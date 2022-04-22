Bakan: İtalya 2023'e Kadar Rus Doğalgazından 'Neredeyse Tümüyle Bağımsız' Olacak

Xinhua'nın iletişime geçtiği Cingolani'nin ofisi, bakanın İtalyan gazetesi La Stampa'da yer alan demecini teyit etti.

Bu, Ukrayna krizinden önce doğalgaz tedarikinin yüzden 40'ından fazlasını Rusya'dan ithal edilen İtalya açısından son derece hızlı bir değişim olacak.

Diğer Avrupa Birliği ülkeleriyle birlikte hareket eden İtalya, Rusya'ya Ukrayna'daki askeri operasyonu nedeniyle kapsamlı yaptırımlar uygulamaya başladı. Ancak yaptırım rejimi, doğalgaz ithalatını kapsamıyor.

Cingolani, yaptığı açıklamada hükümetin, mevcut tedarikçilerden ithalatı en üst düzeye çıkarıp yeni doğalgaz anlaşmaları imzalayarak ve ülkenin sıvılaştırılmış doğalgazı tekrar kullanılabilir gaz haline dönüştürmeye yönelik bir süreç olan yeniden gazlaştırma kapasitesini artırarak Rusya'dan yapılan doğalgaz ithalatının büyük oranda azaltabileceğini dile getirdi.

Son haftalarda Cezayir'le yeni bir doğalgaz tedarik anlaşması yapan İtalya; Mısır, Kongo Cumhuriyeti ve Angola'yla da daha küçük kapsamlı anlaşmalar imzaladı.

Xinhua / Güncel