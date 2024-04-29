Bakan Işıkhan ve Sendika Temsilcileri Halı Saha Maçında Buluştu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sendika temsilcileriyle halı sahada futbol maçı yaptı.

Bakanlığın tesislerindeki halı saha maçında Bakan Işıkhan, bakan yardımcıları Faruk Özçelik, Ahmet Aydın, Lutfihak Alpkan, HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı İrfan Kabaloğlu, Çalışma Genel Müdürü Mehmet Baş, basın mensupları ve bakanlık çalışanlarıyla ter döktü.

"Emek Spor" ve "Dayanışma Spor" arasında dostluk havasında geçen maç 7-7 sonuçlandı. Takımların formalarında ise "Emek kutsaldır" ve "Alın teri kutsaldır" ifadeleri yer aldı.

Karşılaşmayla ilgili değerlendirmede bulunan Işıkhan, sabah saatlerinde 13. Çalışma Meclisinin yoğun bir gündemle toplandığını anımsatarak, paydaşlarıyla da bir futbol maçı yapmayı istediklerini belirtti.

Maçı yöneten hakeme de teşekkür eden Işıkhan, "Çok güzel bir futbol oldu, kalitesi yüksek oldu. Basından arkadaşlarımız vardı. Mahmut Başkanım penaltıdan bir gol attı. İnşallah gelecek yıllarda da her çalışma meclisinde hatta 1 Mayıs'ta, 1 Mayıs'tan sonra bu tür etkinliklere ağırlık vereceğiz. Dayanışmanın, birlikte olmanın güzelliği burada." diye konuştu.

"Paydaşlarıma teşekkür ediyorum"

Işıkhan, çok güzel bir ortamda Türkiye olarak burada olduklarını söyleyerek, şunları kaydetti:

"7-7 bitti maç ama keyfi ve doyumu çok fazlaydı. Tüm başkanlarıma teşekkür ediyorum. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü kutluyorum, bayram havasında geçmesini diliyorum. Şu an yaptığımız etkinlikler gibi 1 Mayıs'ı verimli, başarılı, mutlu bir şekilde geçireceğiz Allah nasip ederse. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde çalışma hayatına yönelik tüm politikaları aktif bir şekilde hayata geçiriyoruz. Paydaşlarıma da çok teşekkür ediyorum. Futbolun da ne kadar zor olduğunu gördük."

"Keyifli bir zaman geçirdik"

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan da Bakan Işıkhan'ın futbol maçı teklifini kabul ettiklerini belirterek, "Bence güzel bir maçtı. Maç sonuna kadar oynandı, kırmızı kart yok, sarı kart yok. Gerçekten fair play şeklinde geçti. Her iki tarafa da teşekkür ediyorum. Keyifli zaman geçirdik." dedi.

Arslan, 1 Mayıs'ı anlamına uygun şekilde kutlayacaklarını dile getirdi.

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci ise, "Yaşımız 60'ın üzerine çıktı, 20 senedir ayağımıza top değmemişti. Bugün halı sahaya çıktık, centilmence bir mücadele verdik." ifadelerini kullandı.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın da, centilmenlik maçı yaptıklarını ve bunun çok kıymetli olduğunu vurguladı.