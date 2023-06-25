Bakan Işıkhan: Yıkılan ne varsa yerine daha iyisini yapacağız

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Adıyaman'da depremin izlerinin silinmesi ve şehirlerin canlanması için çalıştıklarını belirterek, yıkılan ne varsa yerine daha iyisini yapacaklarını söyledi.