koyduk. İstanbul'umuzun dünyanın en gelişmiş 20 ekosistemi arasında yer almasını sağlayacağız. 2025 yılına kadar ülkemiz, 15 Turcorn ve 5 Decacorn yani 10 milyar dolar değeri aşan, 5 teknoloji girişiminin çıkmasını sağlayacağız' dedi.

Ümraniye Belediyesi tarafından Saray Mahallesi'nde gerçekleştirilen, 'Cube Ümraniye' Uydu Kuluçka Merkezi'nin açılış töreni, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ve Teknopark İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Metin Yerebakan'ın katılımıyla yapıldı. Açılışta konuşan Bakan Kacır, 'Gelenekçi ve teşvik edici bir anlayışla start-up ekosistemimizi büyütmeye devam ediyoruz. Sağladığımız desteklerle 1 milyar dolar değeri aşan sturt-uplarımızın sayısı, ki biz bunlara Turcorn diyoruz, 7'ye çıkmış durumda' açıklamasını yaptı.

'İNOVASYON EKOSİSTEMİMİZE GÜÇ KATACAK ADIMLARI STRATEJİK ADIMLAR OLARAK GÖRÜYORUZ'

Bakan Kacır, 'Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye dev bir Ar-Ge ve inovasyon ekosistemi inşa etti. Türkiye'de kritik alanlarda milli ve özgün teknolojiler geliştirmek, yüksek katma değerli üretimi çoğaltmak ve teknoloji geliştiricisi insan kaynağını arttırmak üzere milli teknoloji hamlesi vizyonunu adım adım hayata geçiriyoruz. Bugün dünyanın en kıymetli, en değerli on şirketinin 7'si teknoloji şirketi. Bu nedenle teknoloji ve inovasyon ekosistemimize güç katacak adımları stratejik adımlar olarak görüyoruz. Milli teknoloji hamlesi hedeflerimizi bir bir gerçekleştirirken girişimcilik kültürünü tabana yaymayı önemli bir hedef olarak addediyoruz' dedi.

Finansman konusunu da girişimcilik ekosisteminde önemli unsur olarak gördüklerini belirten Bakan Kacır, 'Özel sektörün yanında, kamu kaynaklarıyla, 'Teknoloji ve İnovasyon Fonu', 'Bölgesel Kalkınma Fonu', 'Bilişim Vadisi Girişim Sermayesi Fonları'nı kurduk. 4 milyar liraya yakın bir kaynağı, Türkiye'nin teknoloji tabanlı girişimleri için harekete geçirdik. TÜBİTAK eliyle gerçekleştirdiğimiz bireysel genç girişimci programı BİGG ile gençlerin teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini katma değerli girişim dönüştürmelerini destekleye geldik. Tabii bunlara ek olarak kalkınma ajanslarımız, TÜBİTAK ve KOSGEB üzerinden girişimcilere sağladığımız çok sayıda destek mevcut. TEKNOFEST bünyesinde düzenlediğimiz, TEKNOFEST girişim yarışmaları ile gençlerimizin hayallerini, projelerini girişimlere dönüştürmelerini teşvik ediyoruz' şeklinde konuştu.

'2030'DA TÜRKİYE'DE 100 BİN TEKNOLOJİK GİRİŞİM FİLİZLENECEK'

2030 hedeflerinden bahseden Bakan Kacır, 'Bu topraklarda 100 bin teknolojik girişimin filizlendiğine şahitlik edeceğiz. Bu hedefler doğrultusunda önemli bir girişime de imza attık. Hayata geçirdiğimiz Turcorn100 programı ile üst küresel hedefleri olan Turcorn adaylarımızı destekliyoruz. Startuplara mentorluk, büyümeye, erişim hizmetleri, özel ayrıcalıklar ve finansman imkanları sunuyoruz. Ulusal Teknoloji Girişimciliği Stratejimiz doğrultusunda ilerlemeye devam ediyoruz.

'TEKNOPARKLAR DIŞINDA DA FAALİYET GÖSTEREBİLMELERİ İÇİN KULUÇKA MERKEZLERİNİ AÇTIK'

Bakan Kacır, sözlerine son olarak şunları ekledi:

'Yine bilmenizi isterim ki hali hazırda Teknoparklarda faaliyet gösteren 9 bin 600 firmanın 2 bin 600 kadarı kuluçka firması. Yani taze girişimler. 6 bini aşkın personel istihdamıyla kuluçkalarımızın 4 buçuk milyar liranın üzerinde bir satış gerçekleştirdiğini de görüyoruz. Bununla girişimcilerimizin erişimi ve kuluçka merkezi şenlik hayatına katılımı noktasında Teknoparklar dışında da faaliyet gösterebilmesi adına gerekli düzenlemeleri yaptık. Düzenlemeler sayesinde artık şehir merkezlerinde, Beyoğlu'nda, Ümraniye'de kuluçka merkezleri faaliyet gösterecek. Burası, tüm Ümraniye, özellikle finansal teknolojiler alanında göstereceği performansla girişimcilik, ekosistemimizde yerini alacak.'

'BAŞARI HİKAYELERİNİN YAZILDIĞI MERKEZ OLSUN'

Başkan İsmet Yıldırım ise 'İstihdam, teknoloji ve finans alanlarında, şehrimizin cazibe merkezi olma yolunda hızla yürüyen Ümraniye'mize böyle bir eseri kazandırmaktan dolayı hakikaten çok mutluluk duyuyoruz. Ümraniye'miz adına bu özel günü, girişimcilik ve inovasyon alanında önemli bir adım olarak görüyorum. İnanıyorum ki Ümraniye Kuluçka Merkezi özellikle finans ve sigortacılık alanında yeni fikirlerin ve yeni projelerin yeşerdiği başarı hikayelerinin de yazıldığı bir merkez olur" dedi.