Bakan Işıkhan, 'Uluslararası Sosyal Bilimler, İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi'nde konuştu Açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, insana yakışır istihdam olanaklarını artırmak, çalışma koşullarını sürekli iyileştirmek, iş sağlığı ve güvenliğini en yüksek standartlara taşımak için var güçleriyle çalıştıklarını bildirdi.

Işıkhan, Sosyal Bilimleri Üniversitesi Cevdet Erdöl Konferans Salonu'nda düzenlenen Uluslararası Sosyal Bilimler ve İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi'ne katıldı.

Burada konuşan Işıkhan, akademi camiasının, iş sağlığı ve güvenliği konusunda gösterdiği gayretleri kıymetli bulduğunu belirterek, tüm akademisyenleri ve uzmanları tebrik etti.

İnsan hayatında kilit rol oynayan ve sosyal yaşamın önemli bir parçası olarak gördükleri çalışma hayatının, sağlık ve güvenliğin sağlanması dahil pek çok konuyu içinde barındıran çok boyutlu alan olduğunu belirten Işıkhan, iş sağlığı ve güvenliğinin bütün disiplinlerin birbirine bağlı ve domino etkisiyle birbirini derinden etkilediği "en büyük taş" olduğunu söyledi.

"Bu konu bizim kırmızı çizgimizdir"

Çalışma hayatını ayakta tutan işçi, emekçi ve çalışanların can güvenliğinin olmadığı yerde, üretimden ve insanca bir yaşamdan bahsedilemeyeceğinin altını çizen Işıkhan, şu ifadeleri kullandı:

"Bu sebeple, Bakanlık olarak bizim için çalışanlarımızın sağlığı, güvenliği ve huzuru, en az istihdamı ve iş gücü nitelikleri kadar önemli bir husustur. Her fırsatta defaatle ifade ettiğim gibi bu konu bizim kırmızı çizgimizdir. İnsana yakışır istihdam olanaklarını artırmak, çalışma koşullarını sürekli iyileştirmek, iş sağlığı ve güvenliğini en yüksek standartlara taşımak için var gücümüzle çalışıyor, her türlü adımı atıyoruz. Yürüttüğümüz önemli çalışmalar neticesinde iş kazalarına bağlı ölüm oranlarında kayda değer bir azalma sağlandığını görsek de 'sürekli iyileştirme' ve 'etkin denetim' anlayışıyla daima teyakkuzdayız."

Işıkhan, hedeflerinin yalnızca kazaları önlemek değil aynı zamanda tüm iş yerlerinde "sıfır kaza, sıfır risk" kültürü yerleştirmek olduğunu belirterek, "Bu hedefimize yönelik olarak, bugüne kadar pek çok faaliyeti, bildiğiniz gibi, siz değerli akademisyenlerimizle, uzmanlarımızla ve paydaşlarımızla birlikte gerçekleştirdik. Bu kapsamda, ortak akıl ve istişare odaklı çalışma prensibimizi en iyi şekilde temsil eden İş'te Güvenli Gelecek Buluşmalarımızın ilk toplantısını işçi, memur, esnaf ve işveren temsilcileri ile kamu yetkililerinin katılımıyla şubatta Ankara'da gerçekleştirdik." diye konuştu.

Işıkhan, "Ağaç yaşken eğilir" anlayışıyla, "İş'te Güvenli Gelecek" temalı tırlarıyla, Çankırı, Çorum, Samsun, Ordu, Trabzon, Rize, Gümüşhane, Erzincan, Sivas, Yozgat'ta tanıtım faaliyetleri gerçekleştirdiklerini anımsatarak, mayısta Kayseri'de gerçekleştirdikleri 38. İSG Haftası etkinlikleri ve eylülde dijital iş sağlığı ve güvenliği uygulamaların yaygınlaştırılması temasıyla katılım sağladıkları TEKNOFEST Fuarı'yla, her mecrada çalışmalarını sürdürdüklerini vurguladı.

"251 bin 873 işveren ya da işveren vekili eğitim almıştır"

Ayrıca, ülkenin iş sağlığı ve güvenliği vizyonunu ortaya koyacak 2026-2030 Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Politika Belgesi hazırlıklarına başladıklarını hatırlatan Işıkhan, "Politikanın hazırlanması, uygulanması ve izlenmesi süreçlerinde tüm paydaşların görüş ve katkılarının alınması temel anlayışımızdır." dedi.

Bu kapsamda, Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi'ni, 8 yıl aradan sonra temmuzda Bakanlığın ev sahipliğinde yeniden topladıklarını anımsatan Işıkhan, şöyle devam etti:

"Öte yandan, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun, 1 Ocak 2025 itibarıyla yürürlüğe giren hükümleri, kamu iş yerleri ile 50'den az çalışanı bulunan az tehlikeli sınıftaki işyerlerini de kapsamına almış, böylece ülkemizde iş sağlığı ve güvenliği kültürünün yerleşmesi açısından önemli bir aşama daha kaydedilmiştir. Uygulamaların etkinleştirilmesi amacıyla özellikle TESK ile işbirliği içinde küçük işletmelerin kendi iş sağlığı ve güvenliği süreçlerini yürütebilmelerine yönelik düzenlemeleri hayata geçirilmiş ve bugüne kadar 251 bin 873 işveren ya da işveren vekili eğitim almıştır. Ayrıca, bu kesimin temel eğitimlere erişiminin kolaylaştırılması için uzaktan eğitim süreçlerine ilişkin mevzuat düzenlemeleri yapılmıştır. İnşallah önümüzdeki dönemde, özellikle küçük esnafa yönelik risklerin belirlenmesi, acil durum planlamaları ve rehberlik hizmetleri de geliştirilecektir."

Işıkhan, kanunun uygulanmasıyla iş sağlığı ve güvenliği profesyoneli ihtiyacının karşılanmasına yönelik adımlar attıklarını, sahadaki ihtiyaçlar dikkate alınarak mevzuatta düzenleme yaptıklarını belirterek, piyasanın ihtiyaç duyduğu A sınıfı ve B sınıfı iş güvenliği uzmanı sayısında yaklaşık 10 bin kişilik bir artış sağlandığının bilgisini de verdi.

Bakan Işıkkan, AB destekli "Avrupa Birliği Ortak İSG Stratejisi Geliştirilerek Kırsal ve Endüstriyel Tarım Alanlarındaki Kadın, Genç ve Göçmen İşçilerin Çalışma Koşullarının İyileştirilmesi" projesinin ve "Kobilerde İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi İçin Organize İşbirliği Projesi"nin de başvuru ve onay süreçlerinin tamamlandığını söyledi.

"Sosyal iletişim kanallarını her daim açık tutuyoruz"

Çocuklar ve gençler başta olmak üzere toplumun her bir ferdinin iş sağlığı ve güvenliği kültürünü benimsemesi için kapsayıcı ve sürdürülebilir programları hayata geçirmeye devam edeceklerini vurgulayan Işıkhan, şunları kaydetti:

"Özellikle okul öncesi dönemde olan çocuklarımıza yönelik 'Sağlık ve Güvenlik Oyun Kutusu' projemizi ülkemizdeki tüm okul öncesi sınıflarımıza yaygınlaştırılmasını sağlayacağız. Bu faaliyetlerimizi ilkokul, lise ve üniversite seviyesine çıkararak, Yükseköğretim Kurulu ve Milli Eğitim Bakanlığıyla yürütülecek ortak çalışmalarımız kapsamında iş sağlığı ve güvenliği derslerinin tüm gençlerimize ulaşmasını hedefliyoruz. Bu vesileyle gençlerimizin daha okul yıllarında, iş sağlığı ve güvenliği bilincine sahip, iş gücü piyasasına hazırlık sürecinde daha donanımlı bireyler olarak yetişeceğine inanıyorum."

Bakanlık olarak, iş sağlığı ve güvenliği alanına sağladıkları her katkıyı, insan hayatına yapılmış olarak gördüklerine dikkati çeken Işıkhan, "Tüm paydaşlarımızla birlikte gerçekleştireceğimiz gelecek çalışmalarımızın daha büyük bir kararlılıkla sürdüreceğiz. İnsan canının korunmasının, işimizden önce insanlığımızın bir gereği olduğunu asla unutmamalıyız. Dolayısıyla çalışma hayatında standartları yükseltmek için bütün taraflarla sosyal iletişim kanallarını her daim açık tutuyoruz." diye konuştu.

Işıkhan, akademi camiası ve kamu kurumlarıyla, çalışan, işveren ve meslek örgütleriyle ve diğer ülkelerle ikili işbirliklerini önemsediklerini vurgulayarak, bireysel farkındalık, içselleştirilmiş bir kültür, toplumsal bilinç ve işbirliği olmaksızın bu alanda başarılı bir kamu politikasının yürütülemeyeceğine dikkati çekti.

Işıkhan, konuşmasını söyle sürdürdü:

"Tüm insanlık olarak hiçbir çalışanın, hiçbir insanın işi yüzünden hayatını veya sağlığını kaybetmediği daha müreffeh bir çalışma hayatı, daha güvenli bir sosyal hayat için her zamankinden daha bilinçli, daha dikkatli ve daha duyarlı davranmak zorundayız. Bu vesileyle buradan, tüm dünyanın gözü önünde çocuk, kadın, yaşlı, engelli demeden 60 bine yakın masumun kanını döken katil İsrail'in, Gazze'de güvenliğini ve canını hiçe sayarak şehit ettiği sağlık, eğitim ve medya çalışanları başta olmak üzere tüm şehit emekçilerimize, kardeşlerimize Rabbimden rahmet diliyorum. Bugün bu organizasyonda sağlık ve güvenlik adına ortaya koyduğumuz bu kararlılığın, insan hakları, adalet ve mazlum halkların özgürlüğü noktasında dünyaya ilham olmasını temenni ediyorum."

Işıkhan, kongrede yapılacak istişarelerin, paylaşılacak görüş ve tecrübelerin, iş sağlığı ve güvenliği alanındaki çalışmalarına ciddi katkılar sağlayacağını ifade ederek, kongrenin ülke, millet ve çalışma hayatı adına hayırlı olmasını diledi.

"Üniversite olarak üstümüze düşeni yapmaya çalışıyoruz"

Sosyal Bilimleri Üniversitesi Rektörü Kemalettin Aydın da iş sağlığı ve güvenliğinin önemli bir konu olduğuna dikkati çekerek, dünyada her gün 1 milyon iş kazasının yaşandığını söyledi.

Türkiye'de son 20 yılda iş kazaların azaldığını kaydeden Aydın, ancak bunun yeterli olmadığının belirtti.

Aydın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iş sağlığı ve güvenliği konusunda 2016'daki konuşmasını anımsatarak, "Bu alanda biz üniversite olarak üstümüze düşeni yapmaya çalışıyoruz. Sayın Bakanımız ve çalışma ekibinin de benzer felsefeyle bu ülkenin iş sağlığı ve güvenliğinde, çalışma hayatında 'önce güven' diyerek sergilemiş oldukları iş ve yönetim politikalarından tebrik ediyorum." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Bakan Işıkhan ve Aydın, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kongreye ilgili bürokratlar, akademisyenler ve öğrenciler de katıldı.