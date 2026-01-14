Haberler

Uluslararası İşgücü Danışma Kurulu, Bakan Işıkhan başkanlığında toplandı

Güncelleme:
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Uluslararası İşgücü Danışma Kurulu Toplantısı'na katılarak işgücü politikalarını değerlendirdi. Toplantıda, iş gücü teminindeki zorluklar, kayıt dışılıkla mücadele ve çalışma izinlerine ilişkin süreçler ele alındı.

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bakanlıkta gerçekleştirilen Uluslararası İşgücü Danışma Kurulu Toplantısı'na katıldı.

Bakan Işıkhan, sanal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Uluslararası işgücü politikalarımızı koordinasyon içerisinde yürütmek amacıyla toplantımızı gerçekleştirdik. Toplantımızda; işgücü temininde güçlük çekilen bazı alanları, kayıt dışılıkla mücadele ve uluslararası işgücünün kayıtlılığını artırmak için atacağımız adımları, çalışma izinlerine yönelik yapılan çalışmaları ve çalışma izni başvurularına ilişkin süreçleri ele aldık. Tüm dünyada yaşanan işgücü hareketliliklerine yönelik ihtiyaç duyulan alanlarda politika üretmeye, çalışma hayatında yaşanan değişimleri dikkate alarak etkin programlar geliştirmeye devam edeceğiz. Bu alanda yaptığımız çalışmalar ile ülkemizin küresel rekabetteki gücünü artıracağız. Bu adımlarımızın merkezinde daima; öncelikle kendi vatandaşlarımıza istihdam olanakları sağlamak yer alacaktır. Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğümüz başta olmak üzere toplantımıza görüş ve önerileriyle katkı sağlayan kurumlarımıza ve bürokratlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
