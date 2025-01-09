Bakan Işıkhan, Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Işıkhan, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2024 yılı boyunca çektiği, "Roketsan, Lifebox ve Sony"nin katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Haber" kategorisinde Ali Jadallah'ın "O bakış" başlıklı fotoğrafını tercih eden Işıkhan, "Günlük Hayat" kategorisinde İsmail Aslandağ'ın "Sırılsıklam" başlıklı fotoğrafını, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Adsız Günebakan'ın "Armut piş" başlıklı fotoğrafını, "Spor" kategorisinde Ahmet İzgi'nin "Azimle gelen" başlıklı fotoğrafını seçti.

"Özgür Suriye" kategorisinde ise Emin Sansar'ın "Şehrin hayaleti" fotoğrafını oylayan Işıkhan, "Anadolu Ajansımızın Yılın Kareleri adlı bu yarışmasında gerçekten birbirinden güzel, değerli fotoğraflar, eserler var. Her biri sanat eseri aslında. Karar vermekte biraz zorlandığımı ifade etmek isterim." diye konuştu.

Işıkhan, Suriye ile ilgili özel bir kategorinin açılmasının çok anlamlı olduğunu belirterek, "Anadolu Ajansımıza, Genel Müdürümüz başta olmak üzere sahada olan tüm basın emekçilerimize şükranlarımı sunmak istiyorum. Gerçekten onlar, haberi merkezinden ve kaynağından, doğrudan bize yansıtabiliyorlar. Sel oluyor, Anadolu Ajansı muhabirimiz orada. Suriye'de şu anda sükunet var ama savaş vardı. Oradan da bize doğru bilgileri iletebiliyorlardı. Basın emekçilerimize Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olarak çok teşekkür etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Fotoğrafları seçerken zorlandığını dile getiren Işıkhan, fotoğrafı ödül alsın ya da almasın emeği geçen tüm basın mensuplarını kutladığını bildirdi.

"Anadolu Ajansımızın basın dünyasındaki kaliteyi yükselttiğine inanıyorum"

Bakan Işıkhan, "Anadolu Ajansımızın uluslararası düzeyde verdiği eserlerle basın dünyasındaki kaliteyi yükselttiğine inanıyorum. Artık Anadolu Ajansı, eski ajans değil, uluslararası düzeyde birçok ajansla aynı hizaya gelmiş hatta bazı noktalarda bu ajansların üstünde olduğunu hissediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

AA'nın tüm emekçilerine teşekkür eden Işıkhan, "Acıların, savaşların yaşanmadığı fotoğrafları da oylamak isterdik ama Suriye özelinde gerçekten çok güzel fotoğraflar çekilmiş. 'Anı yakalamak' diyoruz ya fotoğraf sanatçılığı böyle bir şey. 'O an' süper yakalanmış tebrik ediyorum." dedi.